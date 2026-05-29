جيش الاحتلال يعلن اغتيال القيادي في كتائب القسام عماد اسليم

- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال عماد اسليم، نائب قائد لواء مدينة غزة وقائد كتيبة الزيتون في كتائب القسام، في هجوم نُفذ الأربعاء، مدعياً أنه كان يشكل تهديداً فورياً بسبب قيادته لعمليات ضد إسرائيل. - في سياق متصل، اغتيل القيادي في حركة حماس محمد عودة في غارة شمالي قطاع غزة، حيث نعت حماس وكتائب القسام عودة، واصفة إياه بأنه قائد كبير من قادة المقاومة الفلسطينية. - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لتشييع جثمان الشهيد اسليم في غزة، بعد انتشاله من تحت ركام منزله الذي تعرض للقصف.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، اغتيال عماد اسليم، نائب قائد لواء مدينة غزة وقائد كتيبة الزيتون في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس في هجوم نفذه الأربعاء. وقال جيش الاحتلال في بيان: "هاجمت قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشاباك قبل يومين (الأربعاء)، وقضت على عماد حسن حسين اسليم، نائب قائد لواء مدينة غزة وقائد كتيبة الزيتون في الجناح العسكري لحماس".

وادعى البيان أنّ اسليم "قاد عمليات اقتحام نفذها مسلحو الكتيبة إلى داخل إسرائيل خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023". وتابع مدعياً أنّ اسليم دفع "على مدار السنوات الأخيرة، وبخاصّة في الفترة الأخيرة، عشرات المخططات ضد قوات الجيش العاملة في قطاع غزة، ولذلك شكّل تهديداً فورياً"، وفق تعبيراته. وزعم أن الهجوم استهدف كذلك "قائداً إضافياً في حماس"، دون الكشف عن اسمه، لافتاً إلى أن "النتائج ما زالت قيد الفحص"، ولم يصدر تعقيب فوري من "حماس" أو "كتائب القسام"، على بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتداولت صفحات من غزة على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الخميس مقاطع فيديو قالت إنها لتشييع جثمان الشهيد اسليم في غزة، بعد انتشال جثمانه من تحت ركام منزل تعرض للقصف يوم الأربعاء.

يأتي هذا في أعقاب إعلان جيش الاحتلال الأربعاء الماضي اغتيال القيادي في حركة "حماس" محمد عودة في غارة استهدفته شمالي قطاع غزة، زاعماً أنه تولى قيادة الجناح العسكري للحركة بعد اغتيال عز الدين الحداد، إضافة إلى ترؤسه مقر استخباراتها.

وفي اليوم نفسه، نعت حركة حماس في بيان القيادي محمد عودة، الذي استشهد بقصف إسرائيلي استهدف مبنى سكنياً في مدينة غزة مساء الثلاثاء. وقالت الحركة إنّ عودة ارتقى شهيداً برفقة زوجته واثنين من أبنائه في قصف إسرائيلي غادر استهدف بناية سكنية بمدينة غزة، "في محاولة يائسة للنيل من صمود وإرادة شعبنا ومقاومته، وفي انتهاك سافر لكل القيم والأعراف والقوانين والشرائع السماوية".

بدورها، نعت "كتائب القسام"، الذراع العسكريّة لحركة حماس، في بيان "الشهيد القائد الكبير محمد علي عودة (أبو عمرو)، قائد هيئة أركان كتائب الشهيد عز الدين القسام"، واصفة إياه بأنه "قائد كبير من قادة الصف الأول للمقاومة الفلسطينية، وأحد أبرز رجالاتها الذين آثروا العمل في الظل لعقود، ورفيق درب القادة الكبار".

(الأناضول، العربي الجديد)