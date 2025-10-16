جيش الاحتلال: معبر رفح سيفتح لاحقاً للأفراد حصراً دون المساعدات

- تجري استعدادات لفتح معبر رفح بين مصر وغزة، لكن الموعد لم يُحدد بعد، ولن يُسمح بمرور المساعدات عبره، حيث تستمر المساعدات بالدخول من معابر أخرى. - الاتحاد الأوروبي مستعد لنشر بعثته في معبر رفح لدعم خطة السلام في غزة، داعياً جميع الأطراف لتنفيذ الاتفاقات دون تأخير، بما في ذلك فتح المعابر ودخول المساعدات الإنسانية. - تأخر فتح المعبر بسبب مطالب إسرائيلية تتعلق بجثث محتجزة، بينما تستمر مصر في إرسال قوافل مساعدات إلى غزة عبر معابر أخرى.

قالت وحدة (تنسيق أعمال الحكومة في المناطق) التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن الاستعدادات جارية مع مصر لفتح معبر رفح أمام حركة الأفراد، إلا أن موعد الفتح سيُعلن في مرحلة لاحقة، مؤكدة أنه لن يسمح بمرور المساعدات من المعبر. وقالت الوحدة "ينبغي التشديد على أن المساعدات الإنسانية لن تمر من معبر رفح، لم يتم الاتفاق على ذلك إطلاقا في أي مرحلة"، وأن "المساعدات تواصل الدخول إلى قطاع غزة" من معابر أخرى.

وقالت البعثة المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، المعنية بمراقبة الحدود بين غزة ومصر، أمس الأربعاء، إنها في "وضع استعداد"، وذلك عقب ورود تقارير تفيد بإمكانية إرجاء إعادة فتح معبر رفح. وقال متحدث باسم منسقة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن البعثة "ما زالت مستعدة لنشرها في معبر رفح لدعم خطة السلام في غزة بمجرد أن تسمح الظروف". وكانت كالاس قد أعلنت في البداية أن المهمة ستستأنف عملها الأربعاء. وكرر المتحدث دعوة الاتحاد الأوروبي "لجميع الأطراف لتنفيذ الاتفاق بدون تأخير" بما في ذلك إعادة فتح نقاط العبور ودخول المساعدات الإنسانية.

وكان من المقرر فتح المعبر أمس الأربعاء بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في شرم الشيخ، لكن إسرائيل تماطل في التنفيذ، متذرعة بعدم تسليم حركة حماس جميع جثث المحتجزين الإسرائيليين لديها، وذلك على الرغم من إقرار أطراف الوساطة بما فيها الولايات المتحدة بأن مهمة العثور على جميع الجثث ستكون صعبة وتحتاج وقتا بسبب الدمار الذي خلفته حرب الإبادة، وهو ما يتماشى مع إعلان حركة حماس أمس الأربعاء بأن العثور على الجثامين الـ15 المتبقية سيحتاج جهودا كبيرة.

وأمس الأربعاء، زعم مصدر أمني إسرائيلي أن "أسبابا لوجستية" وراء عدم فتح معبر رفح. ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن المصدر دون أن تسميه قوله إن "معبر رفح لن يفتح اليوم (الأربعاء)، وموعد فتحه غير معروف". وأضاف: "هذا الأمر غير ممكن لوجستيا، علينا النزول إلى المنطقة للتحقق وإرسال فريق، وهذا يستغرق وقتا".

من جانب آخر، انطلقت من مصر اليوم الخميس قافلة جديدة تحمل مواد إغاثية وغذائية إلى قطاع غزة. وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بـ"تحرك شاحنات المساعدات تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة عبر معبري كرم أبو سالم والعوجة". وأضافت أنه من المتوقع دخول مئات الشاحنات اليوم إلى القطاع، مشيرة إلى أنه يجري تجميع هذه المساعدات بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالإضافة إلى المساعدات الدولية التي تأتي عبر ميناء العريش.

وأشارت إلى أن عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى الأراضي الفلسطينية شهدت انفراجة كبيرة وملموسة منذ توقيع اتفاق شرم الشيخ للسلام، موضحة أنه خلال اليومين الماضيين جرى الدفع بـ400 شاحنة، محملة بأطنان من الغذاء والدواء وألبان الأطفال، فضلاً عن دخول شاحنات الغاز والطاقة.

