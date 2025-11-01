جيش الاحتلال: الجثث المستلمة أمس لا تعود لأي أسير إسرائيلي

- أعلن الجيش الإسرائيلي أن الجثث الثلاث التي تسلمها من غزة عبر الصليب الأحمر ليست لأسرى إسرائيليين، وفقًا للتحليل الجنائي، ولا تعتبر إسرائيل ذلك خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار. - يستمر الحصار الإسرائيلي على غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار، حيث تتهم إسرائيل حماس بعدم تسليم جميع الجثث، مما يبرر استمرار الحصار واستهداف الفلسطينيين. - تتواصل المباحثات لتشكيل قوة دولية لمراقبة وقف النار في غزة، حيث قام رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية بجولة استطلاعية في المنطقة.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أن ثلاث جثث تسلّمها من غزة عبر الصليب الأحمر في الليلة السابقة ليست لأسرى إسرائيليين. وأفاد الجيش وكالة "فرانس برس" بأن التحليل الجنائي كشف أن الجثث ليست لأي من الأسرى الـ11 المنتظر تسليم رفاتهم بناءً على اتفاق وقف إطلاق النار الذي لعبت الولايات المتحدة دور الوساطة للتوصل إليه.

كذلك، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إن فحص الطب الشرعي أكد أن الرفات الذي تسلمته إسرائيل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أمس الجمعة، لا يعود لأيٍّ من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة. وأضافت الإذاعة أن السلطات الإسرائيلية لا تعتبر عملية تسليم الجثامين خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار، نظرًا لمعرفتها المسبقة بإمكانية ألا يعود الرفات لمحتجزين إسرائيليين.

وأعلن مصدر عسكري إسرائيلي، الجمعة، أن الجيش تسلم ثلاث جثث مجهولة الهوية من قطاع غزة عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لكنّه لا يعتقد أنها تعود لأسرى إسرائيليين. وقال المصدر لوكالة فرانس برس: "ما زلنا لا نعرف ما إذا كانت الجثث التي أعيدت هي لرهائن"، مؤكداً تقارير سابقة أفادت بتسلم السلطات الإسرائيلية ثلاث جثث من الصليب الأحمر. وأضاف المصدر: "بحسب معلوماتنا الاستخبارية، لا نعتقد أنها جثث رهائن، وقد نقلناها إلى مختبر الطب الشرعي" للتأكد من هوياتها. وفي وقت سابق الجمعة، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان إن فرقها "سهلت الليلة نقل ثلاثة متوفين إلى السلطات الإسرائيلية".

ولا يزال الاحتلال الإسرائيلي يفرض حصاراً على قطاع غزة، على الرغم من صمود اتفاق وقف إطلاق النار والتزام حركة حماس تسليم جثث الأسرى الإسرائيليين ضمن المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وتؤكد تقارير أممية وحكومية من القطاع أن عدد الشاحنات الذي يدخل غزة لا يقارن بذلك الذي أقرّ في الاتفاق. ويتذرع الاحتلال الإسرائيلي بعدم تسليم حركة حماس جميع الجثث لديها، لمواصلة الحصار وخرق الاتفاق واستهداف الفلسطينيين يومياً، ما يُوقع مزيداً من الشهداء.

وعلى الصعيد السياسي، تتواصل المباحثات بشأن تشكيل قوة دولية لتثبيت التهدئة ومراقبة وقف النار في غزة. وأجرى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية دان كين، الجمعة، جولة استطلاعية بمروحية إسرائيلية فوق أجواء قطاع غزة، ضمن زيارة رسمية يجريها لتل أبيب، لبحث التطورات الإقليمية.