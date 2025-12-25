- قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع الخط الأصفر في حي التفاح بغزة، مما أدى إلى نزوح مئات العائلات الفلسطينية بسبب تهديدات ميدانية مباشرة، وترافق ذلك مع إدخال "المكعبات الصفراء" لتثبيت نقاط عسكرية جديدة. - توسعة الخط الأصفر تعكس نية إسرائيلية لتوسيع المنطقة العازلة، مما يهدد استقرار السكان ويزيد من أزمة النزوح، حيث ارتفعت السيطرة الإسرائيلية على القطاع من 52٪ إلى 60٪ منذ اتفاق وقف إطلاق النار. - وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس أكد أن إسرائيل لن تخرج من غزة، مشيراً إلى ضرورة الحسم أمام حماس، بينما ارتكب الاحتلال 875 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار، مما أسفر عن 411 شهيداً و1112 مصاباً.

أزاح جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الخط الأصفر في حي التفاح بمدينة غزة شمالي القطاع لمائة متر غرباً، تمهيداً لتنفيذ عمليات تفخيخ وتفجير لمربعات سكنية واقعة في تلك المنطقة. وذكرت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" أنّ آليات الاحتلال الثقيلة تقدمت في حي التفاح باتجاه الغرب لمسافة تزيد على 100 متر، وعلى امتداد يتجاوز 300 متر عرضاً، وطلبت عبر مليشيات محلية مسلحة من السكان إخلاء تلك المنطقة.

وبحسب المصادر ذاتها، فإنّ المنطقة المستهدفة تمتد بين محيط السنافور وحتى مقر تابع للأمم المتحدة، وهو ما يعني وصول السيطرة الإسرائيلية إلى مقربة من شارع صلاح الدين شرقي مدينة غزة. ولفتت إلى أنّ الآليات الإسرائيلية أدخلت ما تُعرف بـ"المكعبات الصفراء"، وهي كتل إسمنتية تستخدمها قوات الاحتلال لتثبيت نقاط عسكرية وفرض وقائع ميدانية دائمة، بما يعكس نية واضحة لتوسيع نطاق المنطقة العازلة على حساب الأحياء السكنية.

ووفق المصادر المحلية، فإنّ هذه التحركات ترافقت مع أوامر إخلاء غير معلنة وتهديدات ميدانية مباشرة، ما أدى إلى حركة نزوح واسعة شملت مئات العائلات الفلسطينية من المناطق الشرقية لحي التفاح، في ظل حالة من الخوف والهلع بين السكان، خصوصاً مع تكرار سيناريوهات سابقة أعقبتها عمليات نسف للمنازل وتدمير للبنية التحتية. وأشارت إلى أن التوسعة الجديدة للخط الأصفر تعني عملياً تقديم المسافة باتجاه الغرب داخل عمق الحي، الأمر الذي ينذر بتقليص إضافي للمساحة السكنية المتبقية، وفرض واقع أمني جديد يُهدد استقرار ما تبقى من السكان، ويُفاقم من أزمة النزوح المتواصلة في مدينة غزة.

وسبق أن تكررت عمليات توسعة الخط الأصفر منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بين حركة حماس وإسرائيل، حيث يتعمّد الاحتلال توسعة الخط الأصفر بشكل زاحف وصامت. وبحسب حركة حماس، فإنّ إسرائيل رفعت سيطرتها على مناطق القطاع لتصل من 52٪ عند الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار حتى 60٪ خلال الفترة الماضية، وهو ما يشكّل خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار وخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، صرّح وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مجدداً، بأنّ إسرائيل لن تخرج أبداً من قطاع غزة، وذلك بعد نحو يومين من تصريحه بأنها ستقيم نوى استيطانية فيها، وتراجعه عن ذلك عقب غضب أميركي وطلب توضيحات من تل أبيب. ونقلت وسائل إعلام عبرية تطرّق كاتس إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، خلال مشاركته في مؤتمر تنظمه جهات إسرائيلية، بقوله: "لقد انتصرنا في غزة، ويجب أن نترجم ذلك بالطريقة الصحيحة. يجب الحسم أمام حماس وتحرير جميع المختطفين"، في إشارة منه إلى رفات آخر أسير إسرائيلي في القطاع، الجندي ران غفيلي.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد أعلن الاثنين الماضي أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 875 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار، خلفت 411 شهيداً و1112 مصاباً، بما يُشكّل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً متعمداً لجوهر وقف إطلاق النار ولبنود البروتوكول الإنساني الملحق به.