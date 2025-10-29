جيش الاحتلال يستأنف وقف إطلاق النار في غزة غداة ليلة دامية

- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استئناف وقف إطلاق النار في غزة بعد هجمات خلفت أكثر من 100 شهيد، مستهدفًا عناصر من فصائل المقاومة، مع تهديد بالرد على أي خرق للاتفاق. - وزير الأمن الإسرائيلي أكد تصفية قادة من حماس ردًا على مهاجمة الجنود، مشددًا على عدم وجود حصانة لأي قائد، مع توجيهات للعمل بقوة ضد أهداف حماس. - نفت حماس مسؤوليتها عن حادث رفح، مؤكدة التزامها بوقف إطلاق النار، وسط توتر بعد مقتل جندي إسرائيلي في هجوم بقذائف وعمليات قنص.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عند العاشرة من صباح اليوم الأربعاء، بالتوقيت المحلي للقدس المحتلة، استئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر، بناءً على توجيهات المستوى السياسي، وذلك غداة ليلة من مجازر دامية خلّفت أكثر من 100 شهيد وعشرات الإصابات. وقال الجيش في بيان له، إنه "بناءً على توجيهات المستوى السياسي، وبعد سلسلة من الغارات الواسعة، على عشرات الأهداف... بدأ الجيش الإسرائيلي بفرضٍ متجدد للاتفاق، بعد خرقه من قبل منظمة حماس"، على حد زعمه.

وادّعى جيش الاحتلال، أنه في إطار الهجمات، وبإمرة قيادة المنطقة الجنوبية، استهدف إلى جانب جهاز الأمن العام (الشاباك) أكثر من 30 عنصراً "من مستويات القيادة"، في فصائل المقاومة الفلسطينية العاملة في قطاع غزة. ورغم خروقاته المتكررة للاتفاق، توعّد جيش الاحتلال بأنه "سيواصل فرض الاتفاق، وسيردّ بقوة على أي خرق".

إلى ذلك، قال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان عقب استئناف وقف إطلاق النار في غزة، إنه "تمت تصفية العشرات من قادة حركة حماس في عملية قوية نفّذها الجيش الإسرائيلي منذ يوم أمس، وذلك رداً على مهاجمة جنود الجيش الإسرائيلي والانتهاك الصارخ للاتفاق بشأن استعادة جثث المختطفين (الأسرى الإسرائيليين)، بالإضافة إلى استهداف عشرات المواقع والبنى التحتية".

وأضاف كاتس مهدّداً: "لن تكون هناك حصانة لأي من قادة تنظيم حماس... لا لمن يرتدون البدلات الرسمية ولا لمن يختبئون في الأنفاق، من يرفع يده ضد جنود الجيش الإسرائيلي، ستُقطع. الجيش الإسرائيلي تلقى توجيهات للعمل بقوة ضد كل هدف تابع لحماس، وسيستمر بذلك أيضاً في المستقبل. من يهاجم جنود الجيش الإسرائيلي وينتهك الاتفاقات سيدفع الثمن كاملاً".

وكان ديوان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد أعلن، أمس الثلاثاء، أنّ الأخير أمر الجيش بشنّ هجمات قوية على قطاع غزة فوراً بزعم تعرّض قوة إسرائيلية لإطلاق نار في رفح، جنوبي القطاع. وذكرت القناة 12 العبرية أنه بعد اتخاذ القرار، أبلغ نتنياهو الجانب الأميركي بشأن "الردّ" في غزة. وقبلها، ادعت هيئة البث العبرية الرسمية أنّ "مسلحين (لم تحدد هويتهم) أطلقوا صواريخ مضادة للدبابات ونيران قناصة" على جنود إسرائيليين في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل أحد جنوده في قطاع غزة. وأفاد الجيش في بيان بأنّ يونا إفرايم فيلدباوم (37 عاماً)، "سقط في القتال في جنوب قطاع غزة" أمس الثلاثاء. وطبقاً لتحقيق أولي للجيش الإسرائيلي، نشرت تفاصيله صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم، فقد شنّت "عناصر مسلّحة" هجوماً بقذائف "آر بي جي" ونفذت عمليات قنص ضد القوات الإسرائيلية العاملة في حي الجنينة في رفح، جنوبي قطاع غزة. وتقع المنطقة على الجانب الشرقي من الخط الأصفر، وهي منطقة تحتلها إسرائيل في إطار اتفاق وقف إطلاق النار. ويزعم جيش الاحتلال أنّ هناك عناصر مسلّحة متحصنة في "جيب" بالمنطقة تخرج من الأنفاق وتحاول شنّ هجمات.

في المقابل، أكدت حركة حماس أنه لا علاقة لها بحادث إطلاق النار في رفح، مجددة التزامها باتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وفي العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، توصلت "حماس" وإسرائيل لاتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق النار في غزة بوساطة مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة، ضمن خطة وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب تتضمن عدة مراحل.