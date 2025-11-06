جولة ثالثة من الحوار بين أفغانستان وباكستان اليوم في تركيا

تبدأ اليوم الخميس في تركيا الجولة الثالثة من الحوار بين أفغانستان وباكستان بهدف حل القضايا العالقة والنزاع الحدودي بين الدولتين، الذي كاد يؤدي إلى حرب شاملة بين الجارتين. وتتوسط تركيا وقطر في هذه الجولة أيضاً كما فعلت في الجولات السابقة. ووصل الوفد الأفغاني برئاسة رئيس الاستخبارات في حكومة طالبان المولوي عبد الحق وثيق إلى تركيا ليشارك في المفاوضات مع الوفد الباكستاني.

ويضم الوفد أيضاً سفير طالبان في الدوحة سهيل شاهين، وعضو اللجنة السياسية أنس حقاني، ونائب وزير الداخلية رحمت الله نجيب (كان رئيس الوفد في الجولة الثانية من المفاوضات في تركيا)، والناطق باسم وزارة الخارجية عبد القهار بلخي. ولم تعلن رسمياً تفاصيل عن أعضاء الوفد الباكستاني، غير أنّ بعض المصادر الباكستانية أكدت أنّ الوفد يترأسه رئيس الاستخبارات العسكرية الجنرال عاصم ملك، مشيرة إلى أنّ وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحق دار سيكون أيضاً موجوداً في تركيا، دون أن تشير إلى هدف الزيارة.

وعلم "العربي الجديد" من مصادره أنّ أبرز ما سيطرحه الوفد الأفغاني في المفاوضات هو قضية المسيّرات الأميركية التي تعبر الأجواء الباكستانية وتراقب الأجواء الأفغانية، فضلاً عن وجود تنظيم "داعش" في باكستان، الذي يشنّ هجمات مسلحة داخل أفغانستان، وفق ما تقوله حكومة طالبان، بينما سيطرح الوفد الباكستاني "بقوة" قضية وجود حركة طالبان الباكستانية على أرض أفغانستان، بحسب ما تقوله الحكومة الباكستانية.

وكان وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف قد أكد، أمس الأربعاء، أنّ باكستان "تتطلع لأن تنجح المفاوضات، ولكن في حال فشلها، فإنّ باكستان ستقوم بما يلزم من أجل القضاء على المسلحين الموجودين في أفغانستان الذين يعبثون بأمن باكستان".

وتوصلت كل من أفغانستان وباكستان خلال الجولة الثانية من المفاوضات في إسطنبول، التي استمرت أربعة أيام، إلى الاتفاق على استمرار وقف إطلاق النار المبرم في الدوحة بين الطرفين في 19 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مع استمرار المفاوضات، وانعقاد الجولة الثالثة من الحوار في السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أي اليوم الخميس.

تجدر الإشارة إلى أنّ الحوار الذي انعقد في تركيا قبل أسبوع شهد الكثير من المد والجزر، وأعلنت باكستان فشله، ولكن بفضل وساطة تركيا وقطر توصل البلدان إلى اتفاق فقط على استمرار وقف إطلاق النار مع مواصلة الحوار.