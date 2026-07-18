جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن توقيف مستوطنين عبروا إلى سورية

- أعلن الجيش الإسرائيلي عن توقيف مستوطنين اجتازوا الحدود إلى سوريا من هضبة الجولان، وأعادهم إلى إسرائيل لتسليمهم للشرطة، مشيرًا إلى تزايد محاولات العبور التي تشتت انتباه القوات وتعرض الأمن للخطر. - منذ احتلال إسرائيل لهضبة الجولان في 1967، تتوغل القوات الإسرائيلية بشكل شبه يومي في جنوب سوريا، مما يعرقل جهود الاستقرار ويؤثر على الاقتصاد السوري. - رغم اتفاق 2026 بين سوريا وإسرائيل لتنسيق المعلومات وخفض التصعيد، تستمر الانتهاكات الإسرائيلية، مما يحد من قدرة السوريين على تحسين الوضع الاقتصادي.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، بأنه أوقف عددا من المستوطنين بعد اجتيازهم الحدود إلى داخل الأراضي السورية من منطقة مجدل شمس في هضبة الجولان المحتلة، قبل أن يعيدهم إلى إسرائيل ويسلمهم للشرطة، وفق ادعائه. وأشار الجيش، في بيان، إلى أن قواته بدأت، مساء الخميس، عمليات تمشيط في المنطقة للعثور على المستوطنين الذين دخلوا إلى الجانب السوري من الحدود.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأسباب التي دفعت هؤلاء المستوطنين لمحاولة عبور الحدود إلى الأراضي السورية؟ ما هي الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها بحق المستوطنين الذين تم توقيفهم؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأوضح أنه تم العثور على هؤلاء الأشخاص مساء الجمعة، قرب الشريط الحدودي، حيث جرى توقيفهم وتسليمهم إلى الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية، بحسب ادعائه. وأضاف الجيش، أن عدة حوادث منفصلة وقعت الجمعة، حيث حاول عدد من المستوطنين الوصول إلى منطقة الحدود في جنوب هضبة الجولان واجتيازها نحو الأراضي السورية.

وذكر أن قواته منعت عبور هؤلاء المستوطنين وسلّمت المشتبه بهم إلى الشرطة. وبيّن الجيش، أنه رصد في الفترة الأخيرة ارتفاعا في عدد محاولات اجتياز الحدود، مدعيا أن هذه الحوادث "تصرف انتباه القوات عن مهامها العملياتية وتمس بالأمن". وأردف أن هذه التصرفات تشكل، وفق وصفه، "مخالفة جنائية" تعرض حياة المواطنين وقوات الجيش للخطر. وطالب الجيش، سلطات إنفاذ القانون باتخاذ إجراءات بحق جميع المتورطين، وفق ادعائه.

أخبار مستوطنون إسرائيليون يحاولون التسلل إلى سورية

ومنذ 1967 تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت إسقاط نظام بشار الأسد أواخر 2024، وأعلنت انهيار اتفاق فض الاشتباك الموقع بين الجانبين في 1974، قبل أن تحتل المنطقة السورية العازلة.

وبوتيرة شبه يومية، تتوغل قوات إسرائيلية في مناطق متفرقة جنوبي سورية، وتعتقل سوريين وتدمر مزروعات وتنصب حواجز لتفتيش المارة والتحقيق معهم. يأتي ذلك رغم اتفاق سورية وإسرائيل في 6 يناير/ كانون الثاني 2026، على تشكيل آلية اتصال بإشراف أميركي، لتنسيق تبادل المعلومات وخفض التصعيد العسكري وتعزيز الانخراط الدبلوماسي وبحث الفرص التجارية. ويقول السوريون إن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يحد من قدرتهم على استعادة الاستقرار، ويعرقل جهود الحكومة لجذب الاستثمارات وتحسين الوضع الاقتصادي.

وثائق اتفاقية فض الاشتباك بين سورية وإسرائيل 1974

(الأناضول)