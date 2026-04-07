- استكمل جيش الاحتلال الإسرائيلي تموضعه على "خط الصواريخ المضادة للدروع" في جنوب لبنان، بهدف تعزيز الدفاعات الأمامية ومنع إطلاق الصواريخ نحو المستوطنات الشمالية. - وسّعت الفرقة 98 نطاق عملياتها البرية، بالتزامن مع القصف المدفعي والجوي ضد حزب الله، مع تأكيد الجيش عدم نيته التوغل شمالاً في العمق اللبناني. - تعبر مصادر عسكرية عن قلقها من الترابط بين جبهتي إيران ولبنان، وتأثير ذلك على العمليات، مع الاعتماد المتزايد على قوات الاحتياط في ظل الضغوط المتزايدة.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، أن قواته استكملت تموضعها على ما يُسمى "خط الصواريخ المضادة للدروع"، في إشارة إلى المناطق اللبنانية التي تتيح إطلاق صواريخ مباشرة نحو المستوطنات والبلدات القريبة من الحدود مع لبنان.

وبحسب بيان للجيش، "وسّعت قوات الفرقة 98 خلال الأسبوع الأخير نطاق العمليات البرية المركزة لتشمل أهدافاً إضافية في جنوب لبنان، بالتزامن مع أعمال الفرق العسكرية 91 و36 و146 و162. وقد استكملت قوات الجيش الإسرائيلي انتشارها على خط منع إطلاق الصواريخ المضادة للدروع، وتواصل العمل في المنطقة بهدف تعزيز خط الدفاع الأمامي وإزالة التهديد عن سكان الشمال".

وتابع جيش الاحتلال أنّ "قوات الفرقة 98 تعمل في نقاط عملياتية تم فيها تحقيق سيطرة ميدانية"، بذريعة تمشيط المنطقة من عناصر حزب الله والبنى التحتية التابعة له، "بالتوازي مع القصف المدفعي والجوي الذي استهدف مراكز الثقل التابعة لحزب الله". وكانت صحيفة هآرتس العبرية، قد نقلت، أمس الاثنين، عن مصادر في الجيش، أن القوات وصلت إلى ما وُصف بأنه "الخط الأمامي" الذي طُلب منها بلوغه ضمن الخطط العملياتية التي صودق عليها.

ويشمل هذا الخط القرى الواقعة على مسافة نحو عشرة كيلومترات من نهر الليطاني، وهي منطقة يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. ومن المفترض أن يمنع هذا الانتشار إطلاق صواريخ مضادة للدبابات نحو بلدات المنطقة الشمالية ومستوطناتها وفقاً للتقديرات الإسرائيلية. ويؤكد الجيش أنه طُلب منه تحقيق أهداف "دفاعية"، منها إبعاد تهديد تنفيذ "غزو" من قبل عناصر حزب الله ومنع إطلاق مباشر نحو البلدات، دون الانجرار إلى عملية أكثر تعقيداً داخل لبنان.

وتعبّر مصادر عسكرية إسرائيلية عن قلقها من الترابط بين جبهتي إيران ولبنان، وترى أنه إذا واصلت الولايات المتحدة حربها ضد إيران لفترة طويلة، فقد تجد إسرائيل صعوبة في إنهاء الحرب على لبنان بمبادرتها. وأضاف المسؤولون العسكريون، أن سيناريو كهذا قد يعمّق الاعتماد على قوات الاحتياط التي تعمل في جميع الجبهات، وهي تعاني أصلاً من ضغط كبير. فمنذ تجدد العدوان، في 2 مارس/ آذار الماضي، نُقلت إلى لبنان جميع الألوية النظامية، مع تعزيزها بقوات احتياط.

تقارير استخبارية تنافي تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن لبنان

وأفادت "هآرتس"، اليوم الثلاثاء، استناداً لتقارير استخباراتية حديثة وتقديرات داخلية في جيش الاحتلال، بأنّه بخلاف ما يدّعيه مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي وفي المستوى السياسي، يواصل حزب الله العمل في جنوب لبنان كتنظيم عسكري منظّم يمتلك قدرة على تمرير الأوامر.

ووفقاً لتقارير صادرة عن قيادة المنطقة الشمالية وشعبة الاستخبارات العسكرية "أمان"، يعمل حزب الله ضمن هيكلية هرمية مع منظومة قيادة وسيطرة تتيح له تنسيق استخدام القوة بفعالية، بل واستخلاص الدروس من العمليات خلال القتال. وتشير التقارير إلى أن كل منطقة قتال تُدار من قائد قطاع مسؤول عن تنسيق الهجمات وتشغيل الوسائل ضد قوات الجيش الإسرائيلي.

وتتناقض هذه المعطيات مع الصورة التي يحاول الناطق باسم الجيش الإسرائيلي وضباط كبار رسمها خلال الأشهر الأخيرة. فعلى سبيل المثال، ادّعى مسؤول رفيع في الجيش، أمس الاثنين، خلال حديث مع صحافيين في الأيام الأخيرة، أن عناصر حزب الله يفرّون من جنوب لبنان، وأن قوات الحزب جنوب الليطاني تعمل كخلايا منفردة تبادر إلى عمليات بشكل مستقل، وأنهم يواجهون صعوبة في تجنيد عناصر جديدة، وأن قادة حزب الله يخشون الظهور ويتراجعون إلى الخلف.

وتشير التقديرات الاستخباراتية التي عُرضت على كبار المسؤولين في المنظومة الأمنية خلال الأيام الأخيرة إلى أن حزب الله يتكيّف مع الوجود الإسرائيلي في لبنان، ويستخدم وسائل مختلفة ضد الجنود الإسرائيليين، بما في ذلك إطلاق صواريخ مضادة للدروع، وصواريخ ذات مسار قوسي (غير مباشرة)، ومُسيّرات مفخخة، وفي الآونة الأخيرة أيضاً عبوات ناسفة شديدة الانفجار، كما يبادر لهجمات محلية. ومع استمرار القتال لفترة أطول، تتوقع التقديرات الاستخباراتية توسّع حجم وطبيعة عمليات حزب الله ضد الجيش الإسرائيلي.

في سياق متّصل، يعبّر قادة كبار في قوات الاحتياط الذين يشاركون في عمليات جيش الاحتلال داخل لبنان، عن قلقهم من غياب استراتيجية خروج واضحة من الحرب. وبحسب الصحيفة العبرية، فقد سمع هؤلاء من مسؤولين في الجيش تقديرات تشير إلى احتمال بقاء الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان حتى نهاية عام 2026، وهو سيناريو يثير القلق لدى عدد من قادة الاحتياط الموجودين في الجبهة اللبنانية.