جيش الاحتلال يزعم العثور على مخبأ لحزب الله تحت قلعة الشقيف

- زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي العثور على مخبأ لحزب الله في قلعة الشقيف، معد للاستخدام في حالات الطوارئ، وأطلع المستوى السياسي الإسرائيلي على تفاصيله. - الحرب الإسرائيلية على لبنان مستمرة، حيث لم يكتمل اتفاق وقف إطلاق النار، مع استمرار القصف والعمليات العسكرية، رغم المناورة البرية وإقامة منطقة أمنية عازلة. - حزب الله يواصل إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة نحو إسرائيل، رغم سيطرة جيش الاحتلال على بعض القطاعات، مع انسحاب بعض عناصر حزب الله شمالاً إلى القطاع الذي تسيطر عليه وحدة "بدر".

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي العثور على مخبأ أعدّه حزب الله في قلعة الشقيف لاستخدامه في حالات الطوارئ، وفقاً لما أوردته هيئة الإذاعة الرسمية الإسرائيلية ("كان" - ريشت بيت)، اليوم الأحد، مشيرة إلى إطلاع المستوى السياسي الإسرائيلي على المخبأ الذي عثر عليه تحت الأرض.

ويأتي الكشف عن "المخبأ" في وقت لا تزال فيه الحرب الإسرائيلية على لبنان مستمرة، خصوصاً بعدما أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع المجلس الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) الخميس الماضي، أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لم يكتمل بعد، فيما لم تتلق المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعليمات بتطبيقه، بالتوازي مع استمرار القصف والعمليات العسكرية.

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وفي الصدد، ذكرت الإذاعة أنه على الرغم من المناورة البرية لجيش الاحتلال وإقامة منطقة أمنية عازلة في جنوب لبنان، ما زال حزب الله ينجح في إطلاق صواريخ نحو إسرائيل، وكذلك طائرات مسيّرة مفخخة باتجاه جنود الجيش. وذلك رغم أنّ جيش الاحتلال سيطر على القطاع الشرقي الواقع تحت مسؤولية وحدة "ناصر" والقطاع الغربي الواقع تحت مسؤولية وحدة "عزيز" في حزب الله.

وطبقاً للإذاعة، فإنّ جزءاً كبيراً من عناصر هذه الوحدات انسحبوا شمالاً في أعقاب تقدم قوات الاحتلال، لكن جزءاً منهم لا يزال في الميدان. ووفقاً للتقديرات العسكرية الإسرائيلية، فإنّ بقية المقاتلين الذين انسحبوا شمالاً وصلوا إلى القطاع الذي تسيطر عليه وحدة "بدر" الممتد من نهر الليطاني إلى شماله، إذ تطلق من هناك معظم القذائف والصواريخ والطائرات المسيّرة، بحسب الإذاعة.