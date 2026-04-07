جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف ريف القنيطرة الشمالي بقذائف المدفعية

- استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي مناطق في محافظة القنيطرة جنوب سورية بقذائف المدفعية الثقيلة، بعد توغل قوة من جيش الاحتلال في الريف الشمالي للمحافظة، حيث أقامت حاجزًا مؤقتًا وفتشت المارة. - أفرجت قوات الاحتلال عن شابين من قرية كودنا بعد مداهمة استمرت ثلاث ساعات، وأشارت التقارير إلى مقتل شابين آخرين جراء غارة إسرائيلية على جنوب لبنان. - واصلت قوات الاحتلال توغلاتها في جنوب غرب درعا ومناطق القنيطرة، مع تكثيف نشاط المروحيات والطائرات المسيّرة، في خرق لاتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974.

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، بقذائف المدفعية الثقيلة المنطقة الواقعة في حرش كودنا وقرية بريقة القديمة، في محافظة القنيطرة جنوب سورية، في إطار اعتداءات إسرائيلية مستمرة على الجنوب السوري.

وجاء الاعتداء الإسرائيلي بعد توغل قوة من جيش الاحتلال في الريف الشمالي للمحافظة، وفق ما أكده مركز "سجل" (مركز مختص بتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية في سورية)، حيث أقامت القوة المتوغلة حاجزا مؤقتا عند مدخل قرية جباثا الخشب، وفتشت المارة.

وأوضح المركز أن قوات الاحتلال أفرجت عن شابين من قرية كودنا اختطفتهما بعد تنفيذ حملة مداهمة استمرت قرابة ثلاث ساعات في القرية، وأشار المركز إلى مقتل الشابين ثلجي المنيف المنحدر من قرية الجبيلية بريف درعا، ومحمد المنيف المنحدر من قرية أبو تينة بريف محافظة القنيطرة، جراء غارة إسرائيلية على جنوب لبنان يوم أمس الاثنين.



في المقابل، أوضح مصدر ميداني لـ"العربي الجديد" أن قوات جيش الاحتلال المتمركزة في قاعدة العدنانية بريف القنيطرة استهدفت منازل المدنيين عشوائيا في محيط البلدة دون تسجيل إصابات، لافتا إلى أن القصف المدفعي الإسرائيلي لم يسفر أيضا عن إصابات في صفوف المدنيين جراء القصف في حرش كودنا وقرية بريقة.

وأكدت منظمة "إيتانا" (منظمة مستقلة) أن قوات الاحتلال الإسرائيلية واصلت توغلات دورية محدودة العمق في جنوب غرب درعا ومناطق وسط وشمال القنيطرة، في عمليات قالت إنها "لا تبدو مرتبطة بشكل مباشر بالحرب على إيران". وأشارت إلى سقوط وإسقاط ما لا يقل عن 20 طائرة مسيّرة إيرانية فوق محافظتي درعا والقنيطرة منذ الأسبوع الماضي. وفي الوقت نفسه، كثفت المروحيات والطائرات المسيّرة التابعة لجيش الاحتلال نشاطها في الأجواء السورية، وفق تقرير صدر عنها. وتواصل قوات الاحتلال اعتداءاتها وخرقها لاتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات، وتجريف الأراضي.