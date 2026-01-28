- يعتزم جيش الاحتلال الإسرائيلي إقامة مواقع عسكرية ثابتة في أحياء فلسطينية بالخليل بعد عملية عسكرية لم تحقق النتائج المرجوة، حيث تم ضبط 8 أسلحة واعتقال 14 فلسطينياً فقط. - استخدم الجيش موارد كبيرة في العملية، بما في ذلك ناقلات جند مدرعة وقناصة ومسيّرات، وشارك مئات الجنود من وحدات النخبة، دون اشتباكات مع المسلحين الفلسطينيين. - قرار إقامة مواقع ثابتة يهدف لتعزيز حماية المستوطنات اليهودية، وقد يزيد الاحتكاك مع الفلسطينيين ويفرض قيوداً على حركتهم.

يعتزم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إقامة مواقع عسكرية ثابتة داخل أحياء فلسطينية في الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، في وقت وجد صعوبة بالغة في ضبط أسلحة خلال عدوانه الواسع على المدينة، الأسبوع الماضي. وكان جيش الاحتلال قد استخدم ناقلات جند مدرّعة لأول مرة منذ الانتفاضة الثانية عام 2000، ونشر قنّاصة، وشغّل مُسيّرات، وعلّق إجازات جنود. لكن في نهاية العملية الواسعة في الخليل، لم يضبط سوى 8 أسلحة، بحسب ما ورد في تقرير لصحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم الأربعاء، فيما اعتقل الجيش 14 فلسطينياً، وداهم 350 مبنى خلال أسبوع. ويعزو الجيش عدم ضبط أسلحة، إلى مزاعمه بأنّ أجزاء الأسلحة تُفكَّك وتُخفى في مجموعة كبيرة من أماكن التخزين السرية.

قبل نحو عام من السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كانت التقديرات الاستخباراتية السائدة في قيادة المنطقة الوسطى بجيش الاحتلال، تزعم أنّ في كل واحد من ستة منازل فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، يوجد سلاح ناري من نوع ما، وأنه منذ ذلك الحين، "هُرّبت آلاف الأسلحة الإضافية إلى الضفة، معظمها عبر إيران ومن خلال الحدود الأردنية". لكن العدوان الواسع الذي نفّذه جيش الاحتلال في الخليل، وانتهى مطلع الأسبوع، "أثبت مدى صعوبة، إن لم يكن استحالة، العثور على الأسلحة التي أغرقت الضفة"، بحسب ما ورد في التقرير.

"نتيجة محبطة"

سخّرت الكتيبة 932 التابعة للواء "ناحل" في جيش الاحتلال، والتي لعبت دوراً محورياً في حرب الإبادة على قطاع غزة، جميع مواردها للعملية في الخليل والتي وُصفت بأنها طويلة الأمد. وقد مُنعت الإجازات عن جنودها، كما انضم إليها مقاتلون من وحدات نخبة، وقنّاصة، وموارد على مستوى فرقة. وأرسل جيش الاحتلال ناقلات جند مدرّعة، لأول مرة منذ الانتفاضة الثانية، إلى شوارع الضفة، خصوصاً للمساعدة في إغلاق المحاور ضمن منطقة العمليات في حي جبل جوهر في الخليل. وحاولت أجهزة الاستخبارات أيضاً، تقديم أفضل ما لديها، لكن النتيجة النهائية قد تكون محبِطة، على حد تعبير التقرير العبري، فعلى الرغم من الاستثمار الكبير ورغبة الجنود والضباط، لم يُعثر سوى على ثمانية أسلحة فقط، من بينها أسلحة من طراز "إم 4" و"إم 16" ومسدسات، إضافة إلى عشرات السكاكين و"وسائل قتالية" أخرى لم تُفصَّل.

وداهمت قوات الاحتلال، ما لا يقل عن 350 منزلاً في الحي المرتفع المُشرف على التجمّع اليهودي في الخليل وعلى مستوطنة "كريات أربع"، واعتقلت، وفق معطيات جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" وجيش الاحتلال، 14 فلسطينياً بحجة أنّهم مطلوبون، وبينهم مشتبهون بنشاطات "إرهابية" وبحيازة أسلحة والاتجار بها. وتابع التقرير أن هذا "حصاد" يمكن أحياناً تحقيقه خلال ليلتين من نشاط روتيني، وليس من عملية كبيرة استمرت نحو أسبوع، وشارك فيها مئات الجنود. وخلال العملية، ورغم الاحتكاك مع السكان الفلسطينيين ومحاصرة الحي، لم تُسجَّل اشتباكات أو تبادل إطلاق نار بين مسلحين والقوات. وألمح التقرير العبري إلى أن العملية كانت أيضاً بالتنسيق مع أجهزة أمن السلطة الفلسطينية العاملة في المنطقة، والتي تعزّز التنسيق الإسرائيلي معها خلال العام الماضي.

ولم يكن الهدف حركة حماس، وفق التقرير ذاته، رغم أنّ مدينة الخليل تُعد الأكثر ارتباطاً بها مقارنة بأي مدينة أخرى في الضفة، من وجهة النظر الإسرائيلية، بل كان الهدف هو الأسلحة الكثيرة، لما تسببه من ضجيج وذعر خاصة ل مستوطنة "كريات أربع". وأضاف التقرير "في الآونة الأخيرة ازدادت الشكاوى من أصوات إطلاق النار في حفلات الزفاف ومن نزاعات داخلية بين عائلات فلسطينية في جبل جوهر، مع خشية حقيقية من أن يمتد إطلاق النار إلى الأحياء اليهودية، كما حدث أكثر من مرة على مرّ السنين، بما في ذلك حوادث قاتلة أُصيب فيها أو قُتل جنود وإسرائيليون".

وقال قائد الكتيبة 932، لـ"يديعوت أحرونوت": "قررنا أننا لن نسمح بعد الآن بإطلاق النار من الأحياء العربية (الفلسطينية). في الوقت الحالي لا يُوجَّه نحونا، لكن في يوم من الأيام قد يحدث ذلك". وأضاف: "أوقفنا مصنّعي وتجار أسلحة، وفحصنا بيتاً بيتاً".

إبقاء الجنود في أحياء بمدينة الخليل

بخلاف عمليات سابقة، قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه المرة، وبما ينسجم مع سياسة المستوى السياسي، الإبقاء على الجنود داخل الأحياء الفلسطينية. ففي بعض المواقع التي عملت فيها القوات في جبل جوهر، سيُرسّخ الجيش وجوده عبر إقامة مواقع ثابتة في النقاط التي بقي فيها، بذريعة "توسيع نطاق الحماية للتجمع السكاني (الاستيطاني) اليهودي" في المدينة، حيث لا يفصل أحياناً سوى بضعة سنتيمترات بين منزل إسرائيلي وآخر فلسطيني.

ويتضمن الأمر، وفق التقرير ذاته، زيادة الاحتكاك المباشر مع الفلسطينيين، وربما أيضاً فرض قيود على حركة الفلسطينيين في تلك النقاط، "لا سيما إذا وقع مجدداً حادث إطلاق نار ورغبت القوات في القبض سريعاً على المسلحين الفلسطينيين". وبحسب قائد الكتيبة: "نريد الحفاظ على الإنجازات التي حققناها في العملية، لأن مسؤوليتنا عن حماية السكان (المستوطنين) لم تنته. لقد جلبنا أدوات وقدرات كثيرة راكمناها خلال القتال في غزة. ناقلات الجند المدرعة التي أحضرناها جاءت أيضاً لتوضيح أن الأمر ليس مجرد عملية أخرى".

وقال في شرحه سبب العثور على كمية قليلة من الأسلحة: "الفلسطينيون يخفون الأسلحة بطرق يصعب تخيّلها. كل بندقية تُفكَّك إلى أجزاء عديدة، ويُخفى كل جزء في مكان مختلف داخل المنزل أو خارجه: مدفون في الأرض، ملصق بالجانب الداخلي لغطاء محرك السيارة، مخبأ تحت درج في البيت، وهكذا. إنهم يخفون الأسلحة بإتقان شديد".