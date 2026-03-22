جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف جسر القاسمية في لبنان

- قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي جسر القاسمية في جنوب لبنان، مما أدى إلى انسحاب الجيش اللبناني من المنطقة حفاظاً على سلامة عناصره، وسط تصاعد التوترات والتهديدات الإسرائيلية بتدمير القرى الحدودية اللبنانية. - أسفرت الغارات الإسرائيلية عن سقوط شهداء وجرحى، واستهدفت مناطق متعددة مثل السلطانية والصوانة وكفر تبنيت، بينما أكد الرئيس اللبناني أن هذه الهجمات تُعد مقدمة لغزو بري وانتهاكاً لسيادة لبنان. - تتصاعد المواجهات بين حزب الله وإسرائيل، مع استمرار القصف والتهديد بتكثيف العدوان، في ظل جهود دبلوماسية لاحتواء التصعيد ومخاوف من حرب واسعة.

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، جسر القاسمية في جنوب ‫لبنان بعدة صواريخ، في سياق شنّه غارات واسعة خلال الساعات الماضية. وأفاد مصدر عسكري لبناني، وكالة الأنباء القطرية ( قنا)، بأن الجيش اللبناني أخلى مراكز ونقاطاً جديدة تابعة له في جنوب البلاد، بعد تهديدات من قبل جيش الاحتلال بقصف الجسر، وذلك قبل أن ينفذ تهديداته بالفعل. وأكد أن انسحاب الجيش من منطقة القاسمية "هو إعادة تموضع خارج المنطقة المعنية، ويندرج في إطار الحفاظ على سلامة عناصره في ظل التصعيد المستمر من قبل جيش الكيان الإسرائيلي".

من جانبه، أفاد مراسل "فرانس برس" بتصاعد أعمدة الدخان بعد استهداف الجسر الواقع شمال مدينة صور، بينما نقلت وسائل إعلام محلية لقطات حيّة ظهر فيها استهداف الجسر بضربات متتالية. وصعّد الاحتلال خلال الساعات الماضية قصفه، حيث أفادت وزارة الصحة اللبنانية بسقوط أربعة شهداء وسبعة مصابين في الغارتين الإسرائيليتين على السلطانية والصوانة. كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ غارات على كفر تبنيت والنبطية الفوقا، ونفذ ثلاثة تفجيرات عنيفة جداً على الخيام.

وهدّد وزير أمن الاحتلال يسرائيل كاتس، في وقت سابق من اليوم، بتدمير القرى الحدودية اللبنانية المحاذية لشريط المستوطنات الشمالية في إسرائيل بتطبيق "نموذج بيت حانون ورفح" عليها، في إشارة إلى مسحها عن بكرة أبيها تماماً كما فعل جيش الاحتلال في قرى ومدن شمال مدينة غزة وجنوبها على وجه الخصوص. وأضاف كاتس أنه "أوعزت أنا ونتنياهو للجيش الإسرائيلي بتدمير الجسور كافة فوق نهر الليطاني على الفور".

من جانبه، أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الأحد، أن الهجمات الإسرائيلية على البنية التحتية في لبنان "تُعد مقدمة لغزو بري"، مشدداً على أن "استهداف جسر القاسمية يُعد تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة لبنان". وأضاف أن "استهداف جسور نهر الليطاني يُمثل محاولة لقطع التواصل الجغرافي بين جنوب الليطاني وباقي الأراضي اللبنانية، ويندرج ضمن مخططات لإقامة منطقة عازلة وتثبيت واقع الاحتلال".

وتتصاعد المواجهات بين حزب الله وإسرائيل بوتيرة متسارعة، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي لمناطق مختلفة في لبنان والتهديد بتكثيف العدوان بشكل أوسع في الأيام المقبلة، وذلك في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لمحاولة احتواء التصعيد، وسط مخاوف من انزلاق الأوضاع إلى حرب واسعة.