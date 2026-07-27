- التوترات في الجنوب اللبناني تهدد نجاح "اتفاق الإطار" بسبب الاعتداءات الإسرائيلية، رغم استبعاد تجدد الحرب بفضل الضغط الأميركي على إسرائيل للالتزام بتعهداتها. - يواجه لبنان وإسرائيل تحديات في المناطق التجريبية، حيث يقلق المسؤولون اللبنانيون من نية إسرائيل البقاء في المناطق المحتلة، ويعملون على منع ذلك عبر جولات التفاوض. - الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة تعيق انتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي، مما يهدد الاستقرار في الجنوب، والجيش اللبناني يخطط لإبلاغ الجانب الأميركي بهذه الانتهاكات.

لا تخفي أوساط سياسية في لبنان خشيتها من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية جنوباً بما يضرب فرص نجاح "اتفاق الإطار" الذي تم التوقيع عليه في 26 يونيو/حزيران الماضي، لكنها في المقابل لا تزال تستبعد سيناريو تجدّد الحرب، في ظلّ التعويل الرسمي الكبير على الدور الأميركي في هذه المرحلة، وقدرة واشنطن على الضغط على إسرائيل لتنفيذ تعهداتها، وهو ما يجعل الأنظار متوجّهة إلى اللقاء المرتقب بين الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غداً الثلاثاء.

ويستحوذ الميدان الجنوبي على المشهد باعتباره بمثابة "امتحانَيْن"، امتحان الدولة اللبنانية في المناطق التجريبية، وبدايتها مع بلدة زوطر الغربية، وامتحان إسرائيل في مدى جدّيتها بالانسحاب التدريجي، خصوصاً أنّ المؤشرات العسكرية لا توحي بسرعة هذا المسار، وهو ما يخشاه مسؤولون لبنانيون سياسيون وعسكريون يتّهمون إسرائيل بانتهاك الاتفاق، وبنيتها البقاء في المناطق المحتلة جنوباً فترة طويلة، ويسعون إلى منع حصوله عبر جولات التفاوض، ضمنها المرتقبة الأسبوع المقبل في روما.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز التحديات التي تواجه الدولة اللبنانية في تطبيق خطتها في المناطق التجريبية؟ ما هي الآليات التي يعتمد عليها لبنان للضغط على إسرائيل لتنفيذ تعهداتها بالانسحاب؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وفي تصريح صحافي اليوم الاثنين، قال رئيس البرلمان نبيه بري إنّه لا يبدي تفاؤلاً بإمكان الوصول إلى نتائج إيجابية، معتبراً أن ما يجري في سياق المناطق التجريبية "يؤكد مخاوفنا"، وشدد على أن المسار الوحيد المقبول هو تثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة.

أولويتان للبنان

في الإطار، قالت مصادر حكومية لبنانية لـ"العربي الجديد" إن "لبنان يبقي كل الاحتمالات قائمة، لكنه يستبعد تجدّد الحرب، خاصة أن دولاً كبرى تضغط باتجاه عدم حصوله، ضمنها الولايات المتحدة، لكن، في الوقت نفسه، هناك خشية من عدم تنفيذ إسرائيل تعهداتها"، لافتة إلى أن "لدى لبنان أولويتين أساسيتين اليوم، تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وتحييد أرضه عن أي مواجهة قد تحصل بين أميركا وإيران، والاتصالات قائمة بهذا الشأن داخلياً وخارجياً".

وأشارت المصادر، التي فضّلت عدم ذكر اسمها، إلى أن "التفاوض سيبقى المسار الوحيد الذي يتمسّك به لبنان، ويعوّل عليه، فالدبلوماسية قادرة على تحقيق الحلّ، لا الحرب، ولبنان سيواصل اتصالاته الدولية والعربية من أجل الضغط على إسرائيل لانسحابها من الجنوب، وسيركّز في محادثات روما على ضرورة إضافة مناطق تجريبية جديدة تنسحب منها إسرائيل على أن ينتشر فيها الجيش اللبناني وينفذ خطته لحصر السلاح".

التفاوض سيبقى المسار الوحيد الذي يتمسّك به لبنان

وحول زيارة مرتقبة لوفد عسكري أميركي إلى لبنان، قالت المصادر نفسها إن "الموعد لم يُحدّد بعد، لكن قنوات الاتصال اللبنانية الأميركية مفتوحة، والجيش اللبناني يحضّر ملفاته لعرضها على الوفد بمجرد قدومه".

واتهم الجيش اللبناني، أمس الأحد، قوات الاحتلال بخرقها التفاهمات القائمة والقوانين الدولية عبر التدمير الممنهج للمنازل وتجريفها، والقصف والتمشيط بالأسلحة الرشاشة في عدة مناطق جنوبية، من بينها: كفرتبنيت - النبطية، حداثا وكونين - بنت جبيل، نبع إبل السقي، الخيام، المنصوري وبيوت السياد ومجدل زون - صور، إلى جانب الاستيلاء على الركام في المناطق الحدودية، وتفجير مشروع المياه التابع للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بلدة مركبا - مرجعيون، وإحراق أشجار الزيتون المعمرة وأراضٍ زراعية واسعة آخرها عند أطراف بلدة عيترون - بنت جبيل، بالتزامن مع إطلاق النار قرب نقاط تمركز الجيش في كفرتبنيت والنبطية الفوقا وزوطر الغربية، ما يعرقل تنفيذ مهامه.

وشدد الجيش اللبناني على أن "استمرار هذه الاعتداءات يعيق استكمال انتشار الجيش وفق التفاهمات القائمة، ويمنع عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم وإرساء الاستقرار في الجنوب".

وضع صعب

وأكدت مصادر عسكرية لبنانية لـ"العربي الجديد" أن "الوضع في الجنوب صعب جداً ولا يزال دقيقاً بما في ذلك ضمن البلدات التجريبية، فاستمرار الاعتداءات والعمليات العسكرية الإسرائيلية يُبقي أي عودة للسكان هشّة، ويُبقي المخاطر الأمنية قائمة، ويعرقل استكمال انتشار عناصر الجيش اللبناني"، مشيرة إلى أن "الجيش اللبناني أكد مراراً وتكراراً أنه قادر على تنفيذ خطته، لكن العائق الأساس يتمثّل في استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، وهو ما حصل قبل الحرب الإسرائيلية في مارس/آذار 2026".

وشددت المصادر على أن "أي إجراءات يقوم بها الجيش اللبناني مرتبطة بعودة الأهالي ومواكبتهم تصبّ في صالحهم وتهدف إلى حمايتهم، ولقطع الطريق أمام أي ذرائع إسرائيلية، فالعودة ليست آمنة كلياً أيضاً، سواء لناحية استمرار الاعتداءات الإسرائيلية أو لناحية مخلّفات العدوان التي تحتّم اتخاذ إجراءات معينة حفاظاً على سلامة العائدين، ريثما تُزال وتفكّك بالكامل".

ولفتت المصادر إلى أنه "ليس فقط الأهالي ليسوا آمنين بالكامل، حتى العسكريون، وسبق أن أطلقت قوات الاحتلال النار على مسافة قريبة منهم، وهذه الانتهاكات تصعّب مهمة الجيش وأداءه مهامه بالشكل اللازم، ويجب أن تتوقف"، مشيرة إلى أن "كل هذه الانتهاكات توثَّق وسيُبلغ الجانب الأميركي بها عند قدوم وفده".