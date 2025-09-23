جيش الاحتلال يتقدّم في محاور جديدة بمدينة غزة على وقع قصف مستمرّ

- شهدت غزة تصعيدًا عسكريًا كبيرًا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مع تقدم الآليات العسكرية في محاور متعددة تحت غطاء جوي وناري كثيف، مما أدى إلى نزوح السكان وسقوط شهداء وإصابات بين المدنيين. - يعاني قطاع غزة من حصار خانق مع إغلاق معبر زيكيم وتقليص المساعدات عبر معبري كرم أبو سالم وكيسوفيم، مما أدى إلى نقص حاد في الاحتياجات الأساسية لأكثر من 2.4 مليون إنسان وانهيار شبه كامل للبنية التحتية. - صعّد الاحتلال من عمليات التفجير في مناطق مثل حي الصبرة، حيث دُمّرت مئات المنازل، مما يعكس استخدامًا غاشمًا للقوة ضمن تصعيد خطير لجريمة الإبادة الجماعية المستمرة ضد الفلسطينيين.

تقدمت آليات عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في عدة محاور في مدينة غزة في الساعات الأخيرة، وسط غطاء جوي وناري كثيف، بات يطاول مختلف مناطق المدينة، مع تسجيل المزيد من عمليات النزوح المستمرة على وقع القصف. وشهدت مناطق الصبرة والأطراف الجنوبية لحي تل الهوى والأطراف الشمالية الغربية لمدينة غزة، أو ما يعرف بالشاطئ الشمالي، تقدماً برياً لقوات الاحتلال الإسرائيلية وتحركاً للآليات العسكرية في تلك المنطقة، للمرة الأولى منذ بداية عملية "عربات جدعون 2".

وذكرت مصادر محلية أن مدينة غزة تشهد منذ فجر اليوم الثلاثاء تحرّكات عسكرية إسرائيلية مكثفة، إذ تقدّمت آليات الاحتلال من المحور الشمالي الغربي باتجاه مخيم الشاطئ والمناطق المحيطة به، وصولاً إلى محيط جامعة القدس المفتوحة، وما يعرف بـ"دوار أبو يوسف القوقا". وأفادت المصادر بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي فرض سيطرة نارية على المناطق المحيطة ببرج الشفاء ومدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ما أدى إلى سقوط شهيد من عائلة مهرة وعدد من الإصابات بين المدنيين والنازحين في تلك المنطقة.

أما على صعيد المحور الشمالي الشرقي، وتحديداً في منطقة الجلاء والمناطق المجاورة لها، فلم يُسجل أي تقدّم يُذكر منذ يومين، فيما ذكر شهود عيان أن حركة المواطنين في تلك المنطقة تسير بشكل طبيعي حتى مفترق الغفري، من دون أن تشهد هذه المنطقة عمليات اقتحام أو قصفاً مكثفاً خلال الساعات الأخيرة.

في المقابل، يتركز النشاط العملياتي لقوات الاحتلال في منطقة الصبرة، وما يُعرف بمنطقة المستشفى الميداني الأردني، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي تحركاته هناك، في حين لم تتقدم قواته حتى الآن نحو الأحياء الغربية لتل الهوى، ومحيط ما يُعرف بمنطقة مجلس الوزراء والمناطق المجاورة. أما في منطقة حي الشيخ رضوان، فيتركز الوجود الإسرائيلي حتى اللحظة في محيط ما يعرف ببركة الشيخ رضوان، والتي يقوم فيها الجيش بعمليات نسف متواصلة باستخدام الآليات العسكرية، إلى جانب منطقة "النفق".

دخان كثيف جدا نتيجة قوة انفجار العربات المفخخة في حي الصبرة بمدينة غزة. pic.twitter.com/moAztQdtGV — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 23, 2025

وكان المكتب الإعلامي الحكومي قد أعلن في وقت سابق أن الاحتلال يُكرّس سياسة التجويع عبر إغلاق ما يسمى "معبر زيكيم"، ومنع دخول المساعدات والشاحنات منذ 10 أيام متواصلة بدون أسباب، فيما عمد إلى تقليص المساعدات عبر معبري كرم أبو سالم، و"كيسوفيم" اللذين أغلقهما لعدة أيام خلال الفترة الماضية. وبحسب تقديرات الجهات الحكومية، فإن القطاع يحتاج يومياً إلى أكثر من 600 شاحنة مساعدات لتأمين الحد الأدنى من احتياجات أكثر من 2.4 مليون إنسان، في ظل انهيار شبه كامل للبنية التحتية نتيجة الحرب والإبادة المستمرة.

إلى ذلك، صعّد الاحتلال الإسرائيلي من وتيرة القصف وعمليات التفجير والتفخيخ التي يقوم بها باستخدام المركبات والآليات العسكرية، حيث شهدت منطقة حي الصبرة عمليات نسف وتدمير غير مسبوقة. ونتيجة لعمليات النسف التي قامت بها القوات الإسرائيلية على الأرض، دُمّرت مئات المنازل خلال اليومين الماضيين، وتعرض البعض الآخر لأضرار جعلته غير صالح للاستخدام بعد ذلك تماماً، نظراً لعملية التفخيخ.

وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قال من جهته، في وقت سابق، إنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي فجّر خلال الأسبوع الأخير نحو 120 عربة مفخخة محمّلة بما يقارب 840 طناً من المتفجرات بين المنازل السكنية في مدينة غزة، أي بمعدل يزيد عن 17 عربة يومياً، ويُعادل تفجير كل واحدة منها زلزالاً بقوة 3.7 درجات على مقياس ريختر، في أكبر حملة استخدام غاشم للقوة بهدف تدمير السكان، ضمن تصعيد خطير لجريمة الإبادة الجماعية المتواصلة للشهر الرابع والعشرين على التوالي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّه وفقاً للمعايير العلمية المعتمدة في قياس الطاقة الانفجارية والزلازل، تُظهر تقديرات علماء الزلازل والفيزياء العسكرية أنّ تفجير 6-7 أطنان من مادة "تي إن تي"، وهي الحمولة التي تحملها كل عربة من العربات التي تُفجّر في غزة، يعادل تقريباً الطاقة المنبعثة عن زلزال طبيعي بقوة 3.7 درجات على مقياس ريختر.