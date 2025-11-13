جيش الاحتلال يعلن تسلّم جثة أسير إسرائيلي من قطاع غزة

- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تسليم جثة أسير إسرائيلي من قطاع غزة عبر الصليب الأحمر، مطالبًا حماس بإعادة جميع جثامين الأسرى. - أكدت إسرائيل أن الجثة تعود للضابط هدار غولدين، الذي قُتل في حرب غزة 2014، مع استمرار المشاورات حول وضع عناصر كتائب القسام في رفح. - تتعثر مناقشات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وسط خروقات إسرائيلية مستمرة وزيادة معاناة السكان في غزة.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك"، مساء اليوم الخميس، أن الصليب الأحمر الدولي تسلم نعش أسير إسرائيلي، وأن النعش في طريقه حالياً إلى قوات الجيش داخل قطاع غزة. وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار ما تم الاتفاق عليه ضمن التفاهمات الجارية بشأن ملف المحتجزين. وطالب جيش الاحتلال حركة حماس بـ"الالتزام الكامل بالاتفاق، واتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة جميع جثامين الأسرى".

وكانت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، قد أعلنت أنها ستقوم مع سرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي) بتسليم جثة أحد أسرى الاحتلال مساءً. وأوضحت "القسام" في منشور لها على تليغرام، أن الجثة "تم العثور عليها اليوم في منطقة موراج جنوب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة"، موضحة أن التسليم سيكون عند الساعة 8 مساء بتوقيت غزة.

من جهتها، أعلنت "سرايا القدس" أن عناصرها عثروا على جثة أحد أسرى الاحتلال خلال عمليات البحث والحفر في المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال جنوب خانيونس، وجار استكمال إجراءات تسليمها وفق البروتوكولات المتبعة.

وأكّدت إسرائيل أن ما تسلّمته من رفات في وقت سابق الأحد من حركة حماس يعود لهَدار غولدِن، الضابط الإسرائيلي الذي قُتل خلال حرب غزة عام 2014. ومع تسلّم جثمان غولدِن ونية "القسام" و"سرايا القدس" تسليم جثة جديدة اليوم، تكون حماس سلّمت حتّى الآن 25 جثة من أصل 28 منذ دخول وقف إطلاق النار الحالي في قطاع غزة حيّز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول، فيما تبقى ثلاث جثث إسرائيلية يُتوقّع أن تُسلَّم تِباعاً وفقاً لبنود الاتفاق.

وكشفت مصادر فلسطينية مطلعة لـ"العربي الجديد"، الاثنين، أن المشاورات الجارية بين الوسطاء وقيادة حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" لا تزال تتركز حول وضع عناصر كتائب القسام الموجودين في مدينة رفح، مؤكدة أن خيار ترحيلهم إلى أي دولة أخرى غير مطروح في الوقت الحالي، وأن المفاوضات تتجه نحو إيجاد حلّ يضمن بقاءهم داخل القطاع في إطار ترتيبات أمنية وضمانات دولية.

وأوضحت المصادر أن التفاوض بخصوص عناصر القسام في رفح ما زال جارياً، وأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق الأميركي للسلام مرتبط بشكل مباشر بحسم هذا الملف، مشيرة إلى أن القاهرة والدوحة وأنقرة تبذل جهوداً مكثفة لتجاوز العقبات التي تعترض التنفيذ الكامل للمرحلة المقبلة من التفاهمات. وأضاف أحد المصادر أن حركة "حماس" استجابت مؤخراً لطلب الوسطاء بتسليم جثة الضابط الإسرائيلي هدار غولدين، الذي قُتل خلال عدوان عام 2014، وذلك "لسحب الذريعة من إسرائيل ومنعها من استغلال الملف لعرقلة تنفيذ التزاماتها".

ولا تزال مناقشات الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة تراوح مكانها، وسط مطالبة من أطراف في الوساطة بتوضيح مهام القوة الدولية المخطط نشرها في القطاع المحاصر، ومساع أميركية للدفع بالخطوة إلى الأمام. وفي خضم ذلك، يواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق الاتفاق عبر استهداف شبه يومي للمدنيين، وعمليات نسف للمنازل، آخرها نُفذ في شرق خانيونس مع انتصاف ليل الأربعاء - الخميس، وفرض الحصار على السكان الذين يواجهون شتاء صعباً قادماً، في ظل انعدام المأوى والدمار الذي خلّفته حرب الإبادة الجماعية.