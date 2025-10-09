جيش الاحتلال يستعد للانسحاب من مدينة غزة محذراً من عودة السكان

- بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحابًا تدريجيًا من مدينة غزة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في شرم الشيخ، مع توقعات باستكمال الانسحاب غدًا الجمعة، مع استمرار منع السكان من العودة. - تتضمن الخطة انسحاب القوات من مناطق "الاحتكاك" في غزة، مع استعداد الجيش الإسرائيلي للتراجع إلى خطوط خلفية، وسط مخاوف من احتكاك مع السكان الفلسطينيين. - من المتوقع أن يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعًا للموافقة على الاتفاق، مع تحذيرات للسكان من العودة إلى المناطق الشمالية من غزة حتى إشعار آخر.

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، صباح اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال بدأت بانسحاب تدريجي من مدينة غزة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن التوصل إليه فجراً في مدينة شرم الشيخ المصرية. بينما توقعت القناة 12 العبرية أن يحري الانسحاب من المدينة غداً الجمعة. وبحسب هيئة البث، فإن سحب القوات في الوقت الراهن سيتم من مناطق "الاحتكاك" في مدينة غزة، بينما يستمر منع السكان من العودة. من جهتها، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، أنه صدر أمر للجيش لتوجيه الفرق المناورة في غزة للاستعداد لانسحاب كامل من القطاع، أو للتراجع إلى خطوط خلفية.

وأوضحت هيئة البث العبرية أن فرق الجيش الإسرائيلي الثلاث التي تقاتل في مدينة غزة بدأت الليلة الماضية بالانسحاب من المدينة ومن مخيمات اللاجئين في أطرافها، وذلك في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن تبادل الأسرى وإنهاء الحرب، وأوضحت أن هناك خشية من الاحتكاك مع السكان الفلسطينيين الذين قد يحاولون العودة شمالاً اليوم، ولذلك تستعد القوات للخروج من المدينة ومن أطرافها، وأن القوات ستتحرك نحو "الخط الأصفر".

كما نقلت القناة 12 العبرية عن جنود وضباط في قطاع غزة أنهم تلقّوا بالفعل تحديثاً يفيد بأنه من المتوقع أن يتم الانسحاب من مدينة غزة إلى نقاط خلفية يوم غد الجمعة، وذلك ضمن الخط الجديد الذي سيبقى فيه جيش الاحتلال. وتوجد حالياً خمس فرق من الجيش داخل القطاع، ثلاث منها داخل مدينة غزة، والرابعة في أطراف المدينة والمنطقة الشمالية من القطاع، في حين تتركز الخامسة في الجنوب.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال إنه سيعقد اجتماعا في وقت لاحق من اليوم الخميس، للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة. ومن المتوقّع أن يعقد الاجتماع عند الساعة 15:00 من اليوم الخميس، وسيتم بعد 24 ساعة السماح لسكان مدينة غزة بالعودة إلى منازلهم.

وفجر اليوم، حذر جيش الاحتلال السكان في بيان قائلا إن "المنطقة التي تقع شمال وادي غزة لا تزال تعتبر منطقة قتال خطيرة"، وإن قوات الجيش "لا تزال تطوّق مدينة غزة، حيث تعتبر العودة إليها في غاية الخطورة". ودعا الجيش الإسرائيلي السكان إلى عدم العودة شمالا أو الاقتراب من نقاط عمل وتمركز قواته في كل أماكن القطاع حتى إصدار تعليمات رسمية بذلك. وجاء في البيان "خلال تقييم للوضع جرى الليلة الماضية، أوعز رئيس الأركان (إيال زامير) لكافة القوات في الجبهة وفي العمق الاستعداد بقوة دفاعية قوية والتأهب لكل سيناريو. انتشار القوات سيتم وفق توجيهات المستوى السياسي ومراحل الاتفاق وسيتم بمسؤولية ومع الحفاظ على أمن جنودنا. بالمقابل أوعز رئيس الأركان بالاستعداد لقيادة العملية المرتقبة لإعادة الرهائن بحساسية ومهنية".