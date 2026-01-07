جولة لـ"العربي الجديد" في شوارع عدن: استنفار أمني وترقب

تعيش مدينة عدن جنوبي اليمن حالة من الاستنفار الأمني منذ فجر اليوم الأربعاء عقب التطورات المتسارعة بعد إعلان تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية أن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي "هرب" إلى مكان غير معلوم بعدما تخلّف عن الصعود على متن طائرة اتجهت إلى الرياض مع أعضاء من المجلس، في حين أكد "الانتقالي" في بيان أن الزبيدي "يواصل عمله من عدن" و"يتابع ويشرف" بشكل مباشر على عمل المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية من دون أن يظهر إلى العلن، وهو ما عدّه البعض في إطار عملية الخداع التي بدأها المجلس في الأيام الأخيرة وتركزت أمس الثلاثاء لتأمين هروب الزبيدي.

انسحاب قوات "الانتقالي" من شوارع في عدن

وأظهرت جولة لـ"العربي الجديد" في شوارع المدينة انسحاب جزء من قوات المجلس الانتقالي وتحديداً قوات الحماية الرئاسية وقوات العاصفة من الجزء الجنوبي من عدن، والمتمثل في مديريات خور مكسر وكريتر التي تضم منطقة المعاشيق إلى جانب مديريات المعلا والقلوعة وصولاً إلى المقر الرئيسي لـ"الانتقالي" في مديرية التواهي، التي تضم إلى جانب مقر المجلس الانتقالي، قيادة قوات العاصفة والحماية الرئاسية وقناة عدن المستقلة، وهي القناة التابعة للمجلس والتي تعرض مقرها للنهب بعد سحب إدارة القناة بعض أجهزتها إلى مكان غير معروف.

انسحب جزء من قوات المجلس الانتقالي من الجزء الجنوبي من عدن

كما شوهدت قوات من ألوية العمالقة الجنوبية منتشرة في مديريات جنوب عدن، خصوصاً في أماكن تواجد الوزارات والمقرات الحكومية وتحديداً في خور مكسر والمعلا وكريتر، وإلى جانب مبنى رئاسة الوزراء ومجلس القضاء الأعلى ومقر قوات الطوارئ وادارة الأمن والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية في خور مكسر، إضافة إلى مجمع المحاكم والنيابات العامة في كريتر التي توجد جنوب غربها منطقة المعاشيق، المقر الحكومي المعروف، إلى جانب البنك المركزي وبعض مقرات بعض البنوك التجارية، إضافة إلى مصلحة الهجرة والجوازات والسجل المدني، فيما شوهدت تعزيزات للقوات في مبنى قيادة السلطة المحلية لمحافظة عدن، الموجود في مدينة المعلا.

أما في مديريات شمال عدن، فقد شهدت انتشاراً وتعزيزات أمنية، مثل المنصورة والشيخ عثمان ودار سعد والشعب وصولاً إلى البريقة غرب عدن، وتعيش حالة هدوء أفضل من مديريات جنوب عدن، التي تشهد توتراً متصاعداً بسبب وجود مقرات المؤسسات السيادية والوزارات الحكومية فيها. وشوهدت قوات من "العمالقة" تدخل عدن عبر بوابتها الغربية على دفعات قادمة من الساحل الغربي لتعزيز ودعم قوات هذه الألوية الموجودة في عدن أصلاً لضبط الأمن واستقرار الأوضاع فيها بعد تكليفها من قيادة الشرعية والتحالف القيام بذلك قبل وصول قوات "درع الوطن".

مساعٍ لضبط الأمن

وقال مسؤول أمني، طلب عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، إنه تم تأمين كل المؤسسات الحكومية في كريتر بالتنسيق بين الشرطة وقوات "العمالقة"، ويسود الهدوء في المدينة التي تضم منطقة المعاشيق وقلعة صيرة والصهاريج والبنك المركزي ومصلحة الهجرة والجوازات والسجل المدني، إلى جانب مؤسسات خدمية ووزارات. ولفت إلى أن قوات الحزام الأمني والشرطة العسكرية انضمت إلى جانب قوات "العمالقة" لتأمين خور مكسر والمناطق الحيوية فيها، ويتم التعامل مع من يسعون لأعمال النهب سواء في المعسكرات أو أي مؤسسات حكومية وهناك مبادرات مجتمعية لحماية المؤسسات والمرافق والمكاتب الحكومية. كما عملت قوات من "العمالقة" والتشكيلات الأخرى على تعزيز وتأمين الأسواق والمراكز التجارية، إلى جانب الانتشار في النقاط الأمنية وفرض إجراءات تفتيش على مداخل عدن وداخلها خصوصاً في المناطق المرشحة لحصول أحداث فيها مثل خور مكسر والعريس وكريتر والتواهي والمعلا وعلى مداخل الميناء.

مسؤول أمني لـ"العربي الجديد": تم تأمين كل المؤسسات الحكومية في كريتر بالتنسيق بين الشرطة وقوات "العمالقة"، ويسود الهدوء في المنطقة

وكان مصدر أمني خاص قد أكد لـ"العربي الجديد"، أن قوات الأمن والشرطة وقوات "العمالقة" في كريتر ومحيط قصر ومنطقة المعاشيق أطلقت الرصاص الحي لتفريق مواطنين وبعض من يريدون النهب ومنعتهم من الاقتراب من المؤسسات والمرافق الحكومية وأغلقت الطرق المؤدية إلى قصر المعاشيق والبنك المركزي ودائرة الهجرة والجوازات والسجل المدني. يأتي هذا فيما أكد شهود عيان وسكان لـ"العربي الجديد" تعرّض معسكر جبل حديد لعمليات نهب من قبل بعض المواطنين. وجبل حديد هو مقر قيادة القوات البرية الجنوبية وهو المخزن الرئيسي لقوات المجلس الانتقالي، وكان مركز قيادة القوات المسلحة الجنوبية.

كما دعت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة عدن جميع المواطنين إلى ضرورة الإسراع في إعادة الأجهزة الخاصة بفحص جودة المياه إلى مقر المؤسسة، وذلك عقب تعرض مبنى المختبر المركزي لمراقبة جودة المياه لعملية اقتحام ونهب من قبل بعض الأفراد. إلى ذلك، تم الدفع بتعزيزات إلى محيط وداخل مطار عدن مع زيادة التشديدات الأمنية، واستمرت الحركة الملاحية فيه بشكل طبيعي صباح اليوم من خلال هبوط ومغادرة الرحلات حسب الجداول المعدة مسبقاً.

أما في ما يخص الخدمات والعمل في المؤسسات الخدمية والمدنية وفي المرافق الحكومية، فقد شوهدت الكثير منها تعمل على تقديم الخدمات بشكل شبه طبيعي، فيما اضطرت بعض المدارس إلى الطلب من الطلاب العودة إلى منازلهم حرصاً على سلامتهم، وخوفاً من احتمال حصول أي توترات أمنية أو عسكرية خصوصاً في مديريات جنوب عدن. وخلال الحديث مع مواطنين في عدد من مديريات عدن، أبدى هؤلاء مخاوف حقيقية من تصاعد التوتر في عدن وتكرار ما حدث في المكلا من عمليات نهب، خصوصاً بعد تعرّض جبل حديد لنهب الأسلحة والذخيرة منه. واستذكر السكان المشهد الذي حدث قبل غزو قوات الحوثيين وعلي عبدالله صالح عدن، في 2015. وما زاد من حدة الخوف التحذير الذي أطلقه تحالف دعم الشرعية للأهالي للابتعاد عن المعسكرات والآليات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.