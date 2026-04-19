جندي إسرائيلي يحطّم تمثالاً للمسيح في بلدة دبل جنوبي لبنان

- جندي إسرائيلي حطم تمثالاً للسيد المسيح في بلدة دبل جنوبي لبنان، وتم توثيق الحادثة بمقطع مصوّر، بينما أكد جيش الاحتلال أن هذه الأفعال لا تتماشى مع قيمه وسيتم التحقيق فيها بشكل شامل. - العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ مارس أسفر عن استشهاد 2294 شخصاً وإصابة 7544 آخرين، مع إعلان وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام بوساطة أميركية. - إسرائيل تعتزم مواصلة السيطرة على المناطق المحتلة جنوبي لبنان، مع تحديد "خط أصفر" وهمي يمتد داخل الأراضي اللبنانية بمحاذاة "الخط الأزرق".

أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأنّ جندياً في جيش الاحتلال الإسرائيلي حطم تمثالاً للسيد المسيح في بلدة دبل بقضاء بنت جبيل جنوبي لبنان. وبحسب الصحيفة، تم توثيق الواقعة في مقطع مصوّر أظهر الجندي أثناء قيامه بتحطيم التمثال داخل البلدة، من دون توضيح ملابسات الحادثة أو توقيتها الدقيق.

وفي ردّه على استفسار الصحيفة، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنّ "هذه الأفعال لا تتماشى مع قيم الجيش والسلوك المتوقع من جنوده". وذكر أنه سيتم التحقيق في الحادثة "بشكل شامل ومعمّق". وادعى الجيش أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق نتائج التحقيق"، من دون تقديم تفاصيل إضافية حول هوية الجندي أو طبيعة العقوبات المحتملة.

وتُظهر الصورة ما يبدو أنه جندي إسرائيلي يستخدم مطرقة ثقيلة لضرب رأس تمثال للمسيح. وأبلغت بلدية دبل وكالة فرانس برس بأنّ التمثال موجود في البلدة، لكنها لم تتمكن من تأكيد تعرضه لأضرار.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي عدواناً على لبنان، أسفر عن استشهاد 2294 شخصاً وإصابة 7544 آخرين، وأكثر من مليون نازح، بحسب أحدث المعطيات الرسمية. ومساء الخميس، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقفاً لإطلاق النار في لبنان لمدة 10 أيام، عقب مباحثات هاتفية مع نظيره اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

والجمعة، أكد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان، نية تل أبيب مواصلة السيطرة على جميع المناطق التي احتلتها جنوبي لبنان خلال العدوان الأخير. وتحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، عن "خط أصفر" في لبنان، وهو خط وهمي رسمه جنوب نهر الليطاني لمناطق وجود قواته.

ويمتد الخط الأصفر، وفق معلومات نشرها إعلام إسرائيلي، مثل صحيفة "يديعوت أحرونوت" و"معاريف" وإذاعة جيش الاحتلال، كشريط داخل الأراضي اللبنانية على امتداد الحدود مع إسرائيل المعروفة بـ"الخط الأزرق"، وبعمق يتراوح بين 4 و10 كيلومترات. ويمتد من بلدة الناقورة حتى بلدة الخيام شمال شرق مستوطنة المطلة شمالي إسرائيل، مروراً ببلدات لبنانية أخرى مثل الشمعية، وعيتا الشعب، وبنت جبيل، والعديسة.

(الأناضول، فرانس برس، العربي الجديد)