جولة محادثات جديدة في دمشق بين الحكومة و"قسد" وسط هدوء ميداني

- وفد من قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية يصل إلى دمشق لبدء مفاوضات جديدة مع الحكومة السورية، دون تفاصيل عن جدول الأعمال أو مستوى التمثيل. - الحكومة السورية تتطلع لعقد محادثات اندماج مع القوات الكردية، تركز على تنفيذ اتفاق بوساطة أمريكية، وسط هدوء في خطوط الجبهات بين الطرفين. - فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ترحب بتمديد وقف إطلاق النار بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية، داعية للالتزام بالتهدئة، بينما تسقط قوات الجيش طائرات مسيّرة أطلقتها "قسد".

أكد مصدر في الإدارة الذاتية لشمالي وشرقي سورية، لـ"العربي الجديد"، أن وفداً من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والإدارة الذاتية (الذراع المدني لـ"قسد") وصل اليوم الثلاثاء إلى العاصمة دمشق لبدء جولة جديدة من المفاوضات مع الحكومة السورية، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بجدول الأعمال أو مستوى التمثيل في هذه المباحثات.

وفي سياق متصل، قال مسؤول في الحكومة السورية لوكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تتطلع إلى عقد جولة جديدة من محادثات الاندماج مع القوات الكردية في وقت قريب، قد يكون اليوم نفسه، مشيراً إلى أن هذه المحادثات ستركز على الطرق العملية لتنفيذ الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بوساطة الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري.

ميدانياً، أكدت مصادر ميدانية لـ"العربي الجديد" أن جميع خطوط الجبهات بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والجيش السوري تشهد هدوءاً كاملاً، ولا سيما في ريف حلب الشرقي في محيط مدينة عين العرب/كوباني، إضافة إلى ريف الحسكة الشمالي الشرقي، وتحديداً منطقتي الجوادية والمالكية، في مؤشر إلى استمرار حالة التهدئة خلال الساعات الماضية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان كل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، ترحيبها بتمديد وقف إطلاق النار لمدة 15 يوماً بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والذي كان قد أُعلن في 24 يناير/كانون الثاني الجاري، ودعت الدول الأربع، في بيان مشترك، جميع الأطراف إلى الالتزام الصارم بالتهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، بما يساهم في خفض التوتر ومنع أي تصعيد جديد.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع السورية، فجر اليوم الثلاثاء، أن قوات الجيش أسقطت عدداً من الطائرات المسيّرة والانتحارية، قالت إن قوات "قسد" أطلقتها باتجاه طرقات ومنازل مدنيين في محيط مدينة عين العرب (كوباني)، من دون أن تشير إلى وقوع إصابات بشرية جراء ذلك.

وتأتي هذه التطورات السياسية والميدانية في وقت تشهد فيه مناطق شمالي وشرقي سورية حالة من الترقب، في ظل استمرار المساعي الدبلوماسية والعسكرية لتثبيت التهدئة وفتح مسارات تفاوضية جديدة بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، برعاية ودعم دوليين.