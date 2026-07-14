جولة سادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما برعاية أميركية

- انطلقت الجولة السادسة من المفاوضات في روما بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، بهدف تنفيذ اتفاق الإطار الموقع في واشنطن، مع التركيز على وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب اللبناني وبدء انسحابها. - تزامنت المفاوضات مع تصعيد إسرائيلي في الجنوب، مما زاد من تعقيد الوضع الأمني وأعاق انتشار الجيش اللبناني، بينما تجري اجتماعات عسكرية في بيروت لمعالجة الملفات الأمنية. - يستمر الانقسام الداخلي في لبنان حول المفاوضات، حيث يعارض حزب الله ورئيس البرلمان نبيه بري المسار الحالي، محذرين من الفتنة التي قد تخدم المصالح الإسرائيلية.

انطلقت في العاصمة الإيطالية روما، اليوم الثلاثاء، الجولة السادسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، التي تُعقد على المستوى الدبلوماسي، ومن المفترض أن تحمل طابعاً تنظيمياً تنفيذياً لما ورد في صيغة اتفاق الإطار الذي وُقع عليه في واشنطن بتاريخ 26 يونيو/حزيران الماضي، خاصة على صعيد إنشاء المناطق التجريبية في جنوب لبنان. ويضمّ الوفد اللبناني السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى حمادة معوض، ورئيس الوفد السفير السابق سيمون كرم، والعميد زياد هيكل، الذي يشارك بصفته مستشار الرئيس جوزاف عون، في حين يضمّ الوفد الأميركي المسؤولَيْن دان هولر وجاي مينز، بينما يترأس وفد إسرائيل سفيرها لدى واشنطن يحيئيل ليتر.

وطبقاً للمعلومات، فإن الوفد اللبناني سيضغط في هذه الجولة التي تنعقد على مدى يومين، باتجاه وقف كامل للعمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب، وبدء انسحاب إسرائيل عملاً بالمناطق التجريبية لينتشر فيها الجيش اللبناني، مع تحديد جدول زمني لذلك، بما سيكون مقدّمة أيضاً للمرحلة المقبلة المتصلة بإعادة الإعمار فيها.

وبحسب معلومات "العربي الجديد" فإنّ جولة اليوم أتت على مستوى دبلوماسي سياسي تزامناً مع عقد اجتماعات عسكرية في بيروت بين الجانبين الأميركي واللبناني، بعدما أجرى الوفد العسكري الأميركي لقاءات مع مسؤولين عسكريين إسرائيليين، وسط امتعاض لبناني من استمرار العمليات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، والاعتداءات والخروق الأمنية التي تشكّل مانعاً أمام دخول الجيش وتنفيذ انتشاره. وطبقاً للمعلومات فإنّ هذه الجولة قد يخرج عنها تشكيل لجان عمل من أجل معالجة ملفات أمنية بشكل أساسي على رأسها السلاح، فيما يعوّل الجانب اللبناني كثيراً على نجاحها، خاصة في ظلّ الاهتمام الأميركي بضرورة التوصل إلى حلول في أسرع وقتٍ.

وقالت مصادر عسكرية لبنانية لـ"العربي الجديد" إنّ "الجيش جاهز للانتشار في أي منطقة ينسحب منها الجيش الإسرائيلي في الجنوب، واستمرار الخروق الأمنية يعوق تحرّكات العناصر ويعقّد عملية الانتشار"، مشيرة إلى أن "التنسيق مستمرّ مع الجانب الأميركي، ونأمل التوصل لنتيجة، وتحديد المناطق التجريبية، وتوقيت بدء عملية الانسحاب". وأشارت المصادر إلى أن هناك بلدات تُطرح مثل زوطر الغربية وزوطر الشرقية وفرون والغندورية وقلاويه وبرج قلاويه ويحمر، وغيرها من البلدات، لكن لم يجر الحسم بعد بشأنها، وعلى الإسرائيلي أن ينسحب ويوقف عملياته حتى يبدأ الجيش اللبناني بالانتشار".

إسرائيل تصعّد جنوباً

واستبقت إسرائيل الجولة السادسة من المفاوضات بتصعيد عملياتها العسكرية جنوباً في الساعات الماضية، حيث نفّذت عمليتي تفجير في بلدة حداثا، وأقدمت على إحراق عددٍ من المنازل في البلدة، كما استهدف قصف مدفعي المنطقة الواقعة بين بلدتي النبطية الفوقا وكفرتبنيت، ونفذت أيضاً تفجيراً عنيفاً في كفرتبنيت، إلى جانب تنفيذ تفجير في مدينة بنت جبيل، وتمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدتي مجدل زون وطيرحرفا، وإحراق منازل في بلدة كونين.

ولا يزال الانقسام اللبناني الداخلي قائماً حول المفاوضات المباشرة وصيغة الإطار التي جرى التوصل إليها في واشنطن، خاصة من جانب حزب الله، الذي يعتبر المسار لا وجود له، وكذلك رئيس البرلمان نبيه بري، الذي شدد في تصريح صحافي، اليوم الثلاثاء، على أن التفاوض المباشر الذي أفضى إلى صيغة الإطار لم يؤدِّ إلى أي إيجابيات حقيقية لمصلحة لبنان وحقوقه، مؤكداً أنه سيكون مسروراً إذا استطاعوا تحقيق الانسحاب وعودة النازحين وإطلاق الأسرى وإعادة الإعمار، "لأنّ ما يهمّني في نهاية المطاف هو أكل العنب وليس قتل الناطور". وكرّر بري رفضه خيار المناطق التجريبية التي تعني، إذا طُبِّقت، أنّ إتمام الانسحاب سيتطلّب سنتَين، بالإضافة إلى أنّ لدينا في الأساس اعتراضات على أصل هذا الطرح، مشيراً إلى أنّه كان قد اقترح استبداله بـ"الأقضية".

ويلاحظ بري، في حديثه مع صحيفة "الجمهورية"، أنّ المناطق التجريبية المقترحة هي في معظمها غير محتلة، محذّراً "من أن يكون المقصود توريط الجيش بمواجهات داخلية وافتعال فتنة لا تخدم سوى العدو الإسرائيلي الذي يسعى إلى استدراجنا نحو فخها، وهذا ما نتصدّى له بكل ما أوتينا من قوّة وحكمة". ولا يبدي بري اهتماماً بجولة المفاوضات المقبلة في روما بين الوفدَين المفاوضَين اللبناني والإسرائيلي، مشدداً على أنّها "ستشكّل اجتراراً وامتداداً للمسار المتعرّج".