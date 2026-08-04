- شيّع آلاف الفلسطينيين 112 شهيداً من ضحايا مجزرة حي الصبرة في غزة، حيث لُفّت الأكفان بأعلام فلسطين في جنازة رمزية، وسط مشاعر الغضب والحزن. - في 22 نوفمبر 2023، استهدفت الطائرات الإسرائيلية منزلاً في المنطقة، مما أدى إلى استشهاد 308 فلسطينيين بعد إطلاق تسعة صواريخ ثقيلة، وتم انتشال الجثامين ضمن حملة للدفاع المدني. - ألقى مختار عائلة أبو شريعة كلمة مؤثرة، داعياً لوقف الإبادة وانتشال الجثامين، بينما أكد الدفاع المدني على ضرورة وقف المجازر الإسرائيلية المستمرة.

شيّع آلاف الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، 112 شهيداً تم انتشالهم من تحت الأنقاض بعد ثلاثة أعوام من المجزرة المروعة التي ارتكبتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي في حي الصبرة، جنوبي مدينة غزة، وووريت جثامينهم في الثرى في مقبرة جماعية داخل مقبرة المعمداني في المدينة. وانطلقت الجنازة، التي تُعد الأكبر على مستوى فلسطين، من على أنقاض منازل عشيرتي أبو شريعة والحساينة، لتشييع جثامين الشهداء من أبناء العائلتين الذين تم انتشالهم من تحت الأنقاض والركام، وتقدمتها سيارات الإسعاف والدفاع المدني.

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وفي لفتة رمزية، لُفّت الأكفان التي جُمعت فيها الجثامين والهياكل العظمية بأعلام فلسطين، وتقدّم الجنازة تابوت مختار عائلة أبو شريعة، في لحظات قاسية امتزجت فيها مشاعر الغضب بالحزن والفقد. وارتقى الشهداء داخل منزل وزير الأشغال السابق مفيد الحساينة، حيث أطلقت الطائرات الإسرائيلية، في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، عدة صواريخ على سطح أحد بيوت المنطقة، وهو ما بدا للأهالي أنه قصف تحذيري، ودفع أصحاب المنزل وأهالي المنطقة إلى الاحتماء في منزل عائلة الحساينة، ظناً منهم أنه أكثر أمناً من المنزل الذي تم تحذيره.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي التحديات التي تواجه الدفاع المدني في انتشال باقي جثامين الشهداء؟ ما هي الآثار النفسية والاجتماعية لانتظار استشهاد الأحباء لسنوات قبل دفنهم؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

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وفي تلك الحادثة، تجمع نحو 308 فلسطينيين عزّل داخل المنزل، إلا أن الطائرات الحربية أطلقت عليهم تسعة صواريخ ثقيلة، أعقبتها صواريخ من طائرات الاستطلاع استهدفت كل متحرك، ما تسبب في استشهاد جميع من كانوا في المكان. وتم انتشال باقي الجثامين المتحللة أخيراً ضمن الحملة الثانية التي أطلقها الدفاع المدني لانتشال جثامين الشهداء من تحت الركام. وسبقت مراسم التشييع والدفن كلمات عدة، عبّرت في مجملها عن بشاعة المجازر الإسرائيلية التي ارتُكبت على مدار حرب الإبادة الجماعية، التي بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ولا تزال فصولها مستمرة جراء القصف اليومي والمجازر المتتالية.

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وألقى مختار عائلة أبو شريعة فتوح أبو شريعة كلمة مؤثرة قال فيها: "يتقدم أخي المختار فتحي أكثر من مائة شهيد، من بينهم أطفال يسألون: بأي ذنب قتلنا؟ ونساء وشيوخ لم يحملوا سلاحاً، بل كانوا آمنين في بيوتهم". وتابع في كلمته: "أي بشاعة مرت على البشرية مثل هذه البشاعة التي تسببت فيها الطائرات الحربية الإسرائيلية بقتل الأبرياء الذين تجمعوا داخل بيوتهم طلباً للأمن فقط"، موضحاً أن العائلة ستفتح بيت عزاء ليوم واحد داخل ديوانها بعد إتمام دفن الشهداء.

من جهته، ألقى المختار علاء العكلوك كلمة التجمع الوطني للعشائر والعائلات الفلسطينية، أكد فيها ضرورة انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض، قائلاً: "من حق الشهداء علينا مواراة أجسادهم في الثرى". ووجّه العكلوك نداءً إلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي، طالب فيه بإنهاء المأساة، ووقف الإبادة والاغتيالات، وفتح الطريق أمام إزالة الركام وإعمار قطاع غزة، وحفظ كرامة الإنسان الفلسطيني في غزة.

وقال الناطق باسم جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل، في كلمة له خلال التشييع: "نقف أمام مشهد تاريخي، حيث يتم تشييع جثامين 112 شهيداً في جنازة تُعد الأكبر في تاريخ القضية الفلسطينية". وتساءل بصل عن سبب قتل الاحتلال الإسرائيلي للأطفال والنساء في غزة، مشدداً على ضرورة وقف المجازر المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ووقف حمام الدم في القطاع الذي يعاني منذ بداية العدوان.

وشدد بصل على وجود ما يزيد على ثمانية آلاف جثمان شهيد تحت الركام وأنقاض المنازل، لا تزال أسرهم تنتظر لحظة انتشالهم ومواراة أجسادهم في الثرى بكرامة، إلا أن ضعف الإمكانيات لا يزال يحول دون ذلك. وفقد الطفل عبد الله أبو شريعة (15 عاماً)، 11 من أفراد عائلته، من بينهم أعمامه وزوجاتهم وأطفالهم، ويقول إن القصف الإسرائيلي المكثف والمتواصل على المكان تسبب في استشهاد جميع الموجودين في المنزل.

وقال أبو شريعة لـ"العربي الجديد" إن القصف تسبب في دمار كبير بالمنطقة، إلى جانب أن عدداً من الجثامين تبخر نتيجة شدة القصف، موضحاً أن انتشال الشهداء بعد ثلاثة أعوام وتشييعهم إلى مثواهم الأخير يحمل غصة كبيرة في القلب وشعوراً لا يُحتمل. وجسدت مجزرة عائلة أبو شريعة مثالاً على الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين، حيث تم قصف المنزل من دون أي تحذير مسبق، فيما مُنع إنقاذ أي من الموجودين فيه، ليرتقي 308 شهداء، من بينهم 44 طفلاً، و37 امرأة، و23 مسناً، بينما تسبب ضعف الإمكانيات وعدم توفر المعدات في بقاء أكثر من نصف الشهداء لمدة ثلاثة أعوام تحت الركام، من دون القدرة على دفنهم وفقاً للتقاليد الدينية والمجتمعية التي تحفظ كرامتهم الإنسانية.