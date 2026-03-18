جيش الاحتلال: سلسلة اغتيال المسؤولين الإيرانيين مستمرة ولن تتوقف

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن "سلسلة اغتيالات" كبار المسؤولين الإيرانيين "لن تتوقف"، مؤكداً القضاء على عدة شخصيات بارزة في النظام الإيراني. وقال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيفي ديفرين، في خطاب نقله التلفزيون الرسمي: "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، واصلنا مطاردة كبار مسؤولي النظام والقضاء عليهم"، مضيفاً: "سنواصل مطاردة جميع المسؤولين الكبار في النظام، ولن تتوقف سلسلة الاغتيالات".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، وجَّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس الجيش و"الموساد" إلى تنفيذ اغتيالات في إيران، دون الرجوع للمستوى السياسي والانتظار لموافقات إضافية. وقال كاتس إنه هو ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجازا للجيش "القضاء على أي مسؤول إيراني رفيع المستوى تمّ تحديد الدائرة العملياتية والاستخبارية بشأنه، من دون الحاجة الى موافقة إضافية". وأضاف: "سنواصل إحباط (مخططاتهم) ومطاردتهم جميعاً".

وتوعد كاتس خلال اجتماع تقييم للوضع في مقر قيادة الحرب في "الكريا" بتل أبيب، داخل ما يُعرف بـ"البئر"، في إشارة إلى مكان محصن تحت الأرض، بإنزال "مفاجآت حاسمة في جميع الجبهات، ما سيرتقي بمستوى الحرب التي نخوضها ضد إيران وحزب الله في لبنان". ولفت إلى أن "قوة الهجمات على إيران تتصاعد"، مؤكداً أن جيشه اغتال وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب الليلة.

وحضر الاجتماع نائب رئيس الأركان، تمير يدعي؛ ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، شلومي بيندر، ورئيس شعبة العمليات، إيتسك كوهين، ورئيس قسم التخطيط بهيئة الأركان العامة، هدي زيلبرمان، وقائد قيادة الجبهة الداخلية، شاي كلابر، وقائد سلاح الجو المعيّن اللواء عومر تيشلر، ونائب وزير الأمن اللواء غاي ماركيزنو، وقائد فرع العمليات اللواء يسرائيل شومر وعدد من كبار المسؤولين الآخرين في المنظومة الأمنية.

(فرانس برس، العربي الجديد)