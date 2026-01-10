- أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على الفلسطيني شاكر فلاح الجعبري في الخليل بزعم محاولة تنفيذ عملية دهس، واحتجزه الجنود ومنعوا وصول الإسعاف إليه، دون تسجيل إصابات بين الجنود. - شهدت الضفة الغربية اعتداءات إسرائيلية جديدة شملت اقتحامات واعتقالات وتهجير عائلات بدوية، حيث اعتقل الجيش ثلاثة فلسطينيين من خربة الحديدية وتهجير عائلات من رأس العوجا. - هاجم مستوطنون تجمعات فلسطينية واستولوا على أراضٍ زراعية، واقتحم الجيش قرى في مسافر يطا، بينما اقتحم مستوطنون البلدة القديمة في الخليل بحماية الجيش.

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، النار على فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس ضد قواته في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة. وزعم الجيش في بيان: "بعد ورود بلاغ عن محاولة دهس في منطقة حارة الشيخ بمدينة الخليل، أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في المنطقة النار على شخص حاول دهسها، وتم تحييده". وأضاف البيان: "لم تقع أي إصابات بين قواتنا".

وقبل صدور بيان الجيش، ادعت "القناة 14" العبرية الخاصة أن فلسطينياً "حاول تنفيذ هجوم دهس بسيارة ضد قوات الجيش في حي الجعبري بمدينة الخليل، فردت القوات بإطلاق النار عليه ما أدى لإصابته". وأضافت القناة: "لم تقع أي إصابات بين قوات الجيش الإسرائيلي".

ماذا حدث في خلة حاضور بمدينة الخليل؟



- الفلسطيني شاكر فلاح الجعبري (خمسينيّ العمر)، كان يستقل مركبته لإيصال ابنته وأطفالها.



- جنود الاحتلال أطلقوا النار تجاه المركبة، وأصابوا السائق الجعبري.



- الجنود احتجزوا المصاب ومنعوا مركبة إسعاف فلسطينية من الوصول إليه، بينما أطلقوا سراح… pic.twitter.com/GJkqUu2ooZ — القسطل الإخباري (@AlQastalps) January 10, 2026

وشهدت مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، مساء السبت، اعتداءات إسرائيلية جديدة شملت اقتحامات وهجمات نفذها جيش الاحتلال ومستوطنون، وأسفرت عن اعتقال فلسطينيين وتهجير عائلات بدوية. وقالت منظمة البيدر الحقوقية، في بيان، إنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل ثلاثة فلسطينيين من خربة الحديدية في الأغوار الشمالية أثناء عملهم في أراضيهم الزراعية، معتبرة أن ذلك يأتي ضمن سياسة تضييق تستهدف مزارعي الأغوار ودفعهم إلى التهجير.

وأضافت المنظمة، في بيان منفصل، أن اعتداءات المستوطنين تسببت في تهجير عائلات فلسطينية من منطقة رأس العوجا البدوي شمال أريحا، بعد تصاعد أعمال العنف ضدهم، ووصفت ما جرى بأنه تهجير قسري ضمن سياسة ممنهجة لترهيب السكان وإفراغ المنطقة.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن مستوطنين هاجموا تجمع شلال العوجا البدوي شمال أريحا، واقتحموا مساكن الفلسطينيين، ورعوا مواشيهم في الأراضي الزراعية. وقال تلفزيون فلسطين (حكومي) إن مستوطنين استولوا على أرض زراعية على أطراف بلدة قبلان جنوب شرق نابلس، واقتحموا أطراف قرية بورين جنوب المدينة، فيما ذكرت "وفا" أن هجمات مشابهة طاولت قريتي المغير وعين يبرود شرق وشمال شرق رام الله، إضافة إلى قرية أم صفا شمال غرب المدينة.

وأوضحت الوكالة أن مستوطنين مسلحين أطلقوا الرصاص شرق قرية المغير من دون تسجيل إصابات، قبل أن تقتحم قوات الجيش الإسرائيلي المنطقة وتطلق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع. وجنوبي الضفة، قال الناشط الحقوقي أسامة مخامرة في بيان إن مستوطنين نفذوا اعتداءات متزامنة في مسافر يطا جنوب الخليل، شملت اقتحام قرى. وأضاف أن الجيش الإسرائيلي اقتحم قرية سوسيا ودهم منازل فلسطينية وفتشها، بينما طارد مستوطنون أحد الرعاة في منطقة تل ماعين.

وفي مدينة الخليل، قال شهود عيان لوكالة الأناضول إن عشرات المستوطنين اقتحموا البلدة القديمة بحماية مشددة من الجيش، الذي قيّد حركة السكان والتجار، في اقتحام يتكرر بشكل أسبوعي. ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، فقد نفذ المستوطنون نحو 4 آلاف و723 اعتداء في الضفة الغربية خلال 2025، أسفرت عن استشهاد 14 فلسطينياً، وتهجير 13 تجمّعاً بدوياً تضم ألفاً و90 شخصاً.

ووفقاً لتقارير فلسطينية رسمية، بلغ عدد المستوطنين في الضفة نهاية 2024 نحو 770 ألفاً، موزعين على أكثر من 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية. وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض إمكانية تنفيذ حل الدولتين؛ فلسطينية وإسرائيلية، وتدعو منذ عقود إلى وقفه من دون جدوى.

(الأناضول، العربي الجديد)