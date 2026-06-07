جيش الاحتلال الإسرائيلي يختطف 5 شبان سوريين في القنيطرة

- قامت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بعمليتي توغل في محافظة القنيطرة، جنوب غربي سورية، حيث اختطفت 5 مدنيين، بينهم قاصران، في إطار استمرار الانتهاكات في الجنوب السوري، مع إقامة حواجز مؤقتة وعمليات تفتيش واعتقال. - تتعرض محافظة القنيطرة وأجزاء من ريف درعا لتوغلات متكررة، مما يعيق وصول المزارعين إلى أراضيهم ويحد من استخدام الموارد الطبيعية، وفقاً لتقارير صحافية ومنظمات حقوقية. - أطلقت إسرائيل عملية "سهم باشان" العسكرية، مما أدى إلى تدمير البنية التحتية العسكرية في سورية، واحتلال مواقع استراتيجية، منتهكة اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.

اختطفت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، 5 شبان خلال عمليتي توغل في محافظة القنيطرة، جنوب غربي سورية، في إطار استمرار عمليات الخطف والانتهاكات ضمن الجنوب السوري، تتخللها عمليات تفتيش للمارة وشق طرق في الأراضي الزراعية قرب الشريط الحدودي مع الجولان المحتل.

ووفقاً لمركز "سجل" (مركز توثيق الانتهاكات الإسرائيلية في سورية)، دَهَمت قوات من جيش الاحتلال، خلال عمليتي توغل في الريفين الجنوبي والشمالي لمحافظة القنيطرة، واختطفت 5 مدنيين، بينهم قاصران، أربعة منهم ينحدرون من قرية جباتا الخشب في الريف الشمالي للمحافظة، إضافةً إلى شخص ينحدر من قرية صيدا الحانوت في الريف الجنوبي للمحافظة.

وتشهد محافظة القنيطرة وأجزاء من ريف درعا توغلات متكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أشهر، تترافق مع إقامة حواجز مؤقتة وعمليات تفتيش واعتقال، إضافةً إلى منع عدد من المزارعين من الوصول إلى أراضيهم الواقعة قرب الشريط الحدودي. كما تواصل قوات الاحتلال فرض قيود على السكان في محافظتي القنيطرة ودرعا من خلال التضييق على استخدام الموارد الطبيعية وتقليص المساحات المتاحة للزراعة ورعي المواشي.

أخبار الاحتلال الإسرائيلي يواصل توغلاته في سورية ويوسع الشريط الشائك

وأشار الصحافي السوري سامر المقداد، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أن عمليات التوغل المتكررة لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، التي يتم خلالها اختطاف مدنيين، تهدف إلى زيادة مخاوف السكان والحد من تحركاتهم، ومنعهم أيضاً من الوصول إلى الأراضي الزراعية، مشيراً إلى أن عمليات الخطف تكون أيضاً بهدف جمع معلومات من المدنيين.

وتوغلت قوات الاحتلال في المنطقة منزوعة السلاح المحددة من الأمم المتحدة في محافظة القنيطرة، لتنفذ أعمال هدم وتدمير لمنازل المدنيين، وفق تقرير لمنظمة العفو الدولية، في إطار مزاعم إسرائيلية بأن الخطوة تهدف إلى الحماية من تهديدات محتملة، وقد "هُجرت عائلات وهُدمت منازلها من دون توفير مأوى بديل، أو تقديم تعويض لها، أو وضع أي جدول زمني لعودتها".

وخلصت منظمة العفو الدولية في تقريرها إلى أن "تدمير المنشآت المدنية وإلحاق الأضرار بها في جنوب سورية حدث من دون ضرورة مطلقة تمليها العمليات العسكرية، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني، وهي عمليات ترقى إلى مستوى المخالفات الجسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أطلق عملية عسكرية موسعة تحت مسمى "سهم باشان"، عقب إطاحة نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، نتج عنها، وفق دراسة صادرة عن "مركز جسور"، تدمير نحو 80% من البنية التحتية العسكرية الاستراتيجية في سورية، من خلال تنفيذ 250 غارة جوية. وأنهت إسرائيل بهذه العملية اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974، واحتلت عدة مواقع في محافظة القنيطرة، إضافةً إلى المراصد الموجودة على جبل الشيخ، بما فيها مرصد القمة، واستحوذت على أعلى نقطة في سلسلة جبال الحرمون والشيخ، التي ترتفع عن سطح البحر 2800 متر، ويمكنها كشف مساحات واسعة بين سورية ولبنان وفلسطين المحتلة، ضمن نطاق يتجاوز 70 كيلومتراً.