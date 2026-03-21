جو كينت بعد تحقيق "أف بي آي" معه: مهمتي وقف حرب إيران

- جو كينت، المدير السابق لمركز مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة، استقال احتجاجاً على الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، نافياً تسريب معلومات سرية ومؤكداً عدم وجود تهديد إيراني وشيك. - كينت أشار إلى استهدافه بسبب تصريحاته العلنية، معبراً عن قلقه من استهداف الأفراد الذين يتحدثون بصراحة من قبل الحكومة ومكتب التحقيقات الفيدرالي. - الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقد كينت، واصفاً إياه بالضعيف في مسائل الأمن، مؤكداً أن إيران تمثل تهديداً كبيراً للولايات المتحدة.

نفى جو كينت مدير مركز مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة السابق الذي استقال الأسبوع الماضي، احتجاجاً على حرب إيران، مزاعم بتسريبه معلومات سرية بشكل غير لائق. وقال كينت في برنامج "ميجين كيلي شو" على قناة "سيريوس إكس إم" يوم الجمعة: "بالنسبة إلى مزاعم التسريب، أنا لست قلقاً لأنني أعلم أنني لم أرتكب أي مخالفة". وأشار إلى أنه تعرّض للاستهداف لأنه تحدث بشكل علني.

وأضاف كينت: "أنا قلق لأننا جميعاً رأينا مكتب التحقيقات الاتحادي والحكومة تنزل بكل ثقلها على الأفراد الذين يتحدثون بشكل علني". وتابع: "يصفونني بالضعيف والخائن والمعادي للسامية (..) لم أرتكب أي خطأ. مهمتي إيقاف هذه الحرب"، بحسب وكالة أسوشييتد برس.

وكان موقع "سيمافور" الإخباري الأميركي قد نقل يوم الأربعاء عن أربعة مصادر مطلعة، أن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف. بي. آي) يحقق مع جو كينت بتهمة تسريب معلومات سرية. وأوضحت المصادر أن التحقيق بدأ قبل استقالة كينت، من منصب مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب.

ويوم الثلاثاء، أعلن كينت استقالته من منصبه، احتجاجاً على الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مؤكداً أنه لا يستطيع "بضمير مرتاح" دعم هذه الحرب، ومعتبراً أن طهران لم تشكل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة. وقال كينت، في رسالة استقالة وجّهها إلى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ونشرها عبر حسابه على منصة "إكس"، إنه قرر التنحي عن منصبه "بعد تفكير عميق".

وبحكم منصبه رئيساً للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة، كان كينت يرأس وكالة مكلفة تحليل المخاطر الإرهابية ورصدها. وقال كينت في مقابلة أجراها معه الإعلامي الشهير تاكر كارلسون عقب إعلان استقالته، إن إيران لم تكن تشكل أي تهديد وشيك على أميركا، نافياً وجود معلومات استخباراتية تشير إلى قرب امتلاك إيران سلاحاً نووياً، مضيفاً أن الحرب شنتها الولايات المتحدة لأن إسرائيل أرادتها فقط، وأن السياسة الأميركية في الشرق الأوسط تخضع عموماً لسيطرة اللوبي الإسرائيلي.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد قال للصحافيين في المكتب البيضاوي تعليقاً على استقالة كينت، إنه كان دائماً يعتقد أن كينت "ضعيف في ما يتعلق بالأمن"، وأنه إذا كان شخص ما في الإدارة الأميركية لا يعتقد أن إيران تمثل تهديداً، "فإننا لا نريده". وأضاف: "إنهم ليسوا أشخاصاً أذكياء ولا يتحلون بالفطنة، فإيران خطر جسيم".