جيش الاحتلال: إعادة إسرائيليين بعد دخولهم إلى غزة

- أعاد الجيش الإسرائيلي عدداً من الإسرائيليين الذين عبروا الحدود إلى قطاع غزة، حيث كانت وحدات المراقبة تتابعهم باستمرار، وتدخلت القوات لإعادتهم إلى الأراضي الإسرائيلية. - حاول عشرات الإسرائيليين اختراق السياج الحدودي في نقطة أخرى، وتمكن بعضهم من دخول منطقة العائق الفاصل، لكن الجيش والشرطة منعوا دخولهم إلى غزة، مؤكدين أن الدخول إلى منطقة القتال ممنوع ويعرضهم للخطر. - أُصيب جندي احتياط بجروح طفيفة برصاصة طائشة شمال قطاع غزة، ونُقل لتلقي العلاج الطبي، وأُبلِغَت عائلته.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، إعادة عدد من الإسرائيليين الذين دخلوا إلى قطاع غزة. وجاء في بيان الجيش أنه "قبل وقت قصير، عبر عدد من المواطنين الإسرائيليين الحدود من داخل إسرائيل إلى قطاع غزة. وكان المواطنون تحت مراقبة دائمة من قبل وحدات المراقبة التابعة للجيش الإسرائيلي. وهرعت قوات الجيش الموجودة في المنطقة إلى النقطة وأعادتهم إلى داخل الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف البيان: "لاحقاً، حاول عشرات المواطنين الإسرائيليين عبور السياج الحدودي في نقطة أخرى. وقد اخترق بعض المواطنين الحاجز ودخلوا إلى منطقة العائق الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة. وتدخلت قوات الجيش والشرطة في المكان ومنعت دخولهم إلى داخل قطاع غزة. ويشدد الجيش الإسرائيلي على أن أي دخول إلى منطقة قتال ممنوع، ويعرّض المواطنين للخطر، ويعرقل نشاط قوات الجيش في المنطقة".

وفي بيان منفصل، أفاد جيش الاحتلال بأنه "في وقت سابق من اليوم الخميس، أُصيب جندي احتياط بجروح طفيفة نتيجة رصاصة طائشة أُطلقت من خارج حدود المناطق الواقعة تحت سيطرة قواتنا في شمال قطاع غزة. نُقل الجندي لتلّقي العلاج الطبي في المستشفى، وأُبلِغَت عائلته".