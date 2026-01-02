جيش الاحتلال يعرض خطته لتوسيع العدوان على لبنان

- الجيش الإسرائيلي يخطط لعملية عسكرية محدودة ضد حزب الله في لبنان، لتجنب حرب طويلة، مع التركيز على عدم خرق تفاهمات وقف إطلاق النار السابقة. - الولايات المتحدة تدعم إسرائيل في هذه الخطوة، بسبب عدم اتخاذ الحكومة اللبنانية خطوات لنزع سلاح حزب الله، مما يعزز موقف إسرائيل في التحرك عسكريًا. - فرنسا، رغم دورها المركزي في لبنان، لم تستخدم نفوذها لدفع عملية نزع سلاح حزب الله، بينما يواصل الجيش الإسرائيلي انتهاك وقف إطلاق النار بهجمات على جنوب لبنان.

يُعدّ جيش الاحتلال الإسرائيلي خيارات لعمل عسكري ضد حزب الله في لبنان، محاولاً تجنّب حرب استنزاف طويلة، وحصر العدوان بـ"أيام عدّة فقط"، من أجل "عدم خرق تفاهمات وقف إطلاق النار التي جرى التوصّل إليها بين إسرائيل ولبنان، قبل نحو سنة وشهر"، على حدّ تعبير صحيفة معاريف العبرية، اليوم الجمعة. وأضافت الصحيفة أن قادة المنظومة الأمنية سيسمعون من رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الذي عاد إلى تل أبيب اليوم، تفاصيل حول التفاهمات والاتفاقات التي توصّل إليها مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وكبار مسؤولي الإدارة الأميركية، وسط تقديرات بأن الولايات المتحدة ستسمح لإسرائيل بشنّ عملية عسكرية في لبنان، بذريعة "عدم تخلي حزب الله عن سلاحه، وعدم اتخاذ الحكومة اللبنانية خطوات عملية لنزع سلاح الحزب، حتى في المناطق البعيدة عن الحدود الإسرائيلية، كما التزمت بذلك أمام ترامب عشية توقيع اتفاق وقف إطلاق النار".

وبحسب الصحيفة، فإنّ هذا الواقع يدفع الأميركيين للوقوف إلى جانب إسرائيل في الخطوة العسكرية المرتقبة. وتعتزم المنظومة الأمنية الإسرائيلية عرض مجموعة من الخيارات أمام نتنياهو، للتعامل مع ما تصفه باستمرار محاولات حزب الله إعادة التسلّح، ويُقدّر جيش الاحتلال أن تحركات عسكرية قوية قد تدفع الحكومة اللبنانية مجدداً إلى اتخاذ خطوات لـ"فرض سيادتها" في مواجهة حزب الله.

ويدّعي المسؤولون الإسرائيليون أن فرنسا تمتنع في هذه المرحلة عن استخدام ثقلها لدفع عملية نزع سلاح حزب الله. ويشيرون إلى أن فرنسا "تُعد لاعباً مركزياً في لبنان"، وقد التزمت بالإشراف على تنفيذ الحكومة اللبنانية لاتفاق وقف إطلاق النار، لكنها لا تعمل كما كان متوقعاً منها.

وسبق للصحيفة نفسها أن كشفت في وقت سابق من هذا الأسبوع عن نية المؤسّسة الأمنية عرض خطة أمام نتنياهو لتنفيذ عملية كبيرة قريباً. ويزعم مسؤولون في المؤسسة الأمنية أن "التحركات في لبنان لا تفي بشروط وقف إطلاق النار، ويعملون على رفع جاهزية الجيش الإسرائيلي للقيام بعملية ضد حزب الله إذا لزم الأمر، مع تأكيد ضرورة تنفيذ مثل هذه العملية".

في غضون ذلك، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، من خلال الهجمات المستمرة على الأراضي اللبنانية، إذ شنّ، اليوم الجمعة، سلسلة غارات على مناطق عدّة جنوبي لبنان، زاعماً أنه استهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله، من ضمنها "مجمّع تدريبي كانت تستخدمه وحدة الرضوان، إذ جرى فيه تدريب عناصر المنظمة على التخطيط وتنفيذ عمليات ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواطني دولة إسرائيل"، وفق زعمه.