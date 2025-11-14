أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الجمعة، أن بلاده ستسلم رئاسة مجموعة العشرين بشكل رمزي إلى "كرسي فارغ"، في ظل غياب الولايات المتحدة عن القمة الأسبوع بعد المقبل، مؤكداً في المقابل ضرورة إصلاح العلاقات التجارية مع واشنطن. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة لن تحضر قمة مجموعة العشرين التي ستعقد يومي 22 و23 نوفمبر/ تشرين الثاني في جنوب أفريقيا بسبب ما وصفها بأنها "انتهاكات متعلقة بحقوق الإنسان"، مشيراً إلى تقارير تم تكذيبها على نطاق واسع حول "ذبح" البيض في جنوب أفريقيا وطردهم من أراضيهم.

وأضاف ترامب أن قبول اللاجئين إلى الولايات المتحدة هذا العام سيركز إلى حد كبير على "الأفريكانرز"، وهم في الأساس من أحفاد المستوطنين الهولنديين ويشكلون غالبية السكان البيض في جنوب أفريقيا. ورداً على أسئلة الصحافيين في سويتو، حيث كان رامافوزا يشرف على تحضيرات مرتبطة بالقمة، قال: "قلت في الماضي، لا أريد أن أسلم رئاسة مجموعة العشرين إلى كرسي فارغ، لكن الكرسي الفارغ سيكون هناك، على الأرجح سأسلم رمزياً إلى ذلك الكرسي الفارغ ثم أتحدث إلى الرئيس ترامب".

ويشعر المسؤولون في جنوب أفريقيا بسخط متزايد من مزاعم ترامب بأن "الأفريكانرز" يتعرضون للتطهير العرقي، وينكرون أن أي شخص يواجه التمييز على أساس العرق في البلد ذي الأغلبية السوداء. وأضاف رامافوزا أن أولويته هي الحفاظ على العلاقات الاقتصادية مع أحد أكبر الشركاء التجاريين لجنوب أفريقيا. وقال "نحن نصدر منتجات إلى ذلك البلد لا ينتهي بها المطاف في البيت الأبيض، بل في أيدي المستهلكين في الولايات المتحدة". وأضاف "قد تكون هناك وجهة نظر مفادها أنه لا ينبغي لنا أن نتعامل مع الولايات المتحدة. (ولكن) في بعض الأحيان يتعين عليك التحدث إلى أشخاص قد لا يكونون ودودين للغاية... لتعزيز مصالح شعبك".

وفي السياق نفسه، أكد ناطق باسم الحكومة الألمانية اليوم، أن المستشار فريدريش ميرتز سيشارك في قمة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا، رغم عدم حضور قادة آخرين. وأضاف المتحدث شتيفان ماير اليوم، أن القمة التي تجمع قادة الاقتصادات الصناعية الرائدة والناشئة في العالم، لا تزال "منتدى مهماً متعدد الأطراف للتنسيق بالنسبة لألمانيا". وجاءت التصريحات قبل قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ التي يغيب عنها أيضاً زعماء الصين وروسيا. وتريد الحكومة الألمانية الإبقاء على دورة مجموعة العشرين بوصفه نوعاً من أنواع الاستجابة للأزمات، وللعمل على حلول عالمية مشتركة، من أجل، مثلاً، التعاون الاقتصادي. وقال ماير: "هذا مفيد للغاية في أوقات مثل تلك عندما تقام قمة مجموعة العشرين في بيئة دولية صعبة للغاية".

