جولة أخيرة من انتخابات البرلمان المصري هي الأطول منذ 2011

- اختتمت مصر انتخابات برلمانية طويلة بجولة إعادة في 30 دائرة بعد بطلان نتائجها بسبب أخطاء في الاقتراع والفرز، حيث بدأت الانتخابات في 8 أكتوبر وتم إبطال نتائج 19 دائرة في المرحلة الأولى. - أسفرت الجولة الأولى من الانتخابات المبطلة عن فوز 6 مرشحين من "القائمة الوطنية من أجل مصر" و3 مستقلين، مع جولة إعادة بين 98 مرشحاً على 49 مقعداً، ومن المقرر إعلان النتائج الرسمية في 10 يناير. - جرت الانتخابات بنظام مختلط، حيث حصل حزب مستقبل وطن على 211 مقعداً، واستحوذت "القائمة الوطنية" على 429 مقعداً، وشهدت الانتخابات عزوفاً عن المشاركة في بعض الدوائر.

تسدل مصر الستار على أطول انتخابات برلمانية شهدتها البلاد منذ عام 2011، بإجراء جولة الإعادة في 30 دائرة على النظام الفردي يومي السبت والأحد، بعد إعادة الانتخابات فيها بقرارات قضائية. وجاء ذلك عقب صدور أحكام من المحكمة الإدارية العليا ببطلان نتائجها، بسبب ما شاب عمليتي الاقتراع والفرز من "أخطاء جسيمة"، وذلك ضمن محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

وكانت إجراءات الانتخابات قد انطلقت في 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بتلقي طلبات الترشح في مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، تمهيداً لإجرائها على مرحلتين في موعد أقصاه 18 ديسمبر/ كانون الأول الفائت. غير أنّ الهيئة أبطلت نتائج 19 دائرة فردية في محافظات المرحلة الأولى، استجابة لدعوة رئاسية إلى "التدقيق التام" في الأحداث التي شهدتها بعض الدوائر، والفصل في الطعون المقدمة بشأنها، في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وبعد ذلك بأيام قليلة، أصدرت المحكمة الإدارية أحكاماً ببطلان انتخابات 30 دائرة أخرى، بواقع 7 دوائر في محافظة الجيزة، و5 في محافظة المنيا، و4 في محافظة البحيرة، و3 دوائر في كل من محافظات أسيوط والأقصر وأسوان، إضافة إلى دائرة واحدة في كل من محافظات الفيوم وسوهاج والإسكندرية.

وأجريت الجولة الأولى من انتخابات الدوائر الثلاثين المبطلة نتائجها يومي 10 و11 ديسمبر الماضي، وأسفرت عن فوز 6 مرشحين عن أحزاب "القائمة الوطنية من أجل مصر" المدعومة من أجهزة الدولة، و3 مرشحين مستقلين، فيما تقررت جولة الإعادة بين 98 مرشحاً على 49 مقعداً.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج الرسمية لهذه الدوائر في 10 يناير/ كانون الثاني الجاري، بعد إضافة أصوات المصريين في الخارج، وتنقيح أرقام نتائج اللجان العامة ومراجعتها، إيذاناً بانعقاد مجلس النواب بتشكيله الجديد في مقره الحديث بالعاصمة الإدارية في 12 يناير، وصدور قرار من رئيس الجمهورية بتعيين عدد من الأعضاء بنسبة 5%.

وجرت انتخابات مجلس النواب وفق نظام مختلط يجمع بين النظام الفردي ونظام القائمة المغلقة بنسبة 50% لكل منهما، بإجمالي 568 مقعداً، يضاف إليها 28 مقعداً يعينها رئيس الجمهورية. ومن أصل 519 مقعداً تم حسمها حتى الآن، حصل حزب مستقبل وطن على 211 مقعداً، وحماة الوطن على 82 مقعداً، والجبهة الوطنية على 64 مقعداً، والشعب الجمهوري على 21 مقعداً، والعدل على 11 مقعداً، والوفد على 10 مقاعد. كما حصل كل من حزبي الإصلاح والتنمية والمصري الديمقراطي على 9 مقاعد لكل منهما، والتجمع على 5 مقاعد، والمؤتمر على 4 مقاعد، والحرية على مقعدين، وإرادة جيل على مقعد واحد.

وفي المحصلة، استحوذت أحزاب "القائمة الوطنية"، التي تضم 12 حزباً موالياً لرئيس الجمهورية، على 429 مقعداً بنسبة 82.6% من إجمالي المقاعد، مقابل فوز 83 مرشحاً مستقلاً بنسبة 15.9%. كما فاز 5 مرشحين عن حزب النور ذي التوجه السلفي، ومرشح واحد عن كل من حزبي المحافظين والوعي.

وشهدت نتائج الجولة الأولى من انتخابات الدوائر الملغاة مفاجأة باستبعاد المرشح الفائز عن دائرة العمرانية والطالبية في محافظة الجيزة (مقعدان)، النائب السابق عن حزب مستقبل وطن محمد علي عبد الحميد، عقب إلغاء الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج اللجنة الفرعية رقم 49 في الدائرة بالكامل، ما أدى إلى فقدانه 1869 صوتاً من أصل 8511 صوتاً صحيحاً كان قد حصل عليها.

وبذلك، خاض عبد الحميد جولة الإعادة بإجمالي 6642 صوتاً، في مواجهة المرشح عن حزب حماة الوطن محمود لملوم، الذي صعد إلى الإعادة بعد حصوله على 3121 صوتاً، إلى جانب المرشح المستقل جرجس لاوندي الحاصل على 5464 صوتاً، وسيد زغلول المستقل الذي نال 3971 صوتاً. وعزت الهيئة قرارها إلى ما شاب عملية التصويت في اللجنة الملغاة من "عيوب جوهرية" أثرت في مشروعية إجراءات الفرز.

وفي السياق ذاته، ألغت الهيئة نتائج اللجنة الفرعية رقم 40 بدائرة الأهرام في الجيزة (مقعدان)، من دون أن يترتب على القرار تغيير في أسماء المرشحين الأربعة المتأهلين إلى جولة الإعادة. وتراجعت أصوات المرشح المستقل أحمد الجابري من 8208 إلى 6719 صوتاً، ومرشح حزب الجبهة الوطنية وسيم كمال من 7595 إلى 6307 أصوات، وعبد الفتاح خطاب المستقل من 5730 إلى 5713 صوتاً، ومرشح حزب مستقبل وطن محمد سلطان من 4994 إلى 4868 صوتاً.

وتراجعت نسب المشاركة في الانتخابات البرلمانية إلى أقل من 2% في بعض الدوائر الملغاة، مثل دائرة الدقي والعجوزة في الجيزة بنسبة 1.7%، ودائرتي السادس من أكتوبر والواحات بنسبة 1.9%، وعكس ذلك عزوفاً واضحاً عن المشاركة بعد إعادة الانتخابات، إذ يرى قطاع واسع من الناخبين، ولا سيما من الشباب، أن نتائجها "محسومة سلفاً".

وفي 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب بدء استقبال النواب الذين أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوزهم بنظامي الفردي والقائمة، اعتباراً من 4 يناير، في المقر الجديد للمجلس بالعاصمة الإدارية، لاستخراج بطاقات العضوية. وحددت الأمانة يوم الأحد للنواب عن محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية، ويوم الاثنين لمحافظات الغربية وكفر الشيخ والجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج، ويوم الثلاثاء لمحافظات قنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء والإسكندرية والبحيرة ومطروح.