جيش الاحتلال يستحدث منصباً للتواصل مع دروز لبنان وسورية

- أنهى اللواء غسان عليّان مهامه كمنسق لأعمال حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، لينتقل إلى منصب جديد يركز على التواصل مع دروز المنطقة في الشرق الأوسط، بالتعاون مع أجهزة الأمن الإسرائيلية. - تعكس الخطوة الإسرائيلية الجديدة إصرارها على تفتيت المنطقة وزرع الفرقة، مستغلة التوترات الداخلية والتعاون مع بعض الشرائح السكانية، مع التركيز على دعم الدروز في سورية. - تعمل إسرائيل على تعزيز نفوذها في سورية من خلال مشاريع طبية، مثل إقامة مستشفى في الجنوب السوري، بهدف تقديم خدمات طبية للدروز، مما يعزز استقرار المنطقة وفقاً لرؤية الجيش الإسرائيلي.

أنهى اللواء في جيش الاحتلال الإسرائيلي غسان عليّان، اليوم الأربعاء، مهامه منسّقاً لأعمال حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لكنه سينتقل إلى منصب مستحدث، يُعنى بالتواصل مع دروز المنطقة. وأفاد موقع القناة 12 العبرية، بأن عليّان سيُعيَّن منسقاً في قيادة المنطقة الشمالية، حيث سيعمل على التواصل مع الدروز في الشرق الأوسط، سواء في لبنان أو سورية. وفي إطار منصبه الجديد، سيواصل العمل مع مختلف أجهزة الأمن، إلى جانب قائد المنطقة الشمالية، بينما سيتولى منصب منسق حكومة الاحتلال يورام هليفي، الذي رُقِّي قبل أيام قليلة إلى رتبة لواء في الجيش.

وقال عليّان في خطاب توديع المنصب الذي شغله لمدة خمس سنوات: "إلى جانب الفخر بالطريق التي سرتُ فيها، وبما حظيت بفرصة قيادته والمساهمة فيه والعمل من أجله، أشعر بألم شديد وبالحرج كضابط وقائد بسبب الإخفاق على مستوى المنظومة (العسكرية) في السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023). كجيش، لم نفِ بالتزامنا الأساسي بضمان حماية سكان الغلاف (المنطقة المحيطة بقطاع غزة) والدولة بأكملها".

ويبدو أن استحداث إسرائيل منصباً جديداً لعليّان ابن الطائفة الدرزية، للتواصل مع دروز المنطقة، ينمّ عن إصرارها على مواصلة تفتيت المنطقة، وزرع الفرقة، وتخريب الدول العربية من الداخل، مستغلة تعاون بعض الشرائح السكانية معها، ومستغلة التوترات الداخلية، علماً أن سياسة فرق تسد ليست جديدة عليها. كذلك يأتي المنصب الجديد في سياق ما تزعم إسرائيل أنه التزام من قبلها بحماية الدروز في سورية. ويأتي ذلك في توقيت حساس في سورية خصوصاً، حيث بات جزء من الدروز من جماعة حكمت الهجري، يرددون علانية ولاءهم لإسرائيل، ويطلبون منها تقديم مزيد من الدعم لهم، وهي التي تحثهم على الانفصال عن سورية.

وتواصل إسرائيل العمل على تغذية الفتنة لتقسيم سورية والسوريين، من خلال دعم بعض الفئات بمختلف الوسائل، ومنها السلاح بحسب تقارير سابقة، وتأليبهم على الدولة السورية الرسمية، كذلك سبق أن استقبلت عدداً كبيراً من الجرحى والمرضى في المستشفيات الإسرائيلية، محاولة استغلال مثل هذه المبادرات لتعزيز نفوذها في الأراضي السورية، التي تحتل جزءاً منها. وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أفادت صحيفة معاريف العبرية بأن إسرائيل تعمل على دفع مشروع إقامة مستشفى في جنوب سورية بالقرب من الحدود مع الجولان السوري المحتل، مخصصاً للسكان الدروز في المنطقة. ونقلت عن جهات منخرطة في المشروع، قولها إن المستشفى سيضم نحو 250 سريراً، وتُقدّر تكلفته بحوالى 3 ملايين دولار، ومن المفترض أن يقدّم خدمات طبية لسكان السويداء والبلدات الدرزية في الجنوب السوري.

وتدير إسرائيل في الوقت الراهن عيادة تعمل تحت رعاية الجهاز الطبي العسكري في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بحجة تقديم مساعدات طبية لسكان المنطقة. وتميل المنظومة الأمنية الإسرائيلية إلى تبنّي الفكرة، بزعم مساعدة السكان المحليين وتحسين أوضاعهم. ويعتقد الجيش الإسرائيلي أن المساعدات الطبية والنشاطات الداعمة للسكان قد تسهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة، ومنع أحداث ذات طابع قومي.