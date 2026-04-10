جنود أميركيون يكذبون رواية هيغسيث: موقعنا في الكويت لم يكن محصناً

- الجنود الأميركيون الناجون من الهجوم الإيراني على ميناء الشعيبة في الكويت كشفوا عن تفاصيل تتناقض مع الرواية الرسمية، مؤكدين أن الموقع لم يكن محصناً وأن وحدتهم نُقلت دون مبرر واضح إلى منطقة مستهدفة. - الهجوم أسفر عن دمار كبير وإصابات خطيرة، حيث لم تكن هناك بروتوكولات جاهزة للتعامل مع الوضع، مما أدى إلى حالة من الفوضى. - بعد الانفجار، واجه الجنود صعوبة في تنظيم عمليات الإسعاف، وانتقدوا تصريحات وزير الحرب، مؤكدين على أهمية قول الحقيقة لتجنب تكرار الأخطاء.

كشف جنود أميركيون ناجون من الهجوم الإيراني على ميناء الشعيبة في الكويت، الذي أسفر عن مقتل ستة جنود أميركيين، في شهاداتهم الأولى لشبكة "سي بي إس نيوز"، أن الموقع الذي استهدفته الطائرة المسيّرة لم يكن محصّناً، وأن وحدتهم نقلت إلى منطقة كانت مدرجة على قوائم الأهداف الإيرانية المحتملة دون أي مبرر واضح، في تناقض صريح مع الرواية الرسمية التي قدمها وزير الحرب بيت هيغسيث

، والتي وصفت الضربة بأنها مجرد مسيّرة "تسلّلت" عبر دفاعات موقع محصّن.

وقال هيغسيث حينها إن طائرة مسيّرة واحدة "تسلّلت" عبر دفاعات وحدة محصّنة داخل الكويت، لكن هذه الصياغة لم تقنع من عاشوا اللحظة على الأرض، بحسب ما أوضح الجنود. وقال أحد الجنود المصابين الذي اشترط التحدث بشرط عدم الكشف عن هويته بسبب القيود الإعلامية الصارمة داخل المؤسسة العسكرية: "تصوير الأمر على أن مسيرة واحدة تسلّلت هو كذب. أريد أن يعلم الناس أن الوحدة لم تكن مستعدة لتقديم أي دفاع عن نفسها. لم يكن موقعاً محصناً". وأكد الجندي نفسه، المنتمي إلى فوج الإسناد 103 التابع للجيش الأميركي، أن "البيئة الأمنية أو أي قرار قيادي يقلّل بأي شكل من تضحيتنا أو خدمتنا هو كذب".

وقبيل انطلاق الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، جرى نقل غالبية الجنود والطيارين الأميركيين في الكويت إلى مواقع في الأردن والسعودية، بعيداً عن مدى الصواريخ الإيرانية. غير أن العشرات من أفراد فوج الإسناد 103 تلقّوا أوامر بالتوجه إلى ميناء الشعيبة، وهو منشأة عسكرية صغيرة على الساحل الجنوبي للكويت. ووصف أحد الجنود الموقع بأنه "قاعدة عسكرية قديمة الطراز إلى حد ما. بعض الحواجز الصغيرة. مبانٍ حديدية صغيرة حوّلناها إلى مكاتب مؤقتة". أما التحصين من الهجمات الجوية "فكان معدوماً"، بحسب شهاداته.

وبحسب شهادات الجنود، في ساعات الصباح الأولى من يوم الهجوم، دوّت صافرات الإنذار من صواريخ باليستية، فهرع نحو ستين جندياً إلى ملجأ أسمنتي. ولما صدرت إشارة "الوضع آمن"، خلع الضباط خوذاتهم وعادوا إلى مكاتبهم في المبنى. وبعد نحو ثلاثين دقيقة، بدأ الهجوم. وقال أحد الجنود: "اهتزّ كل شيء. إنه شيء كما تراه في الأفلام. أذناك تطنّان. كل شيء ضبابي. بصرك مشوّش. دوار. غبار ودخان في كل مكان". وقال إنه حين تمكن من استعادة وعيه، كان المشهد مروعاً: "جروح في الرأس، نزيف حاد، كثيرون تمزقت طبلات آذانهم، وشظايا في كل مكان. جنود ينزفون من بطونهم، من أذرعهم، من أرجلهم".

في الدقائق التي أعقبت الانفجار، لم يكن ثمة نظام، ولا خطوط إسعاف، ولا بروتوكولات جاهزة. وصف أحد الجنود المصابين المشهد بأنه "فوضى"، مشيراً إلى أن الجنود ضمدوا جراحهم بعصائب مؤقتة، ثم استولوا على مركبات مدنية لنقل الجرحى إلى مستشفيين كويتيين في منطقة قريبة. وفي خضم ذلك، ظل أحد الناجين يكرر فكرة واحدة: "أحد أصعب الأشياء بالنسبة لي أنني أعلم أننا لم نُخرج الجميع، أعلم أن ثمة جنوداً لا يزالون هناك داخل المبنى لم يحدد مكانهم ولم يجلوا بعد".

وحين بلغت الجنود تصريحات هيغسيث، لم تقابل بالصمت، بل قال أحدهم بوضوح: "ليس قصدي إضعاف الروح المعنوية أو التشهير بالجيش أو بوزارة الدفاع بشكل عام، لكنني أعتقد أن قول الحقيقة أمر مهم، ولن نتعلم من هذه الأخطاء إذا تظاهرنا أنها لم تحدث". وحين سُئل إن كانت الضربة كان يمكن تفاديها، كان جوابه حاسماً: "في رأيي، بالتأكيد، نعم". وأضاف في ختام شهادته: "أنا حزين جداً على خسارتهم، وهو شيء سأحمله معي طوال حياتي".