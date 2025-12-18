جيش الاحتلال: إعادة إسرائيليين بعد دخولهم إلى غزة

رصد
حيفا

نايف زيداني

نايف زيداني
نايف زيداني
صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48. عمل في العديد من وسائل الإعلام العربية المكتوبة والمسموعة والمرئية، مراسل "العربي الجديد" في الداخل الفلسطيني.
مباشر
18 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 16:48 (توقيت القدس)
جنود الاحتلال قرب غزة، 29 أكتوبر 2025 (عمير ليفي/Getty)
جنود الاحتلال قرب غزة، 29 أكتوبر 2025 (عمير ليفي/ Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أعاد الجيش الإسرائيلي عدداً من الإسرائيليين الذين عبروا الحدود إلى قطاع غزة، حيث كانت وحدات المراقبة تتابعهم باستمرار، وتدخلت القوات لإعادتهم إلى الأراضي الإسرائيلية.
- حاول عشرات الإسرائيليين اختراق السياج الحدودي في نقطة أخرى، وتمكن بعضهم من دخول منطقة العائق الفاصل، لكن الجيش والشرطة منعوا دخولهم إلى غزة، مؤكدين أن الدخول إلى منطقة القتال ممنوع ويعرضهم للخطر.
- أُصيب جندي احتياط بجروح طفيفة برصاصة طائشة شمال قطاع غزة، ونُقل لتلقي العلاج الطبي، وأُبلِغَت عائلته.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، إعادة عدد من الإسرائيليين الذين دخلوا إلى قطاع غزة. وجاء في بيان الجيش أنه "قبل وقت قصير، عبر عدد من المواطنين الإسرائيليين الحدود من داخل إسرائيل إلى قطاع غزة. وكان المواطنون تحت مراقبة دائمة من قبل وحدات المراقبة التابعة للجيش الإسرائيلي. وهرعت قوات الجيش الموجودة في المنطقة إلى النقطة وأعادتهم إلى داخل الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف البيان: "لاحقاً، حاول عشرات المواطنين الإسرائيليين عبور السياج الحدودي في نقطة أخرى. وقد اخترق بعض المواطنين الحاجز ودخلوا إلى منطقة العائق الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة. وتدخلت قوات الجيش والشرطة في المكان ومنعت دخولهم إلى داخل قطاع غزة. ويشدد الجيش الإسرائيلي على أن أي دخول إلى منطقة قتال ممنوع، ويعرّض المواطنين للخطر، ويعرقل نشاط قوات الجيش في المنطقة".

مركبات لجنود الاحتلال في رفح، 3 يوليو 2024 (فرانس برس)
أخبار
التحديثات الحية

عمليات الاغتيال الصامتة والمركزة: أسلوب إسرائيلي جديد في غزة

وفي بيان منفصل، أفاد جيش الاحتلال بأنه "في وقت سابق من اليوم الخميس، أُصيب جندي احتياط بجروح طفيفة نتيجة رصاصة طائشة أُطلقت من خارج حدود المناطق الواقعة تحت سيطرة قواتنا في شمال قطاع غزة. نُقل الجندي لتلّقي العلاج الطبي في المستشفى، وأُبلِغَت عائلته".

دلالات
المساهمون
المزيد في سياسة
متظاهرون من الشباب في العاصمة المغربية الرباط، 9 أكتوبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

"جيل زد" تعود إلى الاحتجاج في المغرب

سجناء يلوحون بأيديهم من داخل سجن إسرائيلي في تل أبيب، 23/2/2014 (Getty)
التحديثات الحية
رصد
مباشر

أبرز مضامين مسوّدة محدّثة لمقترح قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

الشرطة الإسرائيلية تفرق تظاهرة للحريديم في القدس، 25/2/2025 الأناضول
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

إصابة 13 شرطياً إسرائيلياً بمواجهات مع الحريديم في القدس