جنود في جيش الاحتلال يتذمّرون من مهام في لبنان: نتعرّض للخطر

- يعبر ضباط وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي عن استيائهم من المهام العسكرية في لبنان، حيث يعتبرون توقيت تنفيذها يعرض حياتهم للخطر، مشيرين إلى حادثة مقتل نقيب بسبب مسيّرة مفخخة أثناء تأمينه لجولة قائد الفرقة 36 في وضح النهار. - تتزايد الانتقادات بشأن تآكل الانضباط العملياتي في مواجهة تهديد المسيّرات، حيث تعرضت القوات لمخاطر غير ضرورية خلال تنفيذ مهام غير عاجلة، مثل عمليات هدم بنى تحتية في النهار. - يركز الجيش على هدم المباني في جنوب لبنان، مما يعرض القوات لتهديد المسيّرات، ويعبر الجنود عن استيائهم من تنفيذ هذه المهام في ظروف خطرة، حيث يجدون أنفسهم مكشوفين لتأمين عمليات الهدم.

يتذمّر ضباط وجنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي، جراء بعض المهام العسكرية التي ينفّذونها في لبنان وتوقيتها، ويرون أنها تشكّل خطراً على حياتهم. ونقلت صحيفة هآرتس العبرية اليوم الثلاثاء، قول بعضهم، إن قائد الفرقة 36، يفتاح نوريكين، عرّض القوات للخطر دون داعٍ، عندما قرر القيام بجولة في منطقة نهر الليطاني في وضح النهار. وقُتل نقيب في جيش الاحتلال يوم الجمعة الماضي، جرّاء إصابة من مسيّرة مفخخة، عندما كان ضمن القوة التي أمّنت جولة قائد الفرقة.

وبحسب ضباط وجنود، فإن قرار إجراء الجولة خلال ساعات النهار، في منطقة يُعرف فيها خطر المسيّرات المفخخة بأنه مرتفع جداً، كان مخالفاً لروح التعليمات العملياتية التي أُعطيت للقوات في الميدان منذ تصاعد تهديد المسيّرات، لكن الأمر لا يقف عند هذه الحالة العينية، وفي عدة حالات أخرى، قالوا إن جنوداً في لبنان تعرّضوا لخطر كان يمكن تجنّبه، عندما أُرسلوا لتنفيذ مهام غير عاجلة في وضح النهار. وذكر ضباط مطّلعون على تفاصيل مقتل النقيب، أن قائد الفرقة نوريكين أعلن مسبقاً عن نيته القيام بجولة في منطقة الليطاني في ساعات الصباح، لتفقّد جسر أقامه جيش الاحتلال فوق النهر، وذلك في إطار الاستعداد لاحتمال توسيع القتال وعبور القوات مستقبلاً.

ووفق قولهم، فقد عبّر عدد من الضباط خلال مرحلة التحضير للجولة، عن تحفّظهم على الخطة، وادّعوا أن مثل هذه الجولة يجب أن تُنفَّذ في ساعات الظلام، كما هو الحال في معظم العمليات العسكرية في المنطقة خلال الأشهر الأخيرة. ومنذ تصاعد تهديد المسيّرات المفخخة التابعة لحزب الله في نهاية إبريل/ نيسان، تلقّت مختلف قوات الاحتلال الموجودة في جنوب لبنان تعليمات بتقليل الحركة والمهام غير الضرورية خلال ساعات النهار قدر الإمكان. كما نُقلت العديد من العمليات العسكرية إلى ساعات الليل، حيث تنخفض قدرة المسيّرات على تنفيذ ضربات دقيقة.

وانتقد ضابط في الفرقة 36، قرارات قائدها، معتبراً أنه كان ينبغي تأجيل الجولة عند نهر الليطاني، وأن إدارة المخاطر في هذه الحالة كانت معيبة جداً. وأضاف أن "التعليمات واضحة، وتقضي بعدم التحرّك في ساعات النهار، إلا إذا كان الأمر مسألة حياة أو موت".

ويرى الضباط والجنود الذين تحدثوا مع الصحيفة العبرية، هذه الحادثة جزءاً من ظاهرة أوسع من تآكل الانضباط العملياتي في ما يتعلق بتهديد المُسيّرات. ووفق قولهم، فقد تعرّضت قوات في الأسابيع الأخيرة لمستوى عالٍ من الخطر عدة مرات، خلال تنفيذ مهام لم تُعتبر ضرورية أو عاجلة. وأوضحوا أنه في عدد من الحالات، دفع ضباط كبار لتنفيذ مهام تتعلق بهدم مبانٍ، ومواقع، وأنفاق رغم المخاطر القائمة. وعلى سبيل المثال، طُلب من قوات الهندسة القتالية في الآونة الأخيرة تدمير بنية تحتية تابعة لحزب الله في قرية في جنوب لبنان. وخُطط لتنفيذ العملية ليلاً بسبب خطورة نقل المتفجرات خلال ساعات النهار، لكن أحد الضباط قرر في النهاية تنفيذ المهمة في وضح النهار. وخلال العملية، اقتربت مُسيّرة مفخخة من الجنود، ولم يمنع الإصابة المباشرة، التي كان من الممكن أن تنتهي بـ"كارثة" بالنسبة للجنود، بسبب وجود المتفجرات في المكان، سوى شبكة كانت منشورة هناك. وقد أُصيب عدة جنود في الحادثة.

وقال ضابط يخدم في الشمال: "القوات التي يُطلب منها طوال اليوم الاختباء وتجنّب أي تعرّض غير ضروري، تجد نفسها في مهام يمكن تنفيذها ليلاً، من دون تعريض الجنود لخطر إضافي فوق ما هو خطير أصلاً". ويخصص جيش الاحتلال، جزءاً مركزياً من نشاطاته في جنوب لبنان لعملية هدم منهجية للمباني. وتوكل لبعض القوات يومياً مهام بشأن منطقة محددة، بحيث يُطلب منها هدم المباني داخلها، وفي نهاية كل يوم عمليات، يُطلب من الضابط الإبلاغ عن عدد المباني التي دمّرها.

وبحسب جنود موجودين اليوم في الميدان، فإن تهديد المسيّرات يزداد عندما تكون القوات في حالة حركة أو في مناطق مفتوحة، وهي بالضبط الظروف التي تُنفَّذ فيها عمليات الهدم. وتُكلَّف قوات كثيرة بتأمين الآليات الهندسية التابعة لمقاولين مدنيين، تحت تعرّض طويل للتهديد الجوي. وقال أحد الجنود: "نحن نقف مكشوفين لتأمين هدم المنازل بينما المسيّرات في السماء. لا يوجد أي منطق في ذلك".