جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتلع 135 شجرة زيتون شمالي الضفة

اقتلع جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، نحو 135 شجرة زيتون في بلدة دير استيا شمال غرب محافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة. وقال مدير عام مديرية الزراعة في محافظة سلفيت إبراهيم الحمد، إن جيش الاحتلال اقتلع نحو 135 شجرة زيتون من أراضي وادي قانا في بلدة دير استيا، يزيد عمرها عن سبع سنوات، ويملكها 3 مزارعين من البلدة، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأشار الحمد إلى أن هذا الاعتداء يأتي ضمن سلسلة متواصلة من الانتهاكات بحق الأراضي الزراعية في المنطقة. ووفق بيانات سابقة لهيئة الجدار والاستيطان الفلسطينية الحكومية، كثفت إسرائيل في الفترة الماضية إصدار أوامر اقتلاع الأشجار، تحت مسمى اتخاذ الوسائل الأمنية، "في مسعى للقضاء على الأشجار في كل الأرض الفلسطينية".

وأشارت الهيئة إلى أنها "تابعت منذ مطلع 2025 (حتى أغسطس/آب الماضي) نحو 18 أمراً عسكرياً، تستهدف إزالة الأشجار في مساحة تصل إلى 681 دونمًا من أراضي الفلسطينيين بالضفة".

وخلال تقرير لها في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، يتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية في أكتوبر/تشرين الأول الفائت، بينت الهيئة ذاتها أن "اعتداءات المستوطنين بمساعدة جيش الاحتلال تسببت باقتلاع وتخريب وتسميم 1200 شجرة كلها من أشجار الزيتون".

وبالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية التي بدأتها إسرائيل بغزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس، ما أسفر عن استشهاد أكثر من ألف و73 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف و700، فضلا عن اعتقال أكثر من 20 ألفًا و500 فلسطيني، بينهم 1600 طفل، منذ بدء الحرب. فيما خلفت الإبادة بغزة التي استمرت عامين، وانتهت باتفاق وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد على 170 ألف جريح.

