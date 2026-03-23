أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، الأحد، بأن الولايات المتحدة سرّعت وتيرة نشر قواتها بالمنطقة، في إطار استعدادات لتنفيذ عملية إنزال محتملة في جزيرة خارج الإيرانية. وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصادر لم تُكشف هويتها، أن الولايات المتحدة تدرس شنّ هجوم بري على جزيرة خارج الواقعة في الخليج العربي، بالقرب من موانئ النفط الإيرانية.

وأكدت الصحيفة أن مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى أبلغوا نظراءهم في إسرائيل ودول أخرى خلال الأيام الأخيرة، بأن الولايات المتحدة قد لا يكون أمامها خيار سوى إطلاق هجوم لاحتلال الجزيرة. كما نقلت الصحيفة عن مصدر أميركي مطّلع أن الجيش سرّع إرسال آلاف من مشاة البحرية وعناصر من القوات البحرية إلى المنطقة، تمهيدا لعملية إنزال محتملة على الجزيرة.

وأوضح المصدر أن هذه التعزيزات تشمل مجموعة الاستعداد البرمائي التابعة للسفينة "يو إس إس بوكسر"، إلى جانب سفينتي النقل البرمائيتين "يو إس إس بورتلاند" و"يو إس إس كومستوك"، حيث تحمل هذه المجموعة نحو 4500 من مشاة البحرية وعناصر قتالية إضافية.

ولفتت الصحيفة إلى أن الجزيرة تُعد المركز الرئيسي لصادرات النفط الإيرانية، إذ يتم شحن نحو 90 بالمئة من النفط الخام منها إلى الصين. كما أشارت إلى وجود نقاشات داخل الإدارة الأميركية مؤخرا حول إمكانية تنفيذ عملية للسيطرة على الجزيرة.

وأفاد موقع "أكسيوس" الأميركي نقلاً عن أربعة مصادر مطلعة يوم الجمعة بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس خططاً لاحتلال جزيرة خارج الإيرانية أو فرض حصار عليها للضغط على إيران لإعادة فتح مضيق هرمز. وبحسب المصادر، فإن مثل هذه العملية لن تُنفذ إلا بعد أن يقوم الجيش الأميركي بإضعاف القدرات العسكرية الإيرانية في محيط مضيق هرمز بشكل أكبر. وقال أحد المصادر المطلعة على المناقشات حول الموضوع في البيت الأبيض: "نحتاج نحواً من شهر لإضعاف الإيرانيين عبر الضربات، ثم السيطرة على الجزيرة واستخدامها ورقة ضغط في المفاوضات". وكشفت مصادر الموقع أن خيار احتلال الجزيرة بقوات برية قيد الدراسة الجدية، إلى جانب خيار فرض حصار بحري ومنع الناقلات من الوصول إليها.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، تسببت بمقتل مئات أبرزهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، ودمار واسع، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل ومواقع تقول إنها تضم مصالح وقواعد أميركية في الخليج.

(الأناضول، العربي الجديد)