جيش الاحتلال الإسرائيلي يختطف شاباً من منزله غرب درعا

- شهدت قرية العارضة في درعا توغلًا إسرائيليًا أدى لاختطاف الشاب محمد القويدر، في ظل تصاعد عمليات التوغل والخطف في الجنوب السوري، مما أثار استياء السكان. - وثقت مؤسسة "جولان الإعلامية" اختطاف 41 شابًا سوريًا من قبل جيش الاحتلال، مع الإفراج عن شاب واحد من خان أرنبة، مما يعكس تزايد التوترات في المنطقة. - أصيب ثلاثة سوريين برصاص جيش الاحتلال في خان أرنبة، بعد توغل مفاجئ وإقامة حاجز عسكري، مما أدى إلى منع حركة المرور وإصابة المدنيين.

اختطفت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي شابا من قرية العارضة في منطقة حوض اليرموك في الريف الغربي لمحافظة درعا جنوب سورية، فجر اليوم الأربعاء، بعد توغلها في القرية، في حادثة تأتي بعد أقل من 24 ساعة على تصعيد شهدته بلدة خان أرنبة في ريف محافظة القنيطرة أسفر عن إصابة 3 سوريين برصاص جيش الاحتلال.

وأكد الإعلامي نور الحسن لـ"العربي الجديد" أن عملية الاختطاف تمت بعد توغل القوة داخل القرية، حيث استهدف منزل الشاب محمد القويدر من قبل القوة المتوغلة بشكل مباشر، قبل اقتياده إلى جهة مجهولة.

ولفت الحسن إلى أن عمليات التوغل الإسرائيلية في مناطق الجنوب السوري ارتفعت وتيرتها، كما ارتفعت معها وتيرة أعمال الخطف، مبينا أن عمليات الاعتقال فيما يبدو "تتم وفق معلومات مسبقة عن الأشخاص"، مشيرا إلى حالة استياء من السكان جراء عمليات التوغل والخطف التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

في المقابل، أكد مدير التحرير في مؤسسة "جولان الإعلامية" فادي الأصمعي لـ"العربي الجديد"، أن عدد السوريين المختطفين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وفق ما وثقت المؤسسة هو 41 شابا، مشيرا إلى أن العدد الكلي الموثق كان 42، حيث أفرج جيش الاحتلال عن شاب ينحدر من بلدة خان أرنبة.

وأُصيب ثلاثة سوريين، أمس الثلاثاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، عقب استهدافهم قرب بلدة خان أرنبة في ريف القنيطرة جنوبي سورية، من قبل قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من خمس آليات توغلت بشكل مفاجئ في المنطقة، قبل أن تقيم حاجزا عسكريا مؤقتا بين خان أرنبة وقرية عين عيشة على الأوتوستراد القديم في الريف الشمالي للقنيطرة، وتطلق الرصاص الحي والقنابل الدخانية باتجاه المدنيين في محيط الحاجز، ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم نقلوا لتلقي العلاج، مع منع حركة المرور بشكل كامل.