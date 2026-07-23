جهود إنهاء حرب السودان تصطدم بعقبة انعدام الثقة

- تقود عدة دول جهود وساطات لتحقيق هدنة إنسانية في السودان وفتح الممرات الآمنة، يليها وقف دائم لإطلاق النار وبدء عملية سياسية، لكن تواجه هذه الجهود عقبات مثل انعدام الثقة والتدخلات الخارجية السلبية. - طرحت اللجنة الرباعية خريطة طريق لتسوية الأزمة، مؤكدة عدم وجود حل عسكري، بينما قادت المجموعة الخماسية جهوداً مماثلة دون تقدم ملموس. كشفت تسريبات عن اشتراط الجيش السوداني انسحاب "الدعم السريع" لقبول هدنة إنسانية. - يرى المحللون أن الأزمة لا تحظى بالتحركات الدولية الكافية، حيث تصطدم الجهود بتعنت الأطراف وشروطهم المسبقة، مع وجود عقبات داخل معسكر الجيش تعقد جهود التسوية.

تقود دول عدة وساطات مستمرة لتقريب وجهات النظر بين أطراف الحرب السودانية، وتحقيق هدنة إنسانية لكبح جماح الأزمات الناتجة من حرب السودان وإيصال المساعدات الإنسانية وفتح الممرات الآمنة، على أن يلي ذلك وقف دائم لإطلاق النار وبدء عملية سياسية تعيد الاستقرار إلى البلد الذي مزقته الحروب. وآخر تلك التحركات الجهود التي يقودها مسعد بولس

التصعيد في السودان

، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية. لكن هذه التحركات تصطدم بالعديد من العقبات، أولها انعدام الثقة بين الاطراف المتحاربة والشروط التي يضعها كل طرف، إلى جانب ما تصفه الأمم المتحدة بالتدخلات الخارجية السلبية.

وطرحت اللجنة الرباعية المكونة من الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر، في 12 سبتمبر/أيلول الماضي، خريطة طريق لتسوية أزمة السودان المتفاقمة، مشدّدة على أنه لا يوجد حل عسكري قابل للتطبيق للصراع. وحذّرت اللجنة من أن الوضع الراهن يخلق معاناة غير مقبولة ومخاطر على السلام والأمن. وفي اتجاه آخر قادت المجموعة الخماسية المكونة من الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، الجامعة العربية، الاتحاد الأوروبي، والهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيغاد) جهوداً مماثلة لم تسفر عن تقدم ملموس.

وفي يوليو/تموز الحالي كشفت تسريبات صحافية عن اشتراط الجيش السوداني الانسحاب الكامل ‌لـ"الدعم السريع" من المدن التي تسيطر عليها، من أجل قبول مقترح أميركي يهدف إلى إنهاء الحرب ويتضمن هدنة إنسانية فورية لمدة 90 يوماً، على أن تمهّد الطريق للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار في السودان وتأمين انتقال سلمي بقيادة مدنية نحو الانتخابات. وبينما لم تصدر "الدعم السريع" رداً علنياً على هذه المقترحات، أعلن مجلس السيادة السوداني في 12 يوليو الحالي، أنه تداول بعمق في الورقة المقدمة من دول الوساطة والمتعلقة بالعملية السلمية في السودان.

ووصف المجلس التسريبات بشأن المحادثات الخاصة ببروز حلول للأزمة أنها غير صحيحة، مضيفاً أنه أعدّ رداً متوافقاً عليه بشأن المقترحات المقدمة، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. وسبق هذه التحركات لقاء جمع بين عضو مجلس السيادة السوداني، شمس الدين كباشي، والمبعوث الأميركي مسعد بولس بالقاهرة في 21 يونيو/حزيران الماضي، وذلك عقب لقاء جمع بولس بوزير الخارجية السوداني محيي الدين سالم في 20 يونيو الماضي لمناقشة الورقة التي كان قد تقدم بها بشأن الأزمة.

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في السياق، رأى المحلل السياسي محمد عبد الغني في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الأزمة في السودان لا تحظى بالقدر الكافي من التحركات الدولية لإنهائها، معتبراً ان تحركات اللجنة الخماسية وقبلها اللجنة الرباعية، وأخيراً جهود المستشار الأميركي مسعد بولس، كانت دائماً ما تصطدم بتعنت طرفي الصراع وشروطهما المسبقة وطرح مطالب وقضايا في غير وقتها. وأضاف أن كل الضغوط يجب أن تتوجه نحو إقرار الهدنة الانسانية غير المشروطة أولاً، وبعدها تجري المحادثات بشأن وقف إطلاق النار بشكل دائم وهو ما يعني احتفاظ كل طرف بما لديه من مكاسب ميدانية، على أن تلي ذلك مباحثات حول قضية الانسحابات والفصل بين القوات ما إلى ذلك حتى الوصول إلى العملية السياسية. ولفت عبد الغني إلى أن القضايا التي تعرقل الاتفاق الأولي حالياً، يفترض أن تناقش لاحقاً، وعلى الوساطة بذل المزيد من الجهود من أجل فرز القضايا الملحة من تلك التي يمكن أن تنتظر.

أعمق من انعدام الثقة

من جانبه، قال القيادي في حزب الأمة القومي عروة الصادق، لـ"العربي الجديد"، إن الجهود الجارية لإنهاء الحرب تصطدم بأزمة أعمق من انعدام الثقة بين الجيش و"الدعم السريع". وأضاف: "نحن أمام طرف متعنت لا يزال يتعامل مع التفاوض على أنه مناورة واعتبره امتداداً للمعركة بأدوات دبلوماسية، ويسعى إلى استخدام المنابر لتثبيت مكاسب الميدان، وتحسين شرعيته الخارجية، وإلزام خصمه بما عجز عن انتزاعه بالقوة، وهنا أقصد معسكر الفريق (عبد الفتاح البرهان

عروة الصادق: الهدنة نفسها ساحة نزاع حول من يملك الأرض والشرعية قبل بدء العملية السياسية

)، لذلك تتحول الشروط المسبقة من مطالب تفاوضية قابلة للمعالجة إلى وسائل لتعطيل التفاوض، وشراء الوقت، وإعادة ترتيب الجبهات".

وأشار الصادق إلى أن المقترح الأميركي الأخير يعكس محاولة لبناء مسار متدرج يبدأ بهدنة إنسانية لمدة 90 يوماً، ثم ينتقل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وحوار سياسي مدني، وترتيبات لإعادة توحيد المؤسسة العسكرية وإعادة الإعمار، غير أن ردود البرهان وتصريحات قادة المعركة، تكشف أن الاتفاق على العنوان ما زال يخفي خلافاً جذرياً حول معنى الهدنة وترتيب مراحلها. وعلّل ذلك في أن "الجيش يشترط انسحاب الدعم السريع من المدن والمناطق التي سيطرت عليها، بينما تقبل الدعم الهدنة وتتمسك بمواقع انتشارها وتربط التسوية بإعادة هيكلة الدولة والأجهزة العسكرية، وبهذا تصبح الهدنة نفسها ساحة نزاع حول من يملك الأرض والشرعية قبل بدء العملية السياسية".

واعتبر الصادق أنه داخل معسكر الجيش توجد عقبة إضافية شديدة التأثير، تتمثل في "الجماعات المتطرفة والكتائب الجهادية وشبكات النظام المحلول" على حد وصفه. ولفت إلى أن هذه القوى لا تتعامل مع الحرب باعتبارها أزمة وطنية يجب إنهاؤها، وإنما باعتبارها فرصة تاريخية لاستعادة الدولة التي فقدتها بعد ثورة ديسمبر/كانون الأول 2018، وإعادة بناء نفوذها داخل الجيش والإدارة والاقتصاد والإعلام. ووفقاً للصادق فإن هذه القوى سترى أن أي تسوية تفضي إلى سلطة مدنية مستقلة، وتفكيك التشكيلات العقائدية، وإخضاع المؤسسة العسكرية للرقابة المدنية، تمثل تهديداً مباشراً لمشروعها. من هنا تعمل هذه الشبكات على رفع سقف الشروط، وتجريم التفاوض، وتخوين دعاة السلام، وربط بقاء الدولة باستمرار الحرب.

في الأثناء حاول "العربي الجديد" التواصل مع عدد من المسؤولين في الحكومة السودانية للتعليق، دون الحصول على رد. وليس لدى الحكومة السودانية أي متحدث رسمي باسمها حالياً، بعد أن ألغت هذا المنصب في 17 يوليو/تموز 2025 خلال تعديلات في الحكومة شملت سحب مهام المتحدث الرسمي من وزارة الإعلام.