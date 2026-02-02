جولة ثانية من محادثات أبوظبي بشأن أوكرانيا الأربعاء المقبل

- تأجلت المحادثات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في أبوظبي إلى الأربعاء والخميس، بسبب الحاجة لتنسيق جداول الأطراف، وتركز على مسألة الأراضي الحساسة دون تحقيق اختراق دبلوماسي حتى الآن. - أسقطت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية 157 طائرة مسيّرة روسية خلال هجوم ليلي، بينما أعلنت روسيا تدمير 31 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق أراضيها، مما يعكس تصاعد التوترات العسكرية. - أصدر الرئيس الأوكراني زيلينسكي أوامره للجيش بالرد على الهجمات الروسية التي تستهدف البنية التحتية للسكك الحديد، مع وقوع هجمات في منطقتي دنيبرو وزابوريجيا.

أكدت روسيا، اليوم الاثنين، أن جولة المحادثات مع أوكرانيا والولايات المتحدة في أبوظبي بشأن إنهاء الحرب المستمرة منذ أربع سنوات، والتي كان مقرراً عقدها الأحد، أُرجئت إلى الأربعاء، عازية ذلك إلى الحاجة لتنسيق جداول الأطراف الثلاثة. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين "كان من المقرر فعلاً أن تُعقد الأحد الماضي، لكن كان لا بدّ من تنسيق إضافي لجداول الأطراف الثلاثة"، وأضاف "الآن، ستُعقد الجولة الثانية بالفعل يومَي الأربعاء والخميس في أبو ظبي. يمكننا تأكيد ذلك".

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، أن المحادثات الثلاثية ستُعقد يومي الأربعاء والخميس في العاصمة الإماراتية. وكانت الجولة الأولى من هذه المحادثات في دولة الإمارات قد عُقدت في 23 و24 يناير/كانون الثاني، من دون أن تفضي إلى اختراق دبلوماسي.

وتأتي الجولة الثانية المعلنة لهذه المحادثات قبل أقل من أسبوعَين على الذكرى الرابعة لإطلاق موسكو هجومها واسع النطاق على أوكرانيا. ومن المتوقع أن تتركز المحادثات على مسألة الأراضي الحساسة، في ظل غياب مؤشرات حتى الآن على تحقيق اختراق. وتقول الولايات المتحدة إنّ الجانبين، الروسي والأوكراني، باتا قريبين من التوصل إلى اتفاق يضع حدّاً للحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات، غير أنّ الخلافات الجوهرية لا تزال قائمة، ولا سيّما بشأن القضية الأكثر تعقيداً والمتعلقة بمطالبة روسيا بالاعتراف بضم أراضٍ في شرق أوكرانيا. وتُعد هذه المسألة إحدى العقد الرئيسية في مسار المفاوضات، إذ ترفض كييف وحلفاؤها الغربيون أي تسوية تقوم على تثبيت الأمر الواقع بالقوة، فيما تصرّ موسكو على إدراج هذه المطالب ضمن أي اتفاق نهائي.

إسقاط 157 طائرة مسيّرة روسية خلال الليل

ميدانياً، أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر "تليغرام"، اليوم أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت 157 من أصل 171 طائرات مسيّرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وجنوب وشرق البلاد خلال الليل. من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع في موسكو، في بيان، أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت ودمرت 31 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل.

وقال زيلينسكي في معرض حديثه عن الضربات الروسية، الاثنين، إنّه أصدر أوامره لقادة الجيش الأوكراني بالرد على تصاعد وتيرة الهجمات الروسية التي تستهدف خطوط الإمداد اللوجستية في البلاد، وتحديداً البنية التحتية للسكك الحديد، وأضاف الرئيس الأوكراني: "ما زال الجيش الروسي يركز على استهداف خطوط الإمداد اللوجستية لدينا، وخصوصاً البنية التحتية للسكك الحديد. وقد وقعت هجمات في منطقتَي دنيبرو وزابوريجيا، استهدفت على وجه الخصوص مرافق السكك الحديد".

