جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن عن إصابة 5 من جنوده في جنوب لبنان

- شهد جنوب لبنان توترات متصاعدة بعد انفجار طائرتين مسيّرتين تابعتين لحزب الله، مما أدى إلى إصابة خمسة جنود إسرائيليين، وسط قلق إسرائيلي متزايد من تطور قدرات المسيّرات. - ردًا على ذلك، نفذت إسرائيل غارات جوية على قرى جنوبية، مستهدفة مناطق مثل النبطية وكفرتبنيت، مما أسفر عن إصابات متعددة، في خرق للهدنة المعلنة منذ 2026. - تزامنت هذه الأحداث مع توغل إسرائيلي محدود في بلدة حداثا، واستمرار الجهود اللبنانية لفتح الطرق وتأمين السلامة العامة وسط عودة النازحين.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في منشور على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، أن طائرة مسيّرة تابعة لجماعة حزب الله اللبنانية انفجرت بالقرب من جنود إسرائيليين في جنوب لبنان، ما أسفر عن إصابة أربعة منهم. وأضاف الجيش الإسرائيلي أن طائرة مسيّرة ثانية انفجرت بعد دقائق، ما أدّى إلى إصابة جندي آخر.

وأصبحت مسيّرات حزب الله في الآونة الأخيرة مصدر قلق بالنسبة لإسرائيل خاصة مع تطور قدراتها، حيث وصفها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنها "تهديد رئيسي"، ودعا الجيش إلى إيجاد حل لها. ووفق معطيات الجيش المنشورة على موقعه الإلكتروني، أُصيب أكثر من 1300 عسكري إسرائيلي منذ 28 فبراير/ شباط الماضي. ولا يحدد الجيش في معطياته مواقع إصابة الجنود، لكن غالبيتهم أصيبوا في جنوب لبنان وعلى الحدود الشمالية لإسرائيل. وتفرض إسرائيل تعتيما على نتائج هجمات "حزب الله"، مع رقابة على وسائل الإعلام وتحذيرات من نشر صور أو معلومات تتعلق بالخسائر أو المواقع المستهدفة.

بالمقابل، أصيب عدة أشخاص، الأربعاء، جراء غارات إسرائيلية على قرى جنوبي لبنان، في خروق متواصلة للهدنة السارية منذ 17 إبريل/ نيسان 2026، ورغم الإعلان عن تفاهم أميركي إيراني على وقف إطلاق نار يشمل جميع الجبهات بما فيها لبنان. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، عن تعرّض محيط دار المعلّمين في مدينة النبطية لقصف مدفعي، فيما استهدف الطيران الحربي كلّاً من بلدة النبطية الفوقا، والأطراف الشرقية لبلدة كفرتبنيت جنوب لبنان.

وذكرت أن الطيران المسيّر الإسرائيلي شن ثلاث غارات على بلدتي المنصوري والعزية في قضاء صور، ما أدى إلى وقوع إصابات (لم تحدد العدد)، كما استهدفت مسيّرة بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل، ومسيّرة أخرى استهدفت بلدة أنصارية. كما توغلت قوة إسرائيلية مؤلفة من عدد من الآليات العسكرية، تتقدمها جرافة من نوع D9 ودبابتان من طراز ميركافا، باتجاه بلدة حداثا في قضاء بنت جبيل، ثم تراجعت لاحقاً إلى ملعب البلدة.

وليلا، قصفت المدفعية الإسرائيلية وبشكل عنيف ومركّز، حرج علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقا، وسقطت قذائف عدة في محيط "مستشفى نبيه بري الحكومي" وفي حي الميدان وحي الراهبات في مدينة النبطية. هذه الاستهدافات تتزامن مع استمرار عودة النازحين لقراهم، وعمل عناصر الدفاع المدني اللبناني على فتح الطرق الرئيسية والفرعية في محيط المواقع التي تعرّضت للاستهداف في مدينة النبطية. كما تواصل فرق الدفاع المدني جهودها لتأمين متطلبات السلامة العامة في المكان وتزويد المواطنين بالمياه. أما في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، فيحلق الطيران المسيّر فوقها منذ صباح الأربعاء، وفق الوكالة.

(رويترز، الأناضول، العربي الجديد)