جندي إسرائيلي ينتحر داخل ملجأ في تل أبيب

- عُثر على جندي إسرائيلي ميتًا في ملجأ ببات يام، مما يسلط الضوء على ظاهرة انتحار جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، والتي تُعتبر "آفة وطنية" بسبب الضغوط النفسية والخدمة الطويلة التي تؤثر على حياتهم الأسرية والمهنية. - في عام 2025، انتحر تسعة جنود احتياط، وتزايدت الانتقادات حول "الاستنزاف غير المسبوق" بعد مشاركتهم في الحروب، مما دفع الجيش لمحاولة تقليل أيام الاحتياط إلى أقل من 60 يومًا في عام 2026. - الجيش الإسرائيلي يواجه أزمة ثقة مع جنوده بسبب تغييرات متكررة في جداول خدمتهم، ويحتاج إلى 12 ألف جندي إضافي لتلبية احتياجاته، مع اقتراح تمديد الخدمة الإلزامية إلى 36 شهرًا.

عُثر اليوم الثلاثاء، على جندي إسرائيلي وضع حداً لحياته كما يبدو، داخل ملجأ في مدينة بات يام في منطقة تل أبيب الكبرى. وبحسب تفاصيل نشرها موقع والاه العبري، فإن السكان الذين نزلوا إلى ملجأ عام، في أثناء صفّارة الإنذار، بعد إطلاق صواريخ، لاحظوا وجوده مصاباً بطلق ناري، فاستدعوا فرق الإسعاف التي أعلنت وفاته.

وباتت ظاهرة انتحار جنود الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ حرب الإبادة على غزة، بمثابة "آفة وطنية" بالنسبة إلى إسرائيل، وفقاً لذات الموقع، في ظل الأحداث القاسية التي يمر بها جنود الاحتياط، إلى جانب الأثمان الباهظة التي تفرضها الخدمة الطويلة، من تدمير الحياة الأسرية، إلى صعوبات كبيرة متعلقة بالعمل. وفي عام 2025 وحده، أنهى ما لا يقل عن تسعة جنود احتياط حياتهم، ومنذ ذلك الحين أُبلغ عن حالات إضافية. وتتزايد بين جنود الاحتياط الانتقادات حول "استنزاف غير مسبوق"، وذلك بعد مرور نحو عامين ونصف من مشاركتهم في الحروب.

وحاول جيش الاحتلال تحديد سقف أقل من 60 يوم احتياط للجندي في عام 2026، ومن المتوقع أن يفشل في تحقيقه بسبب التعبئة الواسعة للعدوان على إيران ولبنان. ولفت الموقع العبري إلى أن قسم الموارد البشرية، يحاول التعامل مع أزمة الثقة مع الجنود الذين تغيّرت جداول خدمتهم بشكل متكرر، وتضررت حياتهم بسبب الضغط العملياتي وعدد أيام الاحتياط، سواء كانوا أصحاب عائلات، أو طلاب جامعات، أو رجال أعمال أو موظفين، لكن على أرض الواقع تبدو الصورة مختلفة، والنتائج "قاسية ومأساوية".

ويعترف الجيش الإسرائيلي بأنه يحتاج إلى ما لا يقل عن 12 ألف جندي إضافي لتلبية احتياجات القوة المطلوبة. وقال مسؤول كبير في قسم القوى البشرية: "لكي نصل إلى حجم قوة كبير بالفعل، وننشئ أربع كتائب أو خمساً إضافية، يجب تمديد الخدمة الإلزامية إلى 36 شهراً"، إضافة إلى اتخاذ خطوات أخرى.