جنوب أفريقيا تسمح بدخول 153 فلسطينياً عالقاً إلى البلاد

- وصلت مجموعة من 153 فلسطينياً إلى جنوب أفريقيا بعد تأخير في مطار أو آر تامبو الدولي بسبب مخاوف تتعلق بالهجرة، حيث تم تسليم 130 منهم إلى منظمة "هبة المانحين" الخيرية. - واجهت المجموعة، التي يبدو أنها رُحّلت من غزة، تحديات تتعلق بتأشيرات الدخول والإقامة، وتم منحهم تأشيرات إقامة لمدة 90 يوماً بعد تدخل وزارة الداخلية ومنظمة هبة المانحين. - أكد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا على ضرورة معرفة تفاصيل رحلة الفلسطينيين، مشيراً إلى دعم بلاده المستمر للفلسطينيين المهجرين.

تمكّنت مجموعة مكونة من 153 فلسطينياً، وصلوا إلى جنوب أفريقيا الخميس الماضي، من دخول البلاد الآن، بعد تأخير أولي في مطار أو آر تامبو الدولي بسبب مخاوف تتعلق بالهجرة، حسبما أفادت صحيفة صنداي تريبيون في جنوب أفريقيا اليوم السبت.

وأكدت هيئة إدارة الحدود أنه سُلِّم 130 من المجموعة إلى مسؤولي منظمة "هبة المانحين" الخيرية، غير الحكومية في جنوب أفريقيا، بينما كان الركاب الـ 23 المتبقين قد نُقلوا بالفعل إلى وجهاتهم النهائية.

وكانت المجموعة، التي يبدو أنها رُحّلت من قطاع غزة، قد وصلت إلى جنوب أفريقيا قادمة من كينيا، ولكنّها واجهت تحديات إجرائية تتعلق بتأشيرات الدخول والإقامة.

وقال مفوّض هيئة إدارة الحدود مايكل ماسياباتو إن المسافرين لم يقدموا التفاصيل الخاصة بمدة إقامتهم وأماكن معيشتهم المقصودة في جنوب أفريقيا. وأضاف: "لم تكن لديهم أختام المغادرة المعتادة على جوازات سفرهم". وتابع أنه بعد مراسلات مع وزارة الداخلية ومنظمة هبة المانحين الإنسانية منحت المنظمة إذناً باستلام 130 منهم. وأوضح ماسياباتو أنهم مُنحوا تأشيرات إقامة لمدة 90 يوماً لدخول جنوب أفريقيا، مع الالتزام بالشروط المعمول بها في هذا الشأن.

وقالت وزارة الداخلية في جنوب أفريقيا أمس إن السفارة الفلسطينية أبلغتها بأن المجموعة تعرّضت للخداع ودفع أفرادها أموالاً لمؤسسة غير مسجلة "حاولت فيما بعد التنصل من المسؤولية بمجرد بدء التعقيدات بالظهور".

كذلك قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا أمس، تعليقاً على الحادثة، "نحتاج بالطبع إلى معرفة المكان الذي بدأت منه (رحلة هؤلاء الفلسطينيين البالغ عددهم 130).. من أين بدأت؟ وما السبب وراء جلبهم إلى هنا؟".

وأضاف للصحافيين "لكن... بدافع التعاطف معهم، ولأن جنوب أفريقيا أعلنت دعمها لهذا الشعب، رأينا أنه يتعيّن علينا استقبالهم". وأشار رامابوسا إلى أن أجهزة المخابرات في بلاده ووزارة الشؤون الداخلية ووزارة العلاقات الدولية والتعاون من بين الجهات التي تقيّم الموقف حالياً.

وترددت أنباء بأن المسافرين الفلسطينيين جاءوا من غزة بعد وضعهم بطريقة غامضة على متن طائرة إلى العاصمة الكينية نيروبي، ثم توجهوا إلى جنوب أفريقيا وأنه ليست لديهم أية وثائق. ويشكّل وصول هذه المجموعة فصلاً آخر من دعم جنوب أفريقيا المستمر للفلسطينيين المهجرين بسبب حرب الإبادة على غزة.

(أسوشيتد برس، رويترز)