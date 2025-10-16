جيش الاحتلال يشن سلسلة غارات في جنوب لبنان وشرقه

- شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على مناطق في الجنوب اللبناني وشرقي لبنان، مستهدفاً بنى تحتية لحزب الله، بزعم استخدامها لتخزين وسائل قتالية، مما يشكل خرقًا للتفاهمات. - استهدفت الغارات مواقع مثل مقلع لإنتاج الأسمنت وجمعية "أخضر بلا حدود"، مدعية استخدامها لإعادة إعمار بنى تحتية دمرها الاحتلال سابقاً. - رغم وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل خرقه بشن ضربات توقع شهداء ومصابين، فيما طلب لبنان تقديم شكوى لمجلس الأمن بشأن الانتهاكات الإسرائيلية.

شنّ الطيران الحربي والمسيّر التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، عصر ومساء اليوم الخميس، سلسلة غارات استهدفت عدداً من المناطق في الجنوب اللبناني وأطراف بلدة شمسطار شرقي لبنان بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية. ونفّذت قوات الاحتلال، مساء اليوم، عملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة على أطراف بلدة الخيام في جنوب لبنان.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان اليوم، أنه هاجم بنى تحتية لحزب الله "كانت تقع تحت الأرض والتي استخدمت لتخزين وسائل قتالية في منطقتَيْ البقاع وجنوب لبنان"، مدعياً أن حزب الله يواصل محاولات إعادة إعمار بنى تحتية في أنحاء لبنان "بما يشكل خرقًا فاضحًا للتفاهمات". كما ذكر في بيان آخر أنه نفذ غارات على بنى تحتية لحزب الله في منطقة مزرعة سيناي في جنوب لبنان استخدمت في محاولات إعادة إعماره.

وذكر أنه استهدف مقلعاً استخدمه حزب الله لإنتاج الأسمنت بهدف إعادة بناء وإعمار منشآت وبنى تحتية دمرها سابقاً. وأضاف أنه قصف هدف تابع لجمعية "أخضر بلا حدود"، ادعى أن حزب الله استخدمها لإخفاء أعمال تهدف لإعادة إعمار بنى تحتية تابعة له في جنوب لبنان.

ورغم سريان وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل خرقه بشنّ ضربات مركزة توقع شهداء ومصابين، بزعم استهداف عناصر من حزب الله وبنى عسكرية تابعة له. وغالباً ما تطاول الضربات دراجات نارية أو سيارات خلال تنقلها، خصوصاً في جنوب البلاد. ولم يلتزم الاحتلال الإسرائيلي ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينه وبين لبنان الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ولا تزال قواته تقوم بعمليات تجريف وتفجير، وتشنّ بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان. كما لا تزال قواته تتمركز في خمس نقاط في الجنوب.

والأحد الماضي، طلب رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام من وزير خارجيته يوسف رجي تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن بشأن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف منشآت مدنية وتجارية في منطقة المصيلح، جنوبي لبنان، ما يشكّل انتهاكاً فاضحاً للقرار 1701 ولترتيبات وقف الأعمال العدائية. وأدت الغارات الإسرائيلية على المصيلح، السبت الماضي، إلى سقوط شهيد من الجنسية السورية، وإصابة سبعة أشخاص بجروح، أحدهم من الجنسية السورية وستة لبنانيين من بينهم سيدتان، وفقاً لوزارة الصحة اللبنانية.