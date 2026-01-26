جيش الاحتلال يعلن العثور على رفات آخر أسير إسرائيلي في غزة

- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن العثور على جثة الأسير الإسرائيلي الأخير في قطاع غزة، مما أنهى ملف المحتجزين بعد حرب استمرت لعامين، حيث تم التعرف على جثمان ران غاويلي ودفنه. - استغلت حكومة الاحتلال بقاء الجثة كذريعة لخرق اتفاق وقف إطلاق النار، مما أدى إلى مقتل عدد من الأسرى بنيران إسرائيلية رغم إمكانية إنقاذهم عبر صفقات تبادل. - أكد أبو عبيدة التزام كتائب القسام بالشفافية في ملف الأسرى، مشيرًا إلى أن المعلومات المقدمة ساعدت في تحديد مكان جثة ران غويلي.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين العثور على جثة الأسير الإسرائيلي الأخير في قطاع غزة، ما يعني إنهاء ملف المحتجزين في القطاع الذي تعرض لحرب إبادة إسرائيلية على مدار عامين.

وقال جيش الاحتلال في بيان على "إكس": "بعد أن أنهى المركز الوطني للطب الشرعي، بالتعاون مع الشرطة الإسرائيلية والحاخامية العسكرية، عملية التعرف على هوية الفقيد، أبلغ ممثلو الجيش الإسرائيلي عائلة ران غويلي، بأنه تم التعرف على جثمانه ودفنه"، مضيفا: "بذلك، فقد عاد جميع" المحتجزين من قطاع غزة.

نبش 250 قبرا للعثور على الجثة

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مصادر عسكرية، أنه في إطار عملية البحث المكثفة عن جثة الجندي، في منطقة الشجاعية تم نبش 250 قبرا في حي الشجاعية، حتى التعرّف على رفاته، بالاعتماد على فحص للأسنان. وأفاد جيش الاحتلال بأن العثور على الجثمان سبقه عدد من التقديرات المختلفة بشأن موقع الجثة، كما أُجري تمشيط واسع لنفق عُثر عليه في المنطقة نفسها، على بُعد نحو كيلومتر واحد من موقع العثور النهائي. وأشار الجيش إلى أن العملية شملت إدخال قدرات خاصة، وكاميرات، ووسائل مراقبة متقدمة.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت تقارير عبرية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى جانب فرق الخبراء من الطب الشرعي، يقومون بنبش عشرات القبور في شمال قطاع غزة، بحثاً عن جثة آخر الأسرى الإسرائيليين.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن أمس أنه بدأ في الأيام القليلة الماضية، عمليات لاستعادة جثمان الأسير، علماً أن حماس سبق أن أعلنت بنفسها قبل ذلك، أنه، بناءً على معلومات قدّمتها، تُجرى عمليات بحث جديدة. وكانت هذه العملية واحدة من عدة عمليات، معظمها سرية. ووفقاً للجيش الإسرائيلي، توفرت اتجاهات استخباراتية بشأن مكان وجود الجثمان، وقد عملت القوات وفق أحد المؤشرات والذي أفاد بأن غفيلي دُفن في مقبرة في غزة تقع ضمن منطقة خاضعة لسيطرة جيش الاحتلال.

ويخدم الجندي وحدة "يسام" وهي وحدة خاصة تابعة لشرطة الاحتلال تعمل عادة في قمع الاحتجاجات وتنفيذ العمليات الخاصة في الضفة الغربية والقدس وداخل الخط الأخضر. وقتل صباح 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 خلال الاشتباكات التي اندلعت في مستوطنات غلاف غزة. وفي 31 يناير/كانون الثاني 2024 أعلنت إسرائيل رسمياً بأنه ليس على قيد الحياة.

ولطالما تذرعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي ببقاء الجثة الوحيدة في غزة، لخرق اتفاق وقف إطلاق النار ومواصلة الحرب على القطاع وحصاره، ومنع المضي بمراحل الاتفاق، سواء العسكرية أو الإنسانية.

نتنياهو: المرحلة التالية نزع سلاح غزة وليس إعادة إعمارها

من جانبه، اعتبر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، استعادة الجثة الأخيرة، "إنجازاً غير عادي لدولة إسرائيل"، مضيفاً "لقد وعدنا، وأنا وعدت، بأن نعيد الجميع، وقد أعدنا الجميع، حتى آخر واحد منهم". ونقلت وسائل اعلام عبرية، عن نتنياهو، قوله في "الكنيست" (البرلمان) إن "المرحلة التالية هي نزع سلاح حماس ونزع سلاح غزة، وليس إعادة إعمارها. لدينا مصلحة في دفع هذه المرحلة قدماً وعدم تأخيرها".

وأعلن أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح المسلّح لحركة "حماس"، أمس الأحد، أن "القسام" جادة بشأن العثور على جثة آخر أسير إسرائيلي في قطاع غزة، داعياً إلى إلزام الاحتلال الإسرائيلي باتفاق إطلاق النار الموقع في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وقال أبو عبيدة في بيان: "لقد تعاملنا مع ملف الأسرى والجثث بشفافية كاملة، وأنجزنا كل ما هو مطلوب منّا بناءً على اتفاق وقف إطلاق النار، وقمنا بتسليم جميع ما لدينا من الأحياء والجثث بالسرعة الممكنة دون أيّ تأخير، رغم عدم التزام الاحتلال، وعشرات الخروقات والمجازر التي ارتكبها".

وشدد الناطق العسكري باسم كتائب القسام: "حريصون كل الحرص على إغلاق هذا الملف بشكلٍ كاملٍ ولسنا معنيين بالمماطلة فيه، مراعاةً لمصلحة شعبنا، وقد عملنا في ظروفٍ معقدةٍ وشبه مستحيلة على استخراج وتسليم جميع جثث أسرى العدو بعلم الوسطاء، والذين ندعوهم للوقوف عند مسؤولياتهم وإلزام الاحتلال بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه".

وفي ما يخص جثة الجندي ران غويلي، أكد أبو عبيدة أنه جرى إطلاع الوسطاء "على كافة التفاصيل والمعلومات التي لدينا حول مكان وجود جثة الأسير، وما يؤكد صدق ما نقول هو أنّ العدو يقوم الآن بالبحث في أحد الأماكن بناءً على المعلومات التي قدمتها كتائب القسام للوسطاء". في الصدد، نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصادر قولها أمس الأحد إن قوات الاحتلال نفذت عمليات تفتيش بحثا عن رفات الأسير الأخير بحي الزيتون شرقي مدينة غزة، شمالي القطاع.