جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في بلدتين وقرى جنوبي سورية

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، في قرى جنوب سورية وسط استمرار عمليات تحصين تقوم بها في قاعدة عسكرية تشرف على مساحات واسعة من الجنوب السوري. وقال نور الحسن، وهو ناشط إعلامي وأحد سكان المنطقة لـ"العربي الجديد"، إن عربتين محملتين بجنود قوات الاحتلال خرجتا صباح اليوم من قاعدة تل أحمر بريف القنيطرة باتجاه قريتي كودنة وعين زيوان، حيث قامت قوات الاحتلال بعمليات تفتيش للمارة قبل أن تعود العربتان إلى القاعدة.

وفي السياق، توغلت دورية ثانية مكونة من خمس عربات محملة بالجنود باتجاه بلدة العشة وأطراف بلدة الرفيد قبل أن تعود أيضاً إلى قاعدة تل أحمر حسب الناشط السوري، الذي أضاف أن قوات الاحتلال استقدمت اليوم غرفاً مسبقة الصنع إلى قاعدة تل أحمر بريف القنيطرة. وأوضح أن قوات الاحتلال تعمل منذ فترة طويلة على تحصين هذه القاعدة التي كانت سابقاً مركزاً عسكرياً لقوات النظام المخلوع، وحالياً تحولت إلى قاعدة ضخمة لقوات الاحتلال تنطلق منها نحو تنفيذ توغلاتها. وتقع القاعدة خارج المنطقة منزوعة السلاح وتطل على الريفين، الأوسط والجنوبي للقنيطرة، كذلك ترصد الريف الشمالي لمحافظة القنيطرة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد توغلت مساء أمس في قرى عدة بريف القنيطرة الشمالي، وفي بلدة الجلمة بريف درعا الغربي، واعتقلت شابين. كذلك اعتدت قوات إسرائيلية يوم أمس على أطفال ونساء في أثناء جمعهم للفطر في المنطقة الواقعة بين قريتي العدنانية ورويحينة في ريف القنيطرة الشمالي، وذلك عبر إطلاق قنابل دخانية تجاههم، وفق ما ذكرت وكالة "سانا".

ومنذ أكثر من عام تواصل إسرائيل سياساتها العدوانية وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك الموقع مع سورية عام 1974، عبر التوغّل في محافظتي القنيطرة ودرعا، جنوبي سورية، ويتخلل ذلك اختطاف بعض الأشخاص، ويُفرَج عن معظمهم، غير أن هناك نحو 40 شخصاً ما زالوا قيد الاختطاف حتى الآن، وفق مصادر محلية.