جيش الاحتلال يستنفر قواته بعد الاشتباه بتسلل من الأردن

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أن قواته رصدت "اشتباهًا بعملية تسلل إلى داخل إسرائيل من جهة الأردن، قرب بلدة فاران"، مشيرًا إلى أن القوات تنفذ عمليات تمشيط واسعة وتفرض إغلاقات على محاور طرق في المنطقة، بهدف رصد المشتبهين.

من جانبها، أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بأنه تم إطلاق صفارات الإنذار عقب شبهات بتسلل "مخرّبين"، على حد وصفها، وطالبت سكان فاران بالدخول "فورًا إلى الغرف المحصّنة، وإغلاق الباب بإحكام، والجلوس تحت مستوى النوافذ"، مضيفة أنه "يُمنع الخروج من الغرفة المحصّنة حتى صدور تعليمات من الجهات الرسمية".

وقال مصدر أمني لإذاعة جيش الاحتلال إن "الجيش يتعامل مع حدث التسلل من الأردن بكل جدية، لكن لا يوجد لديهم تصور حتى الآن عمّا إذا كانت العملية عدائية". وفي السياق، أفادت وسائل إعلام عبرية، بتسلل عدة أشخاص، وفق الشبهات، ورغم ذلك لا تأكيد على وجود مسلّحين، وتشارك قوات خاصة إسرائيلية وكذلك مروحيات عسكرية في عمليات البحث.

وفي وقت لاحق، أوضحت القناة 14 العبرية أن الحديث لا يدور عن عملية "عدائية"، بل عن مطاردة لاثنين من المتسللين الذين فروا من قوات الأمن الأردنية باتجاه إسرائيل. كما نقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مصادر عسكرية تأكيدها أن "فرضية تسلل عدائي لم تعدّ قائمة". وبحسب تقارير عبرية، فإن غالبية المتسللين هم من أفراد الأمن الأردني، الذين كانوا في عملية مطاردة لاثنين من المشتبه بهم.