جيش الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن شبان اختطفهم بسورية

أفرج جيش الاحتلال الإسرائيلي عن خمسة شبان سوريين، مساء الجمعة، بعد ساعات على اختطافهم من بالقرب من قرية صيدا الجولان جنوب محافظة القنيطرة جنوب غرب سورية، حيث تكررت عمليات خطف جيش الاحتلال للسكان في كل من محافظتي القنيطرة ودرعا. وأكد مصدر لـ"العربي الجديد" أن جيش الاحتلال اعتقل ثلاثة من سكان القرية، ثم اعتقل اثنين آخرين، ليفرج عن المختطفين الخمسة مساءً، وسط تكرار عمليات الخطف.

وأكد المصدر ذاته ارتكاب قوات الاحتلال لانتهاكات جسدية بحق المختطفين، مشيراً إلى أن هذه الانتهاكات نتج عنها مخاوف تمنع هؤلاء المختطفين من الإدلاء بتفاصيل حولها، مؤكداً ضرورة وجود جهات حقوقية تعمل على توثيق الانتهاكات. وتوغلت دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة في اتجاه بلدتي الصمدانية الشرقية وعجرف في ريف محافظة القنيطرة، كما توغلت قوة إسرائيلية مؤلفة من نحو ثماني سيارات محملة بالجنود صباح اليوم في بلدتي العشة والرفيد بريف القنيطرة الجنوبي جنوبي سورية.

وقال الإعلامي في "تجمع أحرار حوران"، يوسف المصلح، في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، إن "دورية تابعة للقوات الإسرائيلية توغلت صباح اليوم الجمعة إلى بلدتي العشة والرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي، ولا معلومات حتى الآن عما إذا كانت هناك عمليات تفتيش".

وأشار المصلح إلى أنّ "التوغلات الإسرائيلية شبه يومية في محافظة القنيطرة، يتم خلالها تنفيذ عمليات تفتيش ونصب حواجز واعتقالات لعدد من شبان المحافظة"، مؤكداً أنّه "قبل يومين، أطلقت القوات الإسرائيلية النار بشكل مباشر على شاب كان يجمع الحطب بالقرب من جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي، ما أدى إلى إصابته بجروح نقل على إثرها إلى المستشفى".