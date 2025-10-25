جولة ترامب الآسيوية... سياسة وتجارة

- تعزيز العلاقات التجارية وحل النزاعات: يسعى ترامب خلال جولته الآسيوية إلى تعزيز العلاقات التجارية مع دول المنطقة وحل النزاع الحدودي بين تايلاند وكمبوديا، بهدف تعزيز مكانته كصانع سلام دولي. - التوترات التجارية مع الصين: تعتبر القمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ محور الجولة، حيث يهدف ترامب إلى تهدئة التوترات التجارية، رغم التحديات الناتجة عن السياسات الجمركية الأميركية. - العلاقات مع الكوريتين: يواجه ترامب تحديات في كوريا الجنوبية تتعلق بالاستثمار، بينما تبدو احتمالية لقاء كيم جونغ أون ضعيفة، لكنه يسعى لإبرام اتفاقية استثمارية كبيرة.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب في جولة آسيوية هي الأولى، منذ وصوله للبيت الأبيض في ولايته الثانية، تشمل دولاً عدّة، لحضور قمّتين، وعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية، ذات طابع اقتصادي وسياسي. وستكون البداية من حضور قمّة رابطة دول جنوب شرق آسيا "أسيان" في ماليزيا في كوالالمبور بحضور كل من بروناي، وكمبوديا، وإندونيسيا، ولاوس، وماليزيا، وميانمار، والفيليبين، وسنغافورة، وتايلاند، وفيتنام. ومن ثم من المقرّر أن يصل إلى كوريا الجنوبية الأربعاء المقبل، لحضور منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك). لم يحضر ترامب قمة "أسيان" منذ عام 2017، ولذا تنتظره العديد من الملفات المهمة، بعضها قديم والآخر راهن، لا تزال تلقي بثقلها على العلاقات الثنائية، خصوصاً على مستوى التبادل التجاري، وعلى هذا فإنّ طريقه إلى محطة البداية ليست مفروشة بالورود، بل إنّ الزيارة تجري وسط حالة من الفتور مع عدد من دول هذا الاجتماع الإقليمي المهم بدوله العشر، التي تراجعت صادراتها إلى الولايات المتحدة إلى ما قيمته 312 مليار دولار في العام الماضي، مقارنةً بـ142 مليار دولار في عام 2017. وهو أمر لافت، كون الولايات المتحدة أكبر مستقبل لصادرات هذه الكتلة، التي تعتمد واشنطن على اقتصاداتها للحفاظ على استمرارية سلسلة توريدها الصناعية.

طموح الرئيس الأميركي أن يضع توقيعه على اتفاق ينهي النزاع بين تايلاند وكمبوديا

ترامب و"أميركا أولاً"

يعد أحد أسباب تراجع الصادرات، والعجز التجاري مع دول جنوب شرقي آسيا، إلى فرض تعرِفات جمركية "متبادلة" تتراوح بين 10% و40%، مما دفع قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا إلى إصدار بيان مشترك، أعربوا فيه عن قلقهم إزاء سياسة الحماية التجارية التي تتبناها "أميركا أولاً"، وجاء في بيانهم أنّ إجراءات ترامب "تشكل مخاطر كبيرة على النظام التجاري متعدد الأطراف واستقرار سلاسل التوريد العالمية". تسبق ترامب، وقائع صعبة، تفرض نفسها على المناقشات خصوصاً الوضع الاقتصادي في فيتنام وتايلاند، أكبر مساهمين في العجز التجاري، غير أنه ليس سبب وهدف الزيارة الاقتصاد فحسب، بل طموح الرئيس الأميركي أن يضع توقيعه على اتفاق ينهي النزاع، بين تايلاند وكمبوديا حول الحدود البرية بين البلدين، التي يبلغ مداها 817 كيلومتراً، والذي توسطت فيه ماليزيا، ونجحت في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار هش بعد خمسة أيام من الاشتباكات في يوليو/تموز الماضي، التي خلّفت عشرات القتلى ونحو 300 ألف نازح، لكن سبب الخلاف لا يزال من دون حل. وقال وزير الخارجية الماليزي، محمد حسن، للصحافيين أخيراً إن ترامب "متحمّس" لرؤية اتفاق سلام موقّع خلال القمة، وهو إنجاز سيستغله الرئيس الأميركي بلا شك لتعزيز مكانته صانعَ سلام دولياً، بعد أن نجح في التوسط في نزاعات وحروب عدّة، وكان آخرها حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

الحدث الأكثر أهمية في هذه الرحلة، سيكون القمة المرتقبة بين ترامب

ونظيره الصيني شي جين بينغ في نهاية الشهر الحالي، على هامش قمة "أبيك"، ومن المتوقع أن يستأثر بالحوار ملفان مهمان: التجارة بين البلدين ووضع جزيرة تايوان. وهناك رهانات كثيرة معلقة على لقاء الرئيسين لتهدئة التوترات التجارية، التي قد تُلحق الضرر بأكبر اقتصادين في العالم. وساد تفاؤل حذر بعد تصريح الرئيس الأميركي: "أعتقد أننا سنتوصل في النهاية إلى اتفاق رائع مع الصين... سيكون رائعاً للعالم أجمع". لن يخلو اللقاء من التوتر بسبب وصف ترامب لنظيره الصيني بأنه يقود "مؤامرة" ضد الولايات المتحدة، عندما جمع في سبتمبر/أيلول الماضي في بكين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في تحالف ثلاثي واضح، بالإضافة إلى نحو 20 رئيس دولة حضروا قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانجين الصينية، في مطلع سبتمبر الماضي، وتخلله استعراض عسكري للقوة، بدا وكأنه يتحدى الولايات المتحدة بقيادة ترامب، مقدماً نفسه زعيماً لجبهة معادية للغرب بصورة مباشرة، ومن دون مراوغة.

وفي حال الفشل في خفض التوترات التجارية خلال القمة، سيجري إلحاق ضرر أكبر بالصناعات الأميركية، التي تُعاني بالفعل من تداعيات رسوم ترامب الجمركية. ويبدو عامل الوقت بالغ الأهمية، إذ سيُعقد اجتماع ترامب وشي، في الوقت الذي من المقرر أن تدخل فيه رسوم جمركية إضافية بنسبة 100% على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة، حيّز التنفيذ. وهذا أمر غير مشجع، وقد يسمّم أجواء اللقاء بصورة كلية، إلّا إذا نجح الرئيس الأميركي في عقد صفقة مع الرئيس الصيني، يقدم فيها تنازلات تخصّ تايوان، يتراجع فيها ترامب عن دعم واشنطن للجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي. وما يثير مخاوف أوساط في المنطقة، التقارير التي تحدثت عن أن بكين طلبت من البيت الأبيض التصريح بمعارضته استقلال تايبيه، وهي خطوة من شأنها أن تُسعد الصين، التي تعتبر تايوان مقاطعة منشقة، يجب إعادة توحيدها مع البر الرئيسي، ولكن انعكاساتها سلبية جداً على تايوان، وبقية حلفاء أميركا في المنطقة، الذين يتنامى قلقهم بصدد تعاظم قوة الصين ودورها الإقليمي.

أحد الأسئلة المهمة في هذه الزيارة، ذلك الذي يتعلق باحتمال عقد لقاء بين ترامب والرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون مجدداً. ونقلت قناة سي أن أن عن مصادر لم تُسمّها، نهاية الأسبوع الماضي، قولها إنّ مسؤولين أميركيين ناقشوا عقد اجتماع خلال زيارة ترامب إلى آسيا. وكان الرئيس الأميركي قد صرح في أغسطس/آب الماضي بأنه يرغب في لقاء نظيره الكوري الشمالي "في الوقت المناسب". غير أن المسألة غير محسومة حتّى الآن، بل يبدو اللقاء مستبعداً، في ظلّ جملة المعطيات التي يبدو فيها إنهاء حرب أوكرانيا غير وارد في المدى القريب، ما قد يُقنع ترامب بتحويل اهتمامه عن اللقاء مع "صديقه" كيم، ومشكلة البرنامج النووي الكوري الشمالي المستعصية. وتبدو محاولة الخوض في هذا الملف حالياً أعقد من المرتَين السابقتين في قمتَي عامَي 2018 و2019، وخلال زيارة الرئيس الأميركي السريعة إلى المنطقة منزوعة السلاح الفاصلة بين الكوريتَين في عام 2019. وهناك سبب مهم يتعلق بالتحسينات المضطردة في برنامج الصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية. وقبل أيام من وصول ترامب إلى كوريا الجنوبية لحضور قمة أبيك، أطلقت كوريا الشمالية صاروخين قصيرَي المدى، فيما وصفته بيونغ يانغ بأنه اختبار ناجح لـ"نظام تفوق سرعته سرعة الصوت"، جديد يهدف إلى تعزيز ردعها النووي. وهناك سبب إضافي زاد في تعقيد الموقف، مع إرسال كوريا الشمالية أكثر من 10 آلاف جندي للقتال إلى جانب القوات الروسية في حرب أوكرانيا.

سيبحث ترامب مع لي جاي ميونغ إبرام اتفاقية لاستثمار 350 مليار دولار في الاقتصاد الأميركي

فرص اللقاء بين ترامب وكيم

وفي ظلّ هذه الخلفية، لا يبدو أن الوقت مناسب الآن لترامب للقاء مع كيم، حتى ولو على سبيل جس نبض الزعيم الكوري الشمالي، الذي اختار مكانه الفعلي إلى جانب موسكو وبكين في وجه واشنطن، خصوصاً في جنوب شرقي آسيا. في كوريا الجنوبية، لا يبدو أن الأجواء ستكون صافية تماماً، بين ترامب ومضيفيه، وذلك لسببَين؛ الأول هو مداهمة دائرة الهجرة والجمارك الأميركية الشهر الماضي في جورجيا، مصنع بطاريات كهربائية قيد الإنشاء مملوكاً لكوريا الجنوبية، ما أثار غضباً واسع النطاق في سيول، خصوصاً أن الشرطة الأميركية اعتقلت حوالى 300 مواطن كوري جنوبي، وسط مزاعم بأنهم كانوا يعملون في المصنع على نحوٍ غير قانوني. ومن غير المرجح أن يزول الفتور الشعبي والرسمي الكوري تجاه الولايات المتحدة. ومع ذلك هناك عدد من القضايا المهمة على جدول لقاء ترامب ونظيره الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، وهي تشمل إبرام اتفاقية لاستثمار 350 مليار دولار في الاقتصاد الأميركي، والتي تعطلت بسبب خلافات حول شكل الاستثمار الكوري الجنوبي.

وهناك تقديرات بأن يستغل الرئيس الكوري الجنوبي، الذي التقى ترامب في البيت الأبيض في أغسطس/آب الماضي، التداعيات المستمرة لأزمة إدارة الهجرة والجمارك الأميركية للحصول على تنازلات. وصدرت تصريحات عن مسؤولين كوريين جنوبيين، تفيد أنهم أحرزوا تقدماً في ملف التجارة خلال الأسابيع الأخيرة، وأن الولايات المتحدة وافقت على خفض الرسوم الجمركية على السيارات الكورية الجنوبية من 25% إلى 15%. وهو نفس المستوى المفروض على السيارات من اليابان والاتحاد الأوروبي، لكنهم أقروا بأن هناك "قضية أو قضيتَين" لا تزالان دون حل، وهما تنتظران قمة الرئيسَين.