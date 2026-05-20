جيش الاحتلال يختطف شابين من القنيطرة ويعترض مسيّرات في أجواء درعا

- شهدت منطقتا ريفا القنيطرة ودرعا تصعيداً ميدانياً مع توغلات عسكرية إسرائيلية واعتقالات، وتحليق مكثف للطيران الحربي، مما زاد من التوتر في المنطقة الحدودية الحساسة. - دخلت دوريتان إسرائيليتان إلى قريتي أم اللوقس والبصالي، حيث نفذتا عمليات تفتيش واعتقال، بينما اعترضت الدفاعات الجوية الإسرائيلية طائرات مسيّرة في أجواء درعا، مع استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية. - نفذت قوات الأمن الداخلي السورية حملة اعتقالات في مدينة نوى بريف درعا، مما أثار احتجاجات محلية، حيث أشعل الشبان إطارات مطاطية تعبيراً عن رفضهم للاعتقالات.

شهد ريفا القنيطرة ودرعا، جنوبي سورية، خلال الساعات الماضية، تصعيداً ميدانياً جديداً تمثل في توغلات عسكرية إسرائيلية، وخطف، وتحليق مكثف للطيران الحربي والمروحي، بالتزامن مع عمليات اعتقال نفذتها قوات الأمن الداخلي السورية في محافظة درعا، ما فاقم حالة التوتر والاحتقان في المنطقة الحدودية الحساسة.

وفي هذا السياق، أفادت مصادر محلية "العربي الجديد"، بأن دوريتين تابعتين لجيش الاحتلال الإسرائيلي دخلتا فجر اليوم الأربعاء إلى قريتي أم اللوقس والبصالي في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث نفذ الجنود عمليات تفتيش ومداهمة استهدفت عدداً من المنازل داخل القريتين، قبل أن يعتقلوا شابين ويغادروا المنطقة.

وتزامنت هذه التحركات مع نشاط جوي إسرائيلي، إذ اعترضت الدفاعات الجوية الإسرائيلية صباح الأربعاء، طائرات مسيّرة في أجواء محافظة درعا، وسط تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق مناطق متفرقة من المحافظة. كما توغلت ثلاث آليات عسكرية إسرائيلية قرب وادي الرقاد في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، في خطوة تعكس استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية داخل الشريط الحدودي مع سورية.

وليل أمس الثلاثاء، شهدت أجواء الريف الغربي لمحافظة درعا تحليقاً لطيران مروحي إسرائيلي، بالتزامن مع استمرار حالة الاستنفار والتوتر التي تخيم على المنطقة منذ أشهر. وكانت قوات الاحتلال قد نفذت، أمس الثلاثاء، توغلاً مماثلاً في أطراف بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي، عبر دورية عسكرية مؤلفة من آليتين تقلان جنوداً إسرائيليين. كما قصفت القوات الإسرائيلية الأراضي الزراعية المحيطة بقرية طرنجة في ريف القنيطرة الشمالي بثلاث قذائف، من دون تسجيل إصابات بشرية.

وتشهد المناطق الحدودية الممتدة بين محافظتي القنيطرة ودرعا تصاعداً مستمراً في حدة التوتر الأمني والعسكري، في ظل تكرار عمليات القصف والتوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية. ويقول سكان محليون إن هذه التحركات تنعكس بصورة مباشرة على حياتهم اليومية، ولا سيما في القرى القريبة من خطوط التماس، حيث يعيش الأهالي، وبينهم مزارعون، تحت وطأة مخاوف متواصلة من تجدّد القصف أو حصول اقتحامات مفاجئة.

في موازاة ذلك، نفذت قوى الأمن الداخلي السورية، ليل الثلاثاء، حملة اعتقالات في مدينة نوى بريف درعا الغربي، طاولت نحو تسعة أشخاص، من بينهم مؤمن العمارين، وهو قيادي سابق في أحد الفصائل المحلية، بحسب ما أكدته مصادر خاصة لـ"العربي الجديد". وأوضحت المصادر أن الحملة الأمنية جاءت على خلفية اتهامات وادعاءات موجهة إلى الموقوفين، ونُفذت بمشاركة عدة آليات أمنية انتشرت داخل المدينة خلال عملية الدهم والاعتقال.

وأثارت الاعتقالات حالة من التوتر داخل مدينة نوى، إذ خرج عدد من الشبان إلى الشوارع احتجاجاً على العملية، وعمدوا إلى إشعال إطارات مطاطية في بعض الطرقات، تعبيراً عن رفضهم للاعتقالات التي شهدتها المدينة.