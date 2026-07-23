جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتني منظومات للتعرّف على المُسيّرات عن بعد

- اقتنت وزارة الأمن الإسرائيلية تقنيات متقدمة من شركة بيكسل سايت للتعرف على المُسيّرات عن بُعد، وتُجري حالياً اختبارات ميدانية لدمجها في العمليات العسكرية. - تشمل المشتريات منظومات متنوعة مثل "مدوزا" للكشف السريع عن المُسيّرات، ومنظومات رادار من شركة "ماغوس" بقيمة 21 مليون شيكل، بالإضافة إلى أنظمة اعتراض من شركات مثل "سمارت شوتر" و"أيروبوتيكس". - أطلقت الصناعات الجوية الإسرائيلية منظومة "هيبنوسيس" للدفاع الناعم ضد أسراب المُسيّرات، مما يعكس جهوداً متكاملة لتعزيز الأمن الجوي.

اقتنت وزارة الأمن الإسرائيلية وجيش الاحتلال، من شركة بيكسل سايت (Pixel Sight) ومقرّها هرتسليا، تقنيات للتعرّف على المُسيّرات عن مسافات بعيدة. وبحسب صحيفة ذا ماركر العبرية، التي أوردت التفاصيل اليوم الخميس، يجري جيش الاحتلال في هذه الأيام، اختباراً ميدانياً للتقنيات التي تطرحها الشركة، في محاولة لإدخالها إلى الاستخدام العملياتي.

وتعمل الشركة المذكورة في مجال تطوير تقنيات رؤية حاسوبية ورصد، تساعد في اكتشاف تهديدات أمنية. وبحسب الصحيفة العبرية، تُمكّن تقنيات الشركة من تطوير قدرات للتعرّف على طائرات مسيّرة هجومية من مسافات تتجاوز ثلاثة كيلومترات، وأنّ شراء هذه التقنيات منها يدلّ على سعي وزارة الأمن إلى دمج عدة منظومات من شركات مختلفة، بحيث تقدّم كل واحدة منها حلاً لزاوية مختلفة في مواجهة معضلة المسيّرات.

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واشترت وزارة الأمن، حتى اليوم، عدة تقنيات، من بينها منظومة آلية للكشف عن المُسيّرات تُدعى "مدوزا"، من شركة "عاين شليشيت" (عين ثالثة)، وهي تعتمد على قدرة مسح سريع، كما اقتنت مئات منظومات الرادار من شركة "ماغوس"، في صفقة بلغ حجمها نحو 21 مليون شيكل، بهدف الكشف المبكّر عن المسيّرات، وبالتالي توجيه إنذار مبكّر للقوات البرية. كما اقتنت الوزارة منظومة لكشف المسيّرات من شركة "أكسون فيجن".

وإضافة إلى منظومات الكشف، اشترت وزارة الأمن الإسرائيلية، منظومة لاعتراض المُسيّرات من شركة "سمارت شوتر"، والتي تعتمد على سلاح خفيف يُدار عن بُعد، ويُشغَّل بواسطة تقنيات لمعالجة الصور والذكاء الاصطناعي. كما اقتنت منظومة تُدعى "آيرون درون رايدير" Iron Drone Raider من شركة "أيروبوتيكس"، والتي تعتمد على مُسيّرات مزوّدة بشِباك يُفترض أن تعترض مُسيّرات حزب الله المفخخة. وبالتوازي، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي بنشر شبكات أسلاك ضخمة لالتقاط المسيّرات.

في سياق متصل، أطلقت الصناعات الجوية الاسرائيلية، قبيل معرض السلاح المُقام هذه الأيام في فارنبورو بإنكلترا، منظومة باسم "هيبنوسيس"، مُجهّزة بهوائيات ووسائل خاصة إضافية، قادرة على تنفيذ "دفاع ناعم" ضد أسراب المسيّرات عبر تشويش قدرة الملاحة لديها.