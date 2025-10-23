جيش الاحتلال يعتزم تقليص قواته في مستوطنات الضفة الغربية

- قرر الجيش الإسرائيلي تقليص قوات الحماية في مستوطنات الضفة الغربية بعد تعزيزها منذ أكتوبر 2023، مع تحميل المستوطنات مسؤولية الحماية الذاتية، مما أثار قلقًا بشأن الفجوات الأمنية. - عضو الكنيست تسفي سوكوت حذر من أن تقليص القوات بنسبة 30% سيترك المستوطنات بمستوى حماية أقل، خاصةً في المستوطنات الصغيرة التي لا تستطيع تمويل احتياجات الأمن. - الجيش الإسرائيلي أكد أن المستوطنات تضم فرق طوارئ مسلحة ومدربة، وأنه سيتم إبلاغ الوحدات بالقرارات بعد تقييم الوضع الأمني.

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي تقليص قوات الحماية الموجودة في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة على نحو ملموس، بعد تعزيزها بشكل كبير منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، عقب عملية "طوفان الأقصى" التي نفّذتها حركة حماس. واستدعى الاحتلال آلاف الجنود من وحدات الحماية الإقليمية (أي المسؤولة عن حماية المستوطنات في مختلف المناطق وليست وحدات محلية)، وانتشروا في المستوطنات لمنع سيناريوهات مشابهة لما حدث في منطقة غلاف غزة. وذكر موقع "واينت" العبري، الذي أورد التفاصيل اليوم الخميس، أنه بين حين وآخر، وبحسب التقييمات الأمنية، زاد الجيش أو قلّص حجم القوات، فيما يعتزم الآن تقليص عدد الجنود المنتشرين بشكل كبير، وإلقاء مسؤولية الحماية على المستوطنات نفسها.

وأوضحت مصادر في الجيش أن القرار النهائي لم يُتخذ بعد، وأشارت إلى أنه خلال الأشهر الأخيرة عُقدت عدة لقاءات مع رؤساء المستوطنات، وأُبلِغوا بضرورة الاستعداد لتقليص تدريجي في القوات الإقليمية. من جانبه، وجّه عضو الكنيست تسفي سوكوت (من حزب الصهيونية الدينية)، رسالة إلى رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير، كتب فيها: "بحسب معلوماتي، صدرت في الآونة الأخيرة، تعليمات لتقليص قوات الحماية الإقليمية في منطقة يهودا والسامرة (التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية المحتلة) بنحو 30% خلال الأسابيع المقبلة، مع نية لاحقة لوقف نشاطها بالكامل، من دون إعادة قوات الحماية المحلية إلى المواقع التي كانوا فيها سابقاً".

وأضاف سوكوت: "نتيجة لذلك، نشأت في العديد من المستوطنات فجوات كبيرة بين احتياجات الحماية الميدانية، كما تظهر في ملفات حماية المستوطنات، وبين حجم القوات الحالي الذي خصصه الجيش. وقد أبلغت جهات مختلفة في الجيش السكان (أي المستوطنين) أن هذه الفجوات يُفترض أن تُسد من خلال تطبيق أمر الحراسة على المستوطنات، الذي يُلقي بمسؤولية الأمن على عاتق السكان".

وأكد سوكوت في رسالته أن "هذا الحل ينطوي على مشكلات جوهرية، من بينها أن المستوطنات الصغيرة التي لديها عدد قليل من السكان، لا يمكنها تمويل احتياجات الأمن المطلوبة بشكل معقول. كما أنه من غير المقبول أن تُفرض فجأة على مواطني الدولة مدفوعات مرتفعة جداً مقابل أمنهم الشخصي، في حين أن هذه مسؤولية أساسية للدولة". واعتبر أن "وقف نشاط الحماية الإقليمية من دون بديل ومن دون إعادة قوات الحماية المحلية، يترك المستوطنات بمستوى حماية أقل مما كان عليه قبل الحرب، في وقت تصاعدت فيه التهديدات".

ورداً على ذلك، قال الجيش الإسرائيلي: "في الأيام الأخيرة تُجرى تقييمات للوضع بشأن توزيع القوات. وعندما تُتخذ القرارات، سيتم إبلاغ الوحدات بشكل منظّم. وبغض النظر عن القرار، يجب الإشارة إلى أن المستوطنات في منطقة الضفة تضم فرق طوارئ مسلّحة، مجهزة ومدرّبة، وقد تم تحسين عناصر الحماية في المستوطنات، إلى جانب وجود قوات قتالية منتشرة في المنطقة".