جيش الاحتلال يعلن اغتيال جندي لبناني بزعم انتمائه لحزب الله

- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن استهداف ثلاثة عناصر من حزب الله في جنوب لبنان، مدعياً أن أحدهم جندي في الجيش اللبناني. تأتي هذه العمليات في سياق انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار لمنع تعاظم حزب الله عسكرياً. - نفت مصادر عسكرية لبنانية الاتهامات الإسرائيلية، مؤكدة أن الجندي المستهدف لم يكن عنصراً في حزب الله. وقد نعى الجيش اللبناني الرقيب أول علي عبد الله الذي استشهد جراء الغارة. - تتصاعد التوترات في جنوب لبنان مع استمرار إسرائيل في تنفيذ غارات تستهدف البنى التحتية لحزب الله، مما أدى إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى ودمار واسع.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، استهداف ثلاثة عناصر من حزب الله، زعم أن أحدهم جندي في الجيش اللبناني أيضاً، خدم في وحدة الاستخبارات. وادّعى الجيش، في بيان له، أنه يواصل "عمليات الاستهداف الدقيقة في جنوب لبنان"، في إشارة إلى الهجمات المتكررة واستمراره في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار منذ أكثر من عام، بذرائع أمنية ومنع تعاظم حزب الله عسكرياً.

وبحسب البيان، فإنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي هاجم، أمس الاثنين، "ثلاثة عناصر من حزب الله" زعم أنهم كانوا يخططون لعمليات ضد قواته، و"يهمّون بمحاولات إعادة إعمار بنى تحتية عسكرية في منطقة صيدا بجنوب لبنان". وزعم البيان أنه من التحقيق الأولي يتبيّن أن الغارة أسفرت عن القضاء على عنصر في حزب الله "كان يخدم بالتوازي في وحدة الاستخبارات التابعة للجيش اللبناني"، وعنصر آخر "عمل في وحدة الدفاع الجوي في قطاع صيدا بحزب الله".

وكرّر جيش الاحتلال موقفه بأنه ينظر "ببالغ الخطورة لعلاقات التعاون بين الجيش اللبناني وحزب الله"، مؤكداً أنه سيواصل العمل "لإزالة أي تهديد على مواطني دولة إسرائيل". كما ادّعى أنه يستهدف عناصر حزب الله العاملين على إعادة إعمار بنى تحتية عسكرية، "في انتهاك خطير للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

وأمس الاثنين، استشهد ثلاثة لبنانيين، جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق عقتنيت - القنيطرة - المعمارية في قضاء صيدا، جنوبي لبنان، وفق بيان لوزارة الصحة اللبنانية. من جهته، أعلن الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، أن أحد جنوده كان من بين المستهدفين في الغارة، فيما نفى مصدر عسكري لبناني لوكالة فرانس برس اتهام الجيش الإسرائيلي للجندي الشهيد بأنه كان عنصراً في الحزب. ونعى الجيش اللبناني الرقيب أول علي عبد الله، موضحاً، في بيان له، أنه سقط، الاثنين، "جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة كان بداخلها على طريق" قرب مدينة صيدا.

في السياق، تحرص دولة الاحتلال في الآونة الأخيرة، تارةً على اتهام الجيش اللبناني بالتعاون مع حزب الله في نقل وإخفاء سلاحه، وتارةً أخرى على اتهامه بالعجز عن نزع سلاح الحزب، بما لا يترك، وفق الرواية الإسرائيلية، مجالاً أمامها إلا إنجاز المهمة بنفسها.

وكانت صحيفة هآرتس العبرية قد نقلت، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ادّعاء الجيش الإسرائيلي أنه رصد في الأسابيع الأخيرة تعاوناً بين قوات الجيش اللبناني وعناصر من حزب الله في جنوب لبنان. وزعم جيش الاحتلال أن هذا التعاون يتجلّى في نقل معدات تابعة لحزب الله بواسطة مركبات الجيش اللبناني في بعض الحالات، وغضّ الطرف عن إدخال معدات هندسية تابعة للحزب إلى مواقع استخدمها التنظيم سابقاً.

كما تدّعي الجهات الإسرائيلية أنه، رغم تفجير الجيش اللبناني في السابق مخازن أسلحة تابعة لحزب الله قرب الحدود الإسرائيلية، بوصفه جزءاً من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، رصد الجيش الإسرائيلي تسارع وتيرة تهريب الأسلحة من جانب حزب الله، في وقت لا يواكب فيه الجيش اللبناني هذا التصعيد، وفق زعمها. ووفق تقرير الصحيفة العبرية حينها، فإنه "رداً على تراجع نشاط الجيش اللبناني، بدأ الجيش الإسرائيلي بتكثيف وتيرة الهجمات في لبنان بهدف تدمير البنى التحتية العسكرية ومخازن الأسلحة".

وزعم جيش الاحتلال أن الضربات نُفذت في أماكن رُصد فيها غياب للرقابة، مقدّراً أن حزب الله يحاول تجنيد عناصر وإنشاء وحدات قتالية لإعادة تنظيم صفوفه في جنوب لبنان. ويأتي هذا الإعلان في سياق تصعيد إسرائيلي متواصل على جنوب لبنان رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، الموقع في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، والذي تعرّض لمئات الخروقات الإسرائيلية، وفق إحصاءات رسمية لبنانية. وتشنّ إسرائيل بشكل شبه يومي غارات وعمليات اغتيال تستهدف مناطق مختلفة في الجنوب، بذريعة منع حزب الله من إعادة ترميم قدراته العسكرية. وقد أسفرت هذه الخروقات عن سقوط مئات الشهداء والجرحى في لبنان، إلى جانب دمار واسع في القرى الحدودية.